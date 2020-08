Blackbox KW 31 – Heiliges Corona-Rohr!

Gestern in Berlin. Wo wollen Sie hin? Zur Demo „Impfen ist Liebe – Endloser Fahrradkorso für die Einschränkung des Grundgesetzes und der Bürgerlichen Freiheiten – Alle Macht den Echsenmenschen“? Aber doch nicht mit Deutschlandfahne, gnädige Frau. Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch zu „Das Ende der Pandemie – Tag der Freiheit“ wollen? Und Sie? Nun schreien Sie doch nicht so! Für „Omas gegen rechts“ müssen sie nach links gehen. Vorsicht, fallen Sie nicht! Und jede nur eine Maske!

80 Versammlungen wurden in Berlin angemeldet und genehmigt, da soll sich noch einer zurechtfinden. Nicht mal optisch sind die Unterscheidungen leicht. So sieht der Pressesprecher von „Querdenken 711“, ein gewisser Bergmann – laut Tagesspiegel ein „Rassist“ –, mit Bart und langem Haar aus wie der intelligente Bruder vom Grünen Anton Hofreiter.

Die 17.000-Teilnehmer-Veranstaltung „Tag der Freiheit“ wurde nachmittags beendet, nachdem die „Polizei mehrfach auf Verstöße gegen die Auflagen zu den Abstandsregeln und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes“ hingewiesen hatte und Strafanzeige gegen den Leiter der Versammlung stellte.

Tausend Mann, diszipliniert mit Maske und ordnungsgemäßem Abstand – das klappt halt nur bei der Antifa (die übrigens erwartet werden kann, sobald in Berlin die Sonne untergegangen ist).

♦ In Essen, wo wegen Corona nur 150 Trauergäste pro Beerdigung gestattet sind, nahmen 750 Clanbrüder Abschied von einem der ihren. Maskenfrei und dicht an dicht. Strafanzeige? Auflösung? Warum?, fragen die zuständigen Genossen im roten Essen, es sei doch alles „ruhig verlaufen“…

♦ Covidioten „ohne Abstand, ohne Maske. Sie gefährden damit nicht nur unsere Gesundheit, sie gefährden unsere Erfolge gegen die Pandemie und für die Belebung von Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft. Unverantwortlich!“, polterte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Oh, halt, die meinte nicht die Clanbrüder, sondern die Anti-Regierungs-Demonstranten in Berlin.

♦ Apropos Covidioten: Frank-Walter, der Spalter, schickt Urlaubsgrüße aus Süd-Tirol in die Heimat, eingerahmt von holden Musikantinnen und alle natürlich ohne Maske. Da muss Esken doch einsehen: Das gefährdet die Belebung von Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft in keiner Weise.

♦ Wer ist eigentlich Wahrheitsminister, jetzt, wo Heiko Maas Ungläubige im Ausland missioniert? Erst wurde deutschen Mallorca-Urlaubern mit Corona-Horrorgeschichten die Parties vermiest, nun stellt sich heraus, dass sich in ganz Spanien lediglich 17 Urlauber angesteckt haben (die waren nicht krank, die hatten nur das Virus). Einschließlich des Zeitraums der Panik-Schlagzeilen.

♦ Wenn linksradikale Aktivistinnen „rechte“ Verschwörungen aufdecken, dann ist Panorama-Zeit im Ersten. TE-Autor Josef Kraus fasst zusammen: „Zwischen 1933 und 1945 hieß es denunziatorisch: ‚Franz Meier hat BBC gehört.“’ 1949 bis 1989 hieß es in der DDR: ‚Konrad Müller hat Westfernsehen geguckt’. 2020 heißt es, Marcel B. habe eine rechte Seite geliked.“ Tja, da haben die Restles mal so nebenbei die alte Totalitarismus-Theorie wiederbelebt …

♦ Oberst Douglas Macgregor spricht fließend Deutsch, kennt sich bestens mit der Geschichte der DDR und deren Zusammenarbeit mit der Sowjetunion aus und soll neuer US-Botschafter in Berlin werden.

