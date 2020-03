Zwecks Corona-Prävention: Alte in die erste Klasse, das schafft Abstand

Der in Basel lebende deutsche Autor und Künstler (zuletzt Guggenheim/NY) Ingo Niermann stellte gerade via Twitter die ziemlich drastische Forderung auf, älteren Menschen in Beförderungsmitteln nicht nur höflich einen Platz anzubieten, sondern ihnen Plätze exklusiv zur Verfügung zu stellen, Freischeine für Taxis auszugeben und für diese Gruppe die erste Klasse in Bahn und Flugzeugen freizumachen, um ihr Leben zu retten!

Der Grund dafür ist so simple wie alarmierend dramatisch: Alte Menschen – hier insbesondere alte Männer – sind überproportional gefährdet, am Covid-19 Virus zu sterben. (siehe BBC.com)

Ist es also Altersrassismus oder sogar bis hin zum Totschlag, würde der Staat die Gefahr ignorieren und nicht entschlossen handeln, seine besonders gefährdeten Alten zu schützen?

Kurz zur Vorgeschichte: Über die Auswirkungen und Folgen des Coronavirus wird viel spekuliert. Die Prognosen reichen von „Ist doch nicht schlimmer als eine Grippe“ bis hin zu apokalyptisch anmutenden Dystopien von menschenleeren Städten, dem völligem Zusammenbruch der Weltwirtschaft, Armut, Hunger und damit einhergehend einer Rückkehr in die Barbarei.

Währendessen hierzulande die Regierung vor allem eines sofort begriffen hat: Wer Panik macht, der schadet massiv der Wirtschaft. Also wird keine gemacht. Oder wird in Sachen dieses Coronavirus keine gemacht, weil es keinen Grund dafür gibt?

Lenken wir die Aufmerksamkeit zurück auf etwas, das bisher in der Debatte um die Gefährlichkeit von Corona noch viel zu wenig Aufmerksamkeit und Beachtung bekommen hat: Dieses Coronavirus tötet überproportional ältere und alte Männer.

Die Tagesschau sprach mit führenden deutschen Virologen und fasst zusammen:

„Der aktuelle Stand der Forschung ist: Für die meisten jungen Menschen oder Menschen im mittleren Alter ist das Virus nicht lebensgefährlich, wenn sie grundsätzlich gesund sind. Die meisten Erkrankten zeigen vermutlich nur einen Infekt der oberen Atemwege, also erkältungsähnliche Symptome. (…)

Bei den gut dokumentierten Fällen allerdings weiß man: Gefährlich ist das Coronavirus füKlasse