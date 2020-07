Blackbox KW 27 – Raubzug mit Maske

Kaum sind wir EU-Ratspräsident, schon hat Merkel den zweifarbigen Spendierhosen-Anzug angezogen und will mit Komplizin Ursula (z.Z. Brüssel) für die nächsten Jahre mehr Steuerzahler-Euros aus der Staatskasse hauen, als die beiden bis zum Lebensende an den Händen abzählen könnten. Wie immer gibt es keine Alternative zur großen Billionen-Geldverschwendung, denn, so erklärte Merkel unseren staunenden Parlamentariern, „es gibt eine sehr ernste Zeit, in der wir leben“.

♦ Bei diesem, ihrem bislang größten Raubzug, trug Merkel übrigens zum ersten Mal Maske.

♦ Der deutsche Humor ist, neben Autos und Maschinen, ein weiterer erfolgreicher Exportartikel. So übernahm der Angelsachse etwa die „Schadenfreude“ in sein Repertoire. Nun staunt die Welt, dass die Mehrheit der Deutschen die Kohle, die Merkel und Ursel gerade europaweit verteilen, irgendwann zurückhaben will. Haha, da hat die Mehrheit aber die Falsche gewählt! Yes, dear english readers, that is what we call „Galgenhumor“.

♦ Nach dem Staatsfunk drückt die Staatsregierung jetzt auch die anderen systemrelevanten Medien noch näher an ihren Busen. Zeitungen und Zeitschriften sollen 220 Millionen (und bestimmt noch einiges mehr) für ihre systemrelevanten Beiträge bekommen. Der Focus zeigte sofort, wofür es die Kohle gibt: „Bundesregierung plant massive Steuersenkungen ab 2021“ jubeln die Journos, und auch wenn wir großzügig darüber hinweg sehen wollen, dass die Regierung erst mal nur „plant“, so lohnt doch der Blick darauf, was für die Journos „massive Steuersenkungen“ sind. Also: Der Grundfreibetrag steigt von 9.408 € auf 9.696 € – Wahnsinn, oder? Der Spitzensteuersatz in Höhe von 42 Prozent (zuzüglich Soli) soll 2021 erst ab 57.919 € greifen statt wie bisher bei einem zu versteuernden Einkommen von 57.052 €. Nochmal Wahnsinn! Und das allerbeste: 15 € mehr Kindergeld! Da wissen wir gar nicht, was wir zuerst kaufen sollen!

♦ Als nächstes erwarten uns dann bestimmt total aufregende Geschichten über die neue Schweinegrippe, die soeben aus China gemeldet wird. Und Professor Drosten erzählt dann über alle Sender, wie gefährlich die Variante „G4 EA H1N1“ des Influenza-Virus H1N1 diesmal ist. Für den Professor ein Heimspiel, unsere Kassandra von der Charité kennt die Schweinegrippe nur zu gut, hatte er doch schon 2010 vor dieser Großen Pandemie gewarnt.

♦ Wer Schwein sagt, denkt sofort an Großschlachter Tönnies. Und seit neuestem auch an Sigmar Gabriel. Siggi, einer der Speziellsten der Spezialdemokraten, kassierte bei Tönnies angeblich 10 Riesen im Monat. Dafür beriet er den Großmetzger bei „drohenden Exportproblemen im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest“, außerdem sollte er „neue Transportmöglichkeiten mit der Eisenbahn nach China eruieren“. Dabei hat der Siggi einen Chauffeur und versteht bei Schwein nur Chop Suey.

♦ Was soll die Aufregung? Spezialdemokraten finden schließlich immer eine passende Anschlussverwendung. Genosse Riester wechselte zu einem Rentenverkäufer, Gerd macht in Öl und auch Nahles wurde gutdotiert untergebracht. Von daher können wir den Satz von Saskia Esken – „Für jeden aufrechten Sozialdemokraten ergibt sich aus unseren Grundwerten, an wessen Seite man sich begibt und wo man besser Abstand hält” – nicht ganz nachvollziehen. Nicht mal das linksdominierte Wikipedia weiß übrigens, was ein „aufrechter Sozialdemokrat“ überhaupt sein soll.

♦ Großreinemachen bei der Bundeswehr. Nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer (auch bekannt als Putzfrau Gretel) beim unangemeldeten Stubendurchgang schmutzige Heftchen mit Adolf-Bildern in den Spinden entdeckte, verhängte sie sofort strenge Ausgangssperren, KSK-Soldaten dürfen nicht mehr nach Afghanistan und Mali mitfahren. Außerdem müssen ab sofort alle Handgranaten desinfiziert werden. Sonst holt sich noch jemand was!

