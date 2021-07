Australien im Corona-Dilemma: 42 Neuinfektionen und 10 Millionen im Lockdown

Australien und Neuseeland galten lange als Vorbilder in der Pandemiebekämpfung. Beide Staaten setzten auf eine NoCovid-Strategie, die auf Inseln natürlich deutlich besser funktionieren kann als etwa in Staaten auf dem europäischen Festland. Lange Zeit schien das auch gut zu gehen: Dank strikter Einreise-Beschränkungen und einer totalen Abriegelung bei neuen Fällen sind die Corona-Zahlen in beiden Staaten sehr niedrig. Im ganzen Jahr 2021 gab es in Australien bis dato einen einzigen Corona-Toten, am Dienstag gab es im ganzen Land 42 gemeldete Neuinfektionen.

Aber da in der Bevölkerung kaum Immunitäten vorhanden sind, droht eine neue Corona-Welle, die bisher ausgebliebenen Infektionen einfach nachzuholen. Die Regierung befindet sich in einem Lockdown-Teufelskreis – wenn sie nicht mit aller Entschiedenheit eingreift, verliert sie alle Erfolge des letzten Jahres.

In den letzten Tagen wurden aufgrund weniger Neuinfektionen nun zahlreiche Gebiete Australiens abgeriegelt: U.a. die Städte Sydney, Brisbane, Darwin und Perth befinden sich wieder in einem harten Lockdown, inklusive Ausgangssperre – das betrifft über 10 Millionen Menschen, fast die Hälfte des Landes. In allen Regionen Australiens außer Tasmanien gelten wieder Corona-Restriktionen. Einen Ausweg scheint es nicht zu geben.