Proteste und Straßenschlachten – Indiens neues Einwanderungsgesetz

Das unter Premierminister Modi beschlossene neue Einwanderungsgesetz sorgt für Ärger unter den Muslimen. In Kalkutta an der Grenze zu Bangladesh und in Assam demonstrierten in den letzten Tagen vornehmlich muslimische Studenten gegen das neue Gesetz. Dabei kommt es regelmäßig zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Studenten und Sicherheitskräften. Weder die Studenten und schon gar nicht die Polizei halten sich mit Gewaltanwendungen zurück. So werfen zuförderst muslimische Demonstranten Steine gegen Polizisten, die mit Tränengas und Schlagstöcken antworten. In Assam sind dabei schon vier Personen ums Leben gekommen.

Auch in den Bundesstaaten Tripura und West-Bengalen errichteten muslimische Demonstranten Straßensperren, zündeten Bahnhöfe, Autos, Busse und Geschäfte an. In einigen Teilen wurden Mobilfunk und Internet blockiert. Gewaltsame Proteste gab es auch in der muslimischen Jamia Millia Islamia Universität in Neu-Delhi.

Die Vorstellung eines pazifistischen Ghandi-Indiens war schon immer nur Fiktion der 68-Blumenkinder, die heute über die mediale Deutungskompetenz verfügen. In Wirklichkeit ist Indien eine zutiefst hierarchisch und autoritär geprägte Gesellschaft. Starke Führerfiguren werden hoch geschätzt und gottgleich verehrt. Deshalb verfügt der Premierminister Narendra Modi, der im Frühling mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt wurde, über eine begeisterte Anhängerschaft.

Worum geht es nun bei dem neuen Einwanderungsgesetz?

In Indien gibt es über eine Milliarde Hindus und etwa 200 Millionen Muslime.

Bei dem Gesetz geht es um eine vereinfachte Einbürgerung von Angehörigen verfolgter religiöser Minderheiten. Dazu zählen wie Hindus, Buddhisten, Sikhs, Christen und Parsen aus den Indien umgebenden Ländern Bangladesch, Afghanistan und Pakistan. Für Muslime gelten die Einbürgerungserleichterungen hingegen nicht.

Nun ist das nicht weiter verwunderlich, da allgemein bekannt ist, dass in diesen muslimischen Ländern religiöse Minderheiten verfolgt werden, Modi aber offensichtlich davon ausgeht, dass die Muslime sich dort nicht selbst verfolgen.

Modi will keine Einwanderungsschneise für Muslime

Und natürlich will Modi keine unübersehbare Einwanderungsschneise von Muslimen aus Nachbarstaaten schaffen, die sich plötzlich alle verfolgt fühlen, um die indische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Das deutsche Beispiel wirkt da abschreckend. In den westlichen Medien wird er wegen dieser Vorsicht der Islamophobie geziehen.

In Indien werden bis heute pakistanische Hindus aufgenommen, die von Islamisten aus ihrer Heimat vertrieben wurden. In den westlichen Medien ist dies kein Thema, eben so wenig wie die Christenverfolgung in muslimischen Ländern. Hier halten sich insbesondere christliche Würdenträger erstaunlich bedeckt. Ein Gesetz, dass verfolgte Minderheiten aus muslimische Ländern schützen soll, gilt dagegen als islamophob.

Diesen verfolgten Hindus die Staatsbürgerschaft zu verleihen, ist ein Versuch, diese Ungerechtigkeit zu mindern. Dass die anderen verfolgten Minderheiten aus den Nachbarstaaten das gleiche Privileg zukommt, spricht eher von Großzügigkeit.

Das neue Einwanderungsgesetz sieht vor, dass Personen dieser verfolgten Religionen die indische Staatsbürgerschaft bekommen können, wenn sie sechs Jahre lang in Indien gearbeitet haben – selbst wenn sie illegal nach Indien eingereist sind. Es reformiert das 64 Jahre alte Staatsbürgerschaftsgesetz, das alle illegalen Migranten davon ausgeschlossen hatte, Bürger Indiens zu werden.

Indien war 600 Jahre muslimisch besetzt

Aber um die Haltung der Hindus gegenüber den Muslimen zu verstehen, muss man geschichtlich weiter zurückblicken.

