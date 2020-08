Portland: Linksaktivisten verbrennen Bibeln und amerikanische Flaggen

Am vergangenen Freitagabend gingen, ebenso wie in den Nächten der letzten beiden Monate, wieder linksradikale Aktivisten auf die Straßen, um zu „protestieren“ – und randalierten abermals vor dem Gerichtsgebäude in Portland. Dabei verbannten sie Bibeln und amerikanische Flaggen.

Wes Geistes Kind diese Aktivisten sind, dokumentierten sie bei einer öffentlichen Verbrennung von Bibeln in Portland im US-Bundesstaat Oregon. Die Verbrennung von Büchern hat historische Vorbilder, die Konzentration auf Bibeln ist eine zusätzlich spezielle Botschaft. Gegen Aufklärung und Christentum zugleich. Gegen die Kultur des Westens.