♦ Erst lachte das Land über die Waldorfschule Elmshorn, bei der die Hälfte des Jahrgangs durchs Abi fiel, nun hören wir, dass Bremens SPD-Bildungssenatorin Claudia Bogedan ein wenig tricksen will, damit Bremen seinen Platz an der geistigen Spitze der Republik Absurdistan halten kann: Alle Noten um 2 Punkte rauf. Was uns hingegen erschütterte: Auch Sachsen hebt die Wertung um einen Notenpunkt an. War wohl doch zu viel Klima-Schölefrö im letzten Schuljahr?

♦ Natürlich war es eine Falschmeldung, dass Hengameh Yaghoobifarah, das Fabelwesen aus der taz, die Polizei wegen Morddrohungen um Hilfe gebeten hätte! Das hätte doch gar keinen Sinn gemacht, schließlich hatte das It-„Girl“gerade erst geschrieben „All cops are berufsunfähig“ (angeblich Scherzartikel). Und nun ausgerechnet zu den Berufsunfähigen zu laufen, das wäre nun wirklich Satire.

♦ Nachdem sie sich wieder einmal tief in die Augen geschaut hatten, fiel den Grünen Oberbonzen urplötzlich auf, dass das Farbspektrum des Parteivorstands nur von kalkweiß bis aschgrau reicht. Schwarze (nicht CDU/CSU), Braune (nicht Nazis) und Gelbe (nicht Lindner) fehlen. Deshalb soll der nächste Parteitag im Herbst „einen Beschluss dazu fassen“, und „ein Diversitätsrat“ Vorschläge machen. Eine verbindliche Farben-Mindestquote für den Vorstand will man allerdings nicht, sonst müssten ja ein paar Mausgraue ihren Posten abgeben.

♦ Nun will der Deutsche partout nicht auf sein Bargeld verzichten, er ahnt wohl, dass die notorisch klamme, politische Verantwortungsgemeinschaft (Lindner-Erfindung) ihm elektronisches Geld per Knopfdruck wegnehmen könnte. Dabei wird überall mit allen Tricks für Kartenzahlung getrommelt, zuletzt wegen Corona. Außerdem sei das Kartenwedeln total modern und die anderen machten das auch. So meldete der Anbieter Wirecard, „man habe einen starken zusätzlichen Anstieg der Transaktionen in Asien und Europa feststellen können“. Mit diesem „starken Anstieg“ beschäftigt sich nun die Staatsanwaltschaft.

♦ Die Machenschaften der schrägen Vögel von Wirecard wurden von der hiesigen Vierten Gewalt (vulgo Presse) überhaupt nicht bemerkt, es war die englische Financial Times, die schon vor Jahren immer wieder warnte. Na ja, wenn der Staat unbedingt will, dass die Leute auf Bargeld verzichten, kann man ja nicht ausgerechnet ein Kartenunternehmen kritisieren! Auch die Börsenaufsicht Bafin schickte gerade mal einen einzigen Mohikaner zur Buchprüfung. Schließlich gilt bis zum bitteren Ende in Merkelstan: Dass nicht sein kann, was nicht sein darf.

♦ In atemberaubendem Tempo, kurz vor der unverdienten Parlaments-Sommerpause – schließlich war doch sowieso ständig Corona-frei und außerdem werden gerade Billionen abgeräumt – haben nicht nur Union, SPD und Grüne der EZB einen Freibrief ausgestellt, indem sie beschlossen, dass die Notenbank die von den Karlsruher Richtern geforderte Prüfung der Verhältnismäßigkeit ihrer Anleihekäufe bestens umgesetzt hätte. Nein, auch die FDP macht mit beim üblen Spiel.

♦ Manche Unionisten fragen sich immer noch, ob die Wahl der SED-Funktionärin Barbara Borchardt („Die Mauer war notwendig“) zur Verfassungsrichterin rückgängig gemacht werden müsse. Schließlich hatte Merkel bei einer Befragung im Bundestag durch die AfD gesagt: „Das Ergebnis im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern ist nicht umfassend befriedigend.“ Natürlich wird die Wahl der roten Barbara nicht rückgängig gemacht! Schließlich hat Merkel nicht gesagt, Barbaras Bestallung sei ein „unverzeihlicher Vorgang“, der „mit Grundüberzeugungen gebrochen habe – für die CDU und für mich“ (wie damals in Thüringen).

♦ Fragt der eine Polizist den anderen: Na, auch wieder in Stuttgart am Wochenende?