Auszug aus meinem Buch So fremd so vertraut, die Reise durch Indien:

Ab dem 12. Jahrhundert wurde der größte Teil Indiens von muslimischen Eroberern besetzt. Die traditionelle Religions- und Gesellschaftsordnung wurde erschüttert, die Hindus sahen sich anstelle von hinduistischen Brahmanen und Maharadschas von fremdgläubigen Herrschern regiert, Tempel wurden zerstört, Moscheen erbaut. Hindus mussten im eigenen Land eine „Ungläubigensteuer“ bezahlen, zig Millionen Hindus wurden versklavt oder fanden durch die muslimischen Eroberer den Tod. Das moslemische Reich der Mogulen herrschte in Nordindien bis ins 18. Jahrhundert. 600 Jahre Fremdherrschaft hat ein tiefes Misstrauen gegenüber den Muslimen bewirkt und das wirkt bis heute nach.

Illegal eingereiste muslimische Einwanderer

Zusätzlich zum neuen Einwanderungsgesetz der Regierung protestieren Muslime das neue „Staatsbürgerregister“ (NRC).

Für die letzte Volkszählung in Assam hatten sich über 30 Millionen Menschen in Assam für die Aufnahme in die Bürgerliste beworben. Mehr als zwei Millionen wurde die Aufnahme in das Bürgerregister versagt, da sie keine indische Staatsangehörigkeit belegen konnten. Diese zwei Millionen sind meist illegale muslimische Einwanderer aus Bangladesch.

In das nationale Bürgerregister (NRC) werden nur Bewohner aufgenommen, die beweisen können, dass sie bereits vor 1971 in Assam gelebt haben. In diesem Jahr flohen Millionen vor dem Unabhängigkeitskrieg in Bangladesch nach Indien. Viele Hindus sehen Muslime der bengalischsprachigen Minderheit besonders in Assam als „Eindringlinge“.

In Assam gibt es seit Jahrzehnten eine Protest-Bewegung gegen Migranten aus Bangladesch, die auf der Suche nach Arbeit illegal über die Grenze kommen.

Illegale Einwanderer aus Bangladesch

Im nordindischen Bundesstaat Assam wanderten seit den 50er Jahren kontinuierlich Bengalen aus Ostpakistan (ab 1971 Bangladesch) illegal über die grüne Grenze nach Assam ein. Viele der über 2 Millionen illegalen Einwanderer ließen sich auch illegal in die Wahlregister eintragen. So entstand bei den Alteingesessenen und den Stämmen immer mehr das Gefühl, bald eine Minderheit im eigenen Land zu sein und selbst bei den Wahlen überstimmt zu werden.

Aus dieser Verunsicherung heraus entstand das Bedürfnis, klären zu lassen, wer nun denn wählen dürfe und wer nicht, wer nun denn Inder mit den Rechten des Einheimischen ist, und wer illegaler Zuwanderer aus Bangladesch ist.

Indien will nicht von seinen Ostprovinzen abgeschnitten werden

Wie die Burmesen mit den Rohingya (Bengalen), so befürchten auch die Inder aufgrund von illegaler Einwanderung und des rasant wachsenden muslimischen Bevölkerungsanteils der Bengalen in Assam, in nicht allzu ferner Zeit in die Minderheit zu geraten. Das hätte für Indien dramatische Auswirkungen. Wie auf der Karte zu sehen ist, hat Indien nur eine extrem schmale Landverbindung zu seinem Ostteil. Sollte diese in Assam durch muslimischen Terror oder gar eine islamische Herrschaft unterbrochen werden, hätte Indien keinen Zugang mehr zu seinen Ostprovinzen. So reagiert die Regierungsseite äußerst allergisch auf islamische Einflüsse in Assam.

Die Berichterstattung in den „Qualitäts-Medien“

Leider ist in den „Qualitäts-Medien“ keine tiefgründige, historische Aufarbeitung der Probleme zu finden. Diese beschränken sich vielmehr auf eine einseitige Verurteilung der indischen und im Falle der Rohingyas auf eine Aburteilung der burmesischen Seite. Täter und Opfer sind aber auf beiden Seiten zu finden.

In den Medien wird fälschlich behauptet, dass den illegalen muslimischen Einwanderern „faktisch“ der Entzug ihrer Staatsangehörigkeit drohe. Verlieren könnten sie die indische Staatsangehörigkeit aber nur, wenn sie diese vorher besessen haben. Ein automatischer Erwerb einer Staatsbürgerschaft durch illegale Einwanderung entspricht in keinem Land der Welt der Rechtslage. Es kommt darauf an, ob zuständige indische Behörden die Einwanderer durch einen formellen Rechtsakt eingebürgert hat. Und das ist nicht der Fall. Somit sind tendenzöse Verurteilungen gegenüber Indien und Burma obsolet, wiewohl sich die illegalen Einwanderer in keiner guten Situation befinden. Allerdings geht es Ihnen dort noch immer besser als in Bangladesch, denn sonst würden sie ja wieder in ihr Heimland zurückwandern.

