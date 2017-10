Blackbox KW 41 – Buchmesse: Narrenhände beschmieren Tisch und Stände

Das gleich vorweg, Niedersachsen! Es gibt wirklich keine Entschuldigung für euch, SPD zu wählen – auch nicht Mitleid mit 100-minus-80%-Schulz! Oder gar Stephan Weil. Schaut nach Österreich. Da wird die Frage „Braucht die noch jemand, oder können die weg?“ heute Abend recht eindeutig beantwortet.

♦ Unser charismatischer Frank-Walter Floskelmeier, immerhin Oberhaupt der größten Kirchensteuerzahler-Nation des Urbi et Orbi, der Kirchenprovinz Germania Idiota, traf Transfer-Empfänger und Brückenbauer Tango-Franz zur Visite in Rom. Protestant Frank-Walter brachte ein teures Embleme-Buch aus dem 17. Jahrhundert als Gastgeschenk mit und bekam im Gegenzug ein paar Aufsätze, die Franz höchstselbst verfasst hat. Dazu einen Eheratgeber über die Freuden der Liebe („Amoris Laetitia“), weil Frank-Walter mit einer Katholikin verheiratet ist. Der war danach „sehr beeindruckt über (Franzens) offene Art, Gespräche zu führen.“ Er selbst redet ja eher drumherum.

Weil Frank-Walter ausdrücklich darauf bestanden hat, wollen wir hier auch erwähnen, dass er zum ersten Mal in seinem Leben U-Bahn gefahren ist. In Berlin! Bis zum Alexanderplatz! Und es ist nichts passiert! Niemand wurde die Treppe heruntergestoßen, keiner überfallen oder unsittlich berührt. Es ist ein schönes Land!

♦ Erstaunlich, wie die grünen Spaltpilze sich verändernden Umwelt- und Wahlergebnissen anpassen können. Regierungs-Azubi Cem findet „diese Fahne (er meint die deutsche) zu schön und zu großartig, um sie der AfD zu überlassen“. Katrin Göring will plötzlich „Ordnung“, und sogar wissen, „wer hier ist“. Dosenpfand-Jürgen möchte gar „dieses Deutschland als Industriestandort erhalten“. Wenigstens als Standort grüner Subventionsindustrien.

♦ Warum schert Zottel-Anton (Hofreiter) beim „Mensch, ängstige Dich nicht!“ aus, indem er die Maghreb-Staaten nicht als sichere Herkunftsländer anerkennen will? Weil dort Homosexualität strafbar ist, behauptet er. Weiß er nicht, dass das für so gut wie alle muslimischen Länder gilt?

♦ Von wegen Politik ist doch immer nur das alte Lied! Jetzt gibt es einen neuen Schlager dazu, den Song der blauen Partei, und der geht so:

„Sagt mal, von wo kommt ihr denn her?

Aus Pretzellhausen, bitte sehr!

Sind da alle so raffiniert wie ihr?

Ja, Raffkes wie wir. Lalalalalalalala…“

Hallo! Warum singt kaum einer mit?

♦ Bei „blau“ dachte bisher kaum einer an die Pretzells, eher an Jean-Claude Juncker. Und schon sind wir in Brüssel. Für die einen ist Europa eine super Vision, für Schonklod eher eine gemütliche Schenke. Entsprechend mahnt der Kommissionschef die Briten wegen ihres Unwillens, Trennungsgeld zu überweisen: „In der Kneipe Bier bestellen und nicht bezahlen – das geht einfach nicht.“

♦ Zur Buchmesse wird Frankfurt am Main zu einer einzigen „Fressgass“ mit hauptsächlich Kochbüchern aus aller Welt. Durch die Hallen schlendern Dichter und Denker, und vor allem solche, die sich dafür halten, von Catering zu Catering. Das Motto lautet dieses Jahr übrigens „Toll, Toller, Tolleranz“. Deshalb rief Alexander Skipis, Geschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels zu Protesten „für unsere Werte und gegen Rassismus“ auf. Tagsüber stand Skipis mit einem Pappschild gegen Rechts herum, nachts setzten Tische-, Wände- und Ständebeschmierer die Protestarbeit fort und attackierten von Skipis zuvor als missliebig identifizierte Aussteller. Zudem bekamen die geistigen Bücherverbrenner von der Kahane-Stiftung einen eigenen (kostenfreien) Stand. Gesinnung kann so billig sein!