Der wird sich ja wundern, wen er da im Neuen Deutschland in welcher Position so alles wiederfindet …

♦ Schon vor Amtsantritt bestätigt der Ex-US-Offizier, dass von-und-zu-auf-und-davon-Guttenberg, Thomas, die Misere, Flinten-Ursel und Spindschnüfflerin Annegret ganze Arbeit geleistet haben: Deutschland hat Macgregors Wahrnehmung nach „effektiv keine Streitkräfte mehr“, weil die deutsche Bundeswehr „hoffnungslos demoralisiert“ sei. Sorry, Sir, aber nach sechseinhalb Jahren Kita-Ursel & Schnüffel-Annegret hätten die US-Marines auch keine Cojones mehr!

♦ Wer schützt uns, wenn die Amis ihre Truppen abgezogen haben? Frankreich? Erdolf? Erdolf wäre etwas teurer, teilt aber unserer Einwanderungswerte …

♦ Passend zum Start seines neuen Buches „Der Staat an seinen Grenzen“ hat die SPD Thilo Sarrazin mal wieder so gut wie ausgeschlossen. Dieses Mal wirklich. Bis zur Revision vor einem ordentlichen Gericht. SPD-Klingbeil, der Anti-Sarrazin-Meutenführer, kommt einem vor wie dieser Schlaumeier, der versuchte, mit Deospray und Feuerzeug ein Wespennest zu bekämpfen und dabei seinen Dachstuhl in Brand setzte. Nach ZDF-Schätzungen steht die SPD nun bei 14%.

♦ Dass der Sozi nicht grundsätzlich dumm ist und auch nicht immer viel Pech beim Nachdenken hat, wie einst der Extremismus-Forscher Alfred Tetzlaff analysierte, beweist mal wieder Dr. Franziska Giffey. Die fordert, dass das Wahlalter auf 16 herabgesetzt wird. Wahrscheinlich hat sie in Plagiaten nachgelesen, dass 1969 das Wahlalter von 21 auf 18 Jahre gesenkt wurde – und wann wurde Willy Brandt Kanzler? Richtig: 1969. Dass die Kinder heute aber grün wählen, so weit hat Doktor Giffey nicht gedacht …

♦ Nach den Unruhen und Plünderungen in Stuttgart und Frankfurt (offizieller Sprachgebrauch: Events der Partyveranstalter Antifa und Ali Randali) setzt die SPD auf Abrüstung seitens der Polizei (Malu Dreyer: Deeskalierung) und Aufeinanderzugehen (Frankfurts OB Peter Feldmann). AWO-Peter machte auf dem Frankfurter Opernplatz mal vor, wie das funktioniert: Mehrmaliges Verneigen vor den Krawalleros, wiederholtes Sich-Bedanken bei den „Aktivistinnen und Aktivisten“ (Linkspresse), dann das Anstimmen gemeinsamer Parolen. Eigentlich hat das super geklappt, wenn nur die „Aktivistinnen und Aktivisten nicht stumm geblieben wären, als AWO-Peter „Black Life Matters“ anstimmte, nur weil es richtig „Black Lives Matter“ heißen muss. Aber weil Peter genügend Polizisten mitgebracht hatte, ist er sicher nach Hause gekommen.

♦ Ja mei, sagte der Innen-Horst, des kann doch nicht die Wahrheit sein, dass die Finanzmittel für die EU-Grenzschutzeinheit Frontex um 43% gekürzt werden sollen. Aber Horst, wozu braucht es einen Grenzschutz, wenn es keine Grenzen mehr gibt?

♦ Wir sind ziemlich sicher, dass Scholz und Altmaier sehr früh von den Tricksereien der Ganovenfirma Wirecard gewusst haben. Aber sie haben es halt nicht verstanden.

