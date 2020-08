Laschet bricht Besuch im Flüchtlingslager Moria ab

Für Asylpolitik ist bekanntlich der Bund zuständig und für Außenpolitik erst recht. Was NRW-Ministerpräsident Armin Laschet also dazu bewog, das Migrantenlager Moria in Griechenland zu besuchen, bleibt wohl spekulativ. Vielleicht wollte er schon mal ein wenig für seine angestrebte Kanzlerschaft üben.

In Moria hielten ihn jedenfalls Migranten nach Medienberichten für den Prime Minister of Germany. Sein Auftritt dort endete in einem Beinahechaos und die Sicherheitskräfte brachten ihn hastig weg.

Der Bürger fragt sich, gehört das zu den Aufgaben des Ministerpräsidenten und wer zahlt diese Kandidatenkür des CDU-Politikers?