♦ Wir haben uns immer mit verfolgten Minderheiten beschäftigt, und wollen das auch hier wieder tun: Pirouetten-Horst ist aus München nach Berlin aufgebrochen, um Ministerposten für die CSU auszukungeln, und hat jeden mitgenommen, der „in der CSU Verantwortung trägt“. Finanzminister Söder allerdings nicht. Vielleicht meinte der Horst aber nur jeden, der seine Koffer trägt?

Seine Nerven sind derzeit halt angespannt, knapp vor der Belastungs-Obergrenze. Zur Sicherheit vor Horst-Störern wurde in Bayern übrigens die Majestätsbeleidigung vorübergehend wieder in Kraft gesetzt. So musste ein Klinikchef seinen Posten räumen, der Horst als „Pflaumenaugust“ bezeichnete. Schade, aber wenn es verboten ist, müssen wir Wort-Aktivisten uns natürlich mit ins Getümmel stürzen und Seehofer in Zukunft auch Pflaumenaugust nennen – obwohl wir persönlich Pirouetten-Horst viel passender finden.

♦ Das Bildungsniveau bei Deutschlands Grundschülern sackt laut einer Studie dramatisch ab. Nicht nur bei den üblichen Nix-Checkern (Bremen, Berlin, etc.). Auch im schwarz-grünen Musterländle kann man kaum noch lesen und schreiben. Leider müssen wir auf den Scherz „Dann ist ja alles im grünen Bereich“ verzichten, weil die CDU dort für Bildung zuständig ist.

♦ Ach, die Schule, üble Quälanstalt! We don´t need no education! Denn wir haben ja die Grünen, die sich besonders für „Menschen mit unsteter Beschäftigungsbiographie“ einsetzen. Deshalb soll übrigens Claudia Roth mit ihrer unsteten Beschäftigungsbiographie als … äh … Bundeswarnleuchte weitermachen. Sehr sozial! Für eine Weiterbildung ist es auch wirklich zu spät.

♦ Zum Sport. Wir lesen: Syrien verpasst WM-Sensation nach dramatischem Spiel. Die Leute beim Public-Viewing in Damaskus waren am Boden zerstört. Niemand kann das besser nachvollziehen als die Fußball-Nation Deutschland! Aber Public-Viewing für Syrer in Syrien? Hätte das nicht bei uns stattfinden müssen?

♦ Übrigens, der Winter kommt, und leider lässt die Erderwärmung weiter auf sich warten. Kaum verspricht die Politik sinkende Energiepreise, stehen neue Preisschocks ins Haus. Dabei zahlen wir jetzt schon 50% mehr für Strom als unsere europäischen Nachbarn. Aber wenigstens ist unser Strom total sauber! Zeitweise.

♦ Alle reden vom E-Auto, aber die Chinesen kaufen wie verrückt Porsches? Die werden sich noch umgucken, wenn die Luft in Peking erst so verschmutzt ist wie in Stuttgart!

♦ China bestraft mehr als 1,3 Millionen Amtsträger wg. Korruption. Korruption haben wir bei uns nicht, aber wie sieht‘s bei euch mit Dummheit im Amt aus, Xi, habt ihr da Paragraphen, die wir übernehmen könnten?

♦ Schengen-Land Norwegen fordert eine Obergrenze mit Einreisestopp für schwedische Rentiere, weil die sozial nicht integrierbar sind. Das ist doch nun wirklich ein äußerst schwaches Argument. Wie heißt das Credo von Thomas die Misere auf norwegisch: „Wenn Schengen stirbt, dann wird Europa sterben“? Vielleicht sollten wir 200.000 Rentiere aufnehmen?