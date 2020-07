Niederlande: erneute Bauernproteste

Heftige Szenen spielen sich im niederländischen Assen ab: Am Mittwoch versuchten mehrere hundert Landwirte, mit ihren Traktoren zur Polizeiwache Assen zu fahren und gegen die Verhaftung von 57 Kollegen zu protestieren. Aufgrund der vielen Bauernproteste mit Traktoren erließen die Behörden ein Demonstrationsverbot mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen in den Provinzen Friesland, Groningen und Drenthe.

Ursprünglich hatten Bauern einen Entsorgungsbetrieb in Wijster blockiert. Dabei soll nicht nur normale Polizei, sondern auch das Militär angerückt sein, um das Demonstrationsverbot durchzusetzen. Nach einer kurzen Diskussion zogen die Bauern mit ihren Traktoren wieder ab, ein Teil sei nach Hause gefahren, ein anderer Teil habe sich noch bei einem Unternehmer auf dessen Hof getroffen.

Nach weiteren Berichten von holländischen Bauern rückten Polizei und Militär vermummt an und umstellten das Gelände. Sie stürmten den Hof und hinderten jeden, wegzufahren. Alle Anwesenden seien verhaftet und in Bussen nach Assen zur Polizeistation transportiert worden. Besonders empörten sich Bauern in ihren Berichten, dass auch Frauen und Kinder mitgenommen worden seien.

Die Demonstranten sollen wegen Verstoßes gegen das Demonstrationsverbot eine Geldstrafe bezahlen. Sogar Militärpolizei habe sich nach diesen Berichten an vielen Kreuzungen mit schwerem Gerät postiert und Bauern mit ihren Traktoren aus dem Verkehr gezogen.

Aus Deutschland haben sich mehrere Gruppen auf den Weg nach Holland gemacht, einige wurden festgehalten, anderen gelang über Schleichwege die Fahrt zu ihren holländischen Kollegen. Zustände, die, so Berichte gegenüber TE, Landwirte bisher nicht für möglich gehalten hätten.

Die Bauern protestieren jetzt gegen die geplante Verminderung des Eiweißgehaltes im Tierfutter. Die niederländische Landwirtschaftsministerin Carola Schouten will das durchsetzen, damit weniger Stickstoffe aus der Landwirtschaft kommen sollen. Die holländischen Bauern sollen nach den grünen Vorstellungen bereits auf die Hälfte ihres Viehs in den Ställen verzichten und auch weniger Dünger auf die Äcker ausbringen – ebenfalls aus Klimarettungsgründen.

In der Region Zeeland wollte die niederländische Landwirtschaftsministerin einen Betrieb besichtigen. Doch sie musste unter Polizeischutz unverrichteter Dinge wieder zurückfahren, die Bauern hatten Straßen blockiert.

Ziel der Politik in unserem Nachbarland, sagen die Bauern: Die Landwirtschaft soll verschwinden. Daher blockierten sie in den vergangenen Tagen wieder einzelne Lebensmittelgeschäfte, spontan und nicht abgesprochen, sodass die Polizei wenig Handhabe hatte. Auch war der Flughafen Groningen wieder Ziel einer Gruppe Traktorfahrer, die offenbar die Landebahn blockiert hatten.

Die holländischen Bauern stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie sollen letztlich ihre Betriebe aufgeben und betonen: Der Kampf sei nicht vorbei.