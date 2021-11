Blackbox KW 47 – Von Menschen und Mäusen

Am Anfang war das Wort. Oder das Feuer? Egal. Unser Dr. Wieler hat beides. „Die Untererfassung der wahren Zahlen verstärkt sich“, donnerte der Präsident des RKI, die Zahl der Neuinfektionen „dürfte dreimal so hoch sein wie offiziell registriert“. Er muss es wissen, schließlich ist er für die Untererfassung zuständig. Nachdem er dann noch die Zahl der zukünftigen Toten, frei nach der Lauterbachschen Wahrscheinlichkeitsformel pi mal Daumen hochgeschätzt hatte, beschwor Tierarzt Wieler seine verängstigten Zuhörer: „Jeder Mann und Maus, der impfen kann, soll jetzt gefälligst impfen.“

♦ Jeder Mann, jede Maus „und Apotheker“, schlug Dr. Angela Merkel begeistert auf ihrer schnell einberufenen digitalen Ministerpräsidentenkonferenz vor, schließlich hat man 2020 extra die gesetzliche Voraussetzung dafür geschaffen, Deckname: Masernschutzgesetz.

♦ Dr. Markus Söder rief indes in München „die Woche der Wahrheit“ aus, ohne zu merken, dass das viel über die Wochen davor aussagt. Nun aber fliegen die Inzidenzen hoch, die frisch eingeführte Hospitalisierungsinzidenz zeigt rot, und der nächste Lockdown steht vor der Tür (entschuldigen Sie das schiefe Bild) mit Ausgangssperren und Weihnachtsmarktverbot.

♦ Man muss kein Nobelpreisträger sein, es reicht auch Fußballtrainer, um die richtigen Fragen angesichts der „katastrophalen Lage“ zu stellen, wie Kölns Steffen Baumgart beweist: „Wo sind die Intensivbetten? Wo sind die Pflegekräfte?“

Angeblich laufen im besten Deutschland, das es je gab (Frank-Walter, der Spalter), die Intensivstationen mit Corona-Patienten voll. Was natürlich, sagen wir mal, ein ganz klein wenig übertrieben ist. Zwar sind laut RKI-Bericht und Divi-Register von 22.113 Intensivbetten derzeit 19.620 belegt – aber nur elf Prozent mit Corona-Patienten. Was sich eher nach Missmanagement als nach Corona-Überraschung anhört.

♦ Um vom eigenen Totalversagen abzulenken, hat die politische Verantwortungsgemeinschaft den Impfverweigerer als Sündenbock ausgemacht – FDP-Slogan: „Ungeimpfte dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren.“ (Strack-Zimmermann). Oder wie Söder die Übeltäter nennt: Querdenker, Reichsbürger und Esoteriker. Obwohl doch Doppel-Impfung vor einer Krankenhauseinlieferung und Schlimmerem schützen soll, ist in Bayern ein steigender Anteil vollständig Geimpfter unter den Corona-Toten (30 Prozent im Oktober; Welt). Und trotz Panik-Auftrag wird einschränkend hinzugefügt, dass „Corona nicht unbedingt die Todesursache sein muss, um als Corona-Toter zu gelten“.

♦ Impfpflicht für diese, jene oder alle, auch die neuen Gesetzentwürfe der Koalitionsverhandler, das soll uns hier nicht weiter interessieren. Aber das: „Die Union und die AfD votierten gegen das von SPD, Grünen und FDP eingebrachte Gesetz.“ Ohne dass die Union sich bislang dafür entschuldigte oder die Abstimmung wiederholt werden musste. O tempora, o mores!

♦ Unser Horst ist extra nach Warschau gereist, um die Alleingänge seiner Vorgesetzten mit Lukaschenko zu verteidigen (‘Wir stehen geschlossen hinter Polen‘) und auch den Hiesigen das Signal zu senden, der EU-Grenzschutz werde endlich ernstgenommen, da ließ Lukaschenko die Welt wissen, dass Merkel das Problem mal wieder gelöst habe: „Die Europäische Union schafft einen humanitären Korridor für die 2.000 Flüchtlinge, die sich im Lager befinden. Wir verpflichten uns, den verbleibenden 5.000 – soweit möglich und gewünscht – die Rückkehr zu erleichtern in ihr Heimatland.“ Fake News!, schimpfte der Horst sofort über alle Sender, es stimme nicht, dass die Bundesregierung eine Vereinbarung mit Belarus über die Aufnahme von 2.000 Migranten getroffen hat. Das habe ihm Dr. Merkel persönlich gesagt.

