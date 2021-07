Österreich: Covid, eine Bestandsaufnahme

Lesen wir nach. Delta. Symptome: Halsweh, Kopfweh, Schnupfen. Klingt überlebbar. Und ist logisch, Viren mutieren zwecks größerer Verbreitung Richtung Harmlosigkeit.

Schauen wir die Fakten an. Wie viele sterben in diesen von Delta verseuchten Tagen? Wie viele müssen ins Krankenhaus? Laut AGES sind in der letzten Woche in Österreich fünf Menschen an/mit Covid gestorben (im Schnitt sterben pro Woche 1.700 Menschen, an allen möglichen Ursachen). Österreichweit sind 2% der Intensivbetten mit Covidpatienten belegt.

Panik Ende.

Jetzt zum weit verbreiteten Irrglauben, Covid wäre durch „Die Impfung“ zu „besiegen“.

Man nehme eine kleine isolierte Gruppe, impfe sie zwei Mal und warte auf das Resultat. Ergebnis: Inzidenz 6.250. Am britischen Flugzeugträger HMS Elisabeth sind von 1.600 doppelt geimpften Besatzungsmitgliedern 100 positiv getestet worden.

Fakt ist: Die „Ausrottung” eines weltweit in menschlicher und tierischer Population kursierenden Virus ist nicht möglich. Die Impfung senkt das absolute Risiko eines schweren Verlaufs laut Pfizer Zulassungsstudie um ganze 0,036%. Sie verhindert weder eine Infektion oder die Ansteckung anderer. Womit jeglicher Zwang zur Impfung sich ad absurdum führt.

Die gute Nachricht: Die Infiziertensterblichkeit liegt bei 0,15% und damit auf dem Niveau einer harmloseren Grippe (Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: An overview of systematic evaluations. John P. A. Ioannidis, 26.03.21). Und speziell Kinder sind nicht von Covid gefährdet. In Österreich lag die Sterblichkeit unter 35 Jahren seit Beginn der Pandemie bei 0. Mit/An Covid: 0. Keines von ihnen gestorben. Wie erfreulich.

Womit sich dann auch die Impfung für Kinder erledigt hat. Sie profitieren nicht davon, sind dem Risiko von Nebenwirkungen ausgesetzt und können trotzdem andere anstecken.

Testen, Testen, Testen!

Freiheitseinschränkungen, lockdowns, Schulschließungen. Nur so können wir die „Pandemie“ unter Kontrolle halten. Und angesichts der dräuenden Delta-Gefahr müssen wir jetzt wieder „Maßnahmen“ verschärfen.

Sieht die WHO völlig anders. Laut WHO gab es keinen dokumentierten Fall einer asymptomatischen Ansteckung. Keinen. Einzigen. Fall. Menschen ohne Krankheitssymptome sind nicht ansteckend.

Eigentlich logisch, „asymptomatisch“ hieß früher mal „gesund“. Aber Logik und Rationalität sind nicht gefragt unter den Zeugen Coronas.

Also, wer sich krank fühlt, bleibt bitte daheim. Der Rest lebt sein Leben. Und, ach ja, bitte sag’s irgendwer unserem Gesundheitsminister.

Mein Vorschlag zur Beendigung der „Pandemie“ daher, wie schön öfter angeregt: Ein sofortiges Ende aller „Maßnahmen“. Covid wird nicht verschwinden. Aber unsere Zivilisation und Demokratie werden verschwinden, wenn wir so weiter machen. Von Covid geht in keinster Weise eine Gefährdung aus, die einen dauerhaften Entzug der Freiheit und Lebensgrundlagen rechtfertigt.

Wer sich impfen lassen will, soll sich impfen. Wer Maske tragen will, soll Maske tragen. Aber der Versuch, die unweigerlich steigenden „Fallzahlen“ (also die Zahl der „positiv Getesteten“) zur Begründung weiterer Einschränkungen zu machen und die Schuld daran den „Impfverweigerern“ umzuhängen, ist erstens sachlich falsch und führt zweitens zum Bürgerkrieg (ich weiß, hartes Wort).

Lassen wir die Panikmache also gut sein. Wer jetzt noch die Grundrechte der Bürger einschränkt und den sozialen Kontakt des Menschen als soziales Wesen reduzieren will, tut dies wider besseres Wissen und in vollem Bewusstsein der verheerenden Konsequenzen.

Chris Veber, Ex-Philosoph, Ex-Grüner, Unternehmer, freier Journalist, Innsbruck