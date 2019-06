Rede in Harvard

Man liest im Feuilleton der FAZ vom Samstag über die Rede Frau Merkels in Harvard, dass man „das intellektuelle Niveau der Rede nur niederschmetternd nennen kann“. Der Ton des Vortrags sei gewesen wie bei der „Sendung mit der Maus“. Merkel sei wohl froh gewesen, „dass sie mit ihrem abgestandenen Zeug so prima durchkam“. Es habe „keinen Sinn, sich auch nur mit einem einzigen Satz inhaltlich auseinandersetzen“. Alles in allem: ein kompletter Verriss einer intellektuell bescheidenen, politisch nicht gerade weiterführenden, aber dennoch wichtigen Rede.

Es lässt sich noch weiteres sagen. Zunächst war die Rede Merkels zwar anspruchslos, vorsichtig ausgedrückt, aber das hatte immerhin den Vorteil, dass sich von den 20.000 Zuhörern jeder mitgenommen fühlen konnte. Viel wichtiger aber war: Der politische Teil ihrer Rede war ein Gegenentwurf zur Donald Trumps Politik und zugleich eine politische und erst recht noch moralische Straf- und Bußpredigt, die im Gegensatz von Wahrheit und Lüge gipfelte, was natürlich auf Trump gemünzt sein musste und allgemein auch so verstanden wurde.

Das kann man so machen, und es gibt ja manche Argumente für Merkels Kritik, aber bitte nicht an diesem Ort vor vielen der prominentesten Gegner Trumps und als Regierungschefin eines Landes, das mit seiner Sicherheit nahezu völlig und mit seiner Wirtschaft weitestgehend von den USA abhängig ist. Können wir uns etwa Macron oder einen anderen wichtigen europäischen Politiker mit einer solchen Rede an einem solchen Ort vorstellen? Frau Merkel hat mit ihrer fahrlässigen Rede und vor allem den kaum noch versteckten Spitzen gegen Trump unglaublich viel Porzellan zerdeppert, als käme es nicht mehr darauf an. Für sie vielleicht auch nicht, aber für uns. Die Rechnung kommt gewiss: Die Bemerkungen Trumps und seiner Leute über den angeblich erstrebenswerten Brexit, gerne auch auf no-deal-Basis, und über Johnson als Premierminister sowie ausgerechnet Farage als Mitglied des britischen EU-Verhandlungsteams zeigen, wo es lang geht: EU-Europa zu schwächen und damit vor allem uns.

Da kommt noch mehr, gewiss auch woanders, wo es uns erst recht Probleme macht. Für einen Regierungschefin genügt es eben nicht, Recht zu haben oder auch nicht. Man muss wie in jeder guten Ehe auch die Kunst des Nicht-Sagen-Könnens beherrschen. So wie es ist, ist Frau Merkel zunehmend dabei, unser Land nach innen und außen zu isolieren, im schlimmsten Fall sogar zu ruinieren.

Uwe Schramm ist ein deutscher Diplomat und war Botschafter in Ruanda, den Vereinten Arabischen Emiraten, Bangladesch und Georgien. Nach seiner Pensionierung war der studierte Rechts- und Staatswissenschaftler 2008/2009 Mitglied der EU-Berichtskommission zum Konflikt 2008 zwischen Georgien und Russland; 2014/2015 arbeitete er als politischer Berater der OZE-Sonderbeauftragten für den Ukraine-Konflikt in der Trilateralen Kontaktgruppe mit Russland und der Ukraine in Kiew. Er lebt in Berlin.