♦ Hm. Zunächst mal hat sie ihm gar nichts persönlich gesagt, sondern lediglich eine SMS geschickt. Und außerdem soll sie das Zugeständnis auf ihre altbekannte Märchentantenart formuliert haben: Sie werde mit der EU über die Schaffung eines „humanitären Korridors nach Deutschland“ reden. Das klingt glaubwürdig. Und was soll die EU gegen einen „humanitären Korridor“ einwenden, der in Deutschland endet?

♦ Während sich Horst im Ausland zum Obst machte – gleichzeitig stieg die Zahl der illegalen Einreisen in die BRD „mit Belarus-Bezug“ in diesem Jahr auf 9.861 – , kümmerte sich Heiko, der eigentlich noch außenministriert, um die Gesundheits- und Innenpolitik. „Es wird keinen Lockdown geben. Es wird keine Impfpflicht für alle geben“, sagte Maas bei Bild-Live. Mark his words!

♦ Bundeswahlleiter Georg Thiel (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen GEZ-Rebellen!) hat beim Wahlprüfungsausschuss des Bundestags Einspruch gegen die geschobene Berliner Wahl eingereicht (angeblich war‘s nur Blödheit im Dienst). Mal sehen, wie das weggebogen wird (Verjährt? Falsche Adresse? Egal?) – nicht dass die SED doch noch aus dem Bundestag fliegt.

♦ Jetzt haben sie es dem Putin (und dem Schröder) aber gezeigt! Die Bundesnetzagentur stoppt das Zulassungsverfahren für North Stream 2. Hähä. Da gucken die jetzt schön blöd aus der Wäsche. Und frieren werden sie, ordentlich frieren. Schließlich ist Europas größter Erdgasspeicher im niedersächsischen Rehden „derzeit nur zu knapp zehn Prozent gefüllt“ (Tagesschau im Oktober). Da wird es bald ganz schön kalt werden bei den Putins. O Moment, die wohnen ja gar nicht in Niedersachsen, die wohnen nicht mal in der EU!?! Na egal, jedenfalls haben unsere Politicos mal wieder gezeigt, wie schlau sie sind …

♦ Bei Abdalrahman, dem syrischen Messerstecher aus dem ICE bei Nürnberg, hatte der mobile psychologische Dienst der bayerischen Staatsorgane bekanntlich sofort „paranoide Schizophrenie und wahnhafte Vorstellungen“ diagnostiziert und einen Klinikaufenthalt verordnet. Warum da einige übereifrige Ermittler wieder Zweifel säen, indem sie emsig in Abdelrahmans Facebook-Account herumstöberten und unter Matratzen Propagandavideos von Islamisten hervorkramen mussten, weiß der Himmel! Das macht doch die ganze schöne Statistik kaputt.

♦ „Verstörendes Video“ nennt Bild die Festnahme eines schwarzen Mannes in Offenburg. Nicht etwa, weil der nur mit Socken (an den Füßen) bekleidet in der Offenburger Innenstadt auf der Suche nach Intimpartnerinnen war, sondern weil die Polizei den Mann niederwarf und fixierte. Jetzt ermittelt das LKA. Gegen den Polizisten.

♦ Weil das ja hier kein Roman werden soll, bleibt kein Platz für die Corona-Krawalle in Rotterdam, die Solidaritätsdemo für die eingesperrten Ösis in Paris oder den Freispruch für die CSU-Maskenprofiteure, nicht mal für den zweistündigen Testlauf der ersten Präsidentin der USA (Sleepy Joe war offiziell narkotisiert). Nur Jens Spahn, der Masketier der Krone bittet eindringlich, darauf hinzuweisen, dass Biontech gerade aus ist, stattdessen gibt’s an der Impfstelle Moderna, aber wie heißt es so schön: Einer für alle, alle für einen!

♦ Und wir geben ab an die Werbung. Das Buch „Jetzt“ von äh …, also wo Annalena Baerbock draufsteht, können Sie nicht mehr erwerben, weil Annalena jetzt keine Zeit für die Überarbeitung hat. Deshalb haben wir die Druckauflage der Blackbox 2021 erhöht, da steht eigentlich alles über Annalena Baerbock drin, was Sie wissen sollten …

Schönen Sonntag!

