Blackbox KW 33 – grüner Mist, schwarzer Mist, roter Mist

Noch 41 Tage bis zur Bundestagswahl, und SPD-Olaf verspricht mehr Sozialwohnungen und höheren Mindestlohn, wenn die Spezialdemokraten denn endlich mal an die Regierung kommen. Grüne Ortsvorsteher kündigen die Auftritte ihrer Annalena mit den gewagten Worten an, die Kandidatin verfüge über „ein unwahrscheinlich großes Fachwissen“, und Armin Laschet, CDU, hat ein tolles Selfie mit Tesla-Chef und Subventionsempfänger Elon Musk geschossen, der sogar gesagt haben soll, der Armin „scheint ein großartiger Kerl zu sein“. So geht’s dahin.

♦ Weil Dr. Angela Merkel den Laden quasi besenrein und problemefrei übergibt, haben die Kandidaten im Grunde nur ein einziges Thema: Das Klima von Shenzen bis Casablanca, von Hammerfest bis Ushuaia auf 1,5 Grad genau durch Maßnahmen in Wuppertal und Vorpommern einzustellen. Deshalb hat der „Weltklimarat“, passend zum Wahlkampf in Deutschland, einen seiner Gruselberichte vorgelegt, in dem geschrieben steht: Das sommerliche Meereis in der Arktis ist geschrumpft, das winterliche auch. Im Sommer schwimmt weniger Eis im Arktischen Meer als jemals zuvor in den vergangenen tausend Jahren. Grusel, Grusel, Grüne wählen!

Ach so: „Das Meereis vor der Antarktis hingegen zeigt keinen Trend, rätselhafterweise.“ Aber das Rätsel wird vor der übernächsten Wahl gelöst – großes Indianer-Ehrenwort.

♦ Leider aber gilt seit Jahrhunderten die Völkerrechtsweisheit „Kräht der Narr auch auf dem Mist, ändert sich das Klima, oder es bleibt wie es ist“, so dass die Grünen eigentlich nur für „Wohlstandsvernichtung“, „Klimasozialismus“ und „Ökoterror“ stehen, was kein ernsthaft nachdenkender Mensch bestreiten kann. Auch bei allem, was Annalena und Robert so wortreich von sich geben, kommt am Ende für den, der hören und denken kann, nur „Verbote“, „Bevormundung“ und „Steuererhöhung“ heraus. Um den Schwerfälligeren auf die Sprünge zu helfen, wurden nun unter dem Absender „#Grüner Mist“ die obigen Schlagworte plakatiert.

♦ Ein grüner „Umweltminister“ forderte sofort einen bundesweiten Boykott des Werbeflächenvermieters, statt abzuwarten, bis, wie sonst üblich, die Partei-Vandalen die Plakate zerstört haben. Zudem wurde von der politischen Verantwortungsgemeinschaft die AfD als Drahtzieher der Kampagne verdächtigt, was der Initiator, ein ehemaliges CDU- und CSU-Mitglied, allerdings strikt dementierte.

♦ Übrigens: Es gibt durchaus Dinge zwischen Himmel und Erde, die sich deutlich präziser vorhersagen lassen als das Klima oder das Wetter von morgen. Etwa, dass die grüne Heinrich-Böll-Stiftung „nach intensiver Prüfung“ zu dem Ergebnis kommt, dass die Baerbock-Promotions-Förderung mit rechten Dingen zuging, beziehungsweise mit linken.

♦ Auch der deutsche Arbeiter muss sein Opfer bringen für die Rettung des Klimas. Deshalb kommt im „Wolfsburger Markenhochhaus“ von VW künftig keine Currywurst mehr auf den Tisch. Auch die rund 150 Rezepte, nach denen die VW-Köche schmurgeln, sollen ohne Fleisch auskommen. Ist die Ernährungsumstellung vielleicht auch ein spätes Gedenken an den Ahnherren des KdF-Wagens, der Vegetarier war? Kommt demnächst das Elektroauto „88“ auf den Markt? Nein, nein, man will „mit der neuen Kost CO2 einsparen“, und CO2 gab’s damals ja noch gar nicht.

♦ Für VW-Boss Herbert Diess ist das Ende der Currywurst laut Bild „ein immenser Fortschritt“, so wie der ID.3 pro S, mit dem der fortschrittliche Diess in den Urlaub

an den Gardasee fahren wollte. Schöne Fahrt, tolle Landschaft, leider bergauf, so dass der Urlaub schnell vorübergehend an der Ladestation endete: „Kein WC, kein Kaffee, eine Säule außer Betrieb/defekt, traurige Angelegenheit.“

♦ Amerika, du hast es gut, mit solchen Staatsmännern gesegnet zu sein! Soeben las Joe Biden vor, dass man in den USA bereits 350 Millionen Menschen komplett geimpft habe (bei offiziell 331 Millionen Einwohnern). Joe hat extra noch mal genau aufs Blatt gesehen – kein Zweifel. Viele haben sich wahrscheinlich vier, fünf mal spritzen lassen. Wegen der Prämien und Verlosungen.

♦ Wahrscheinlich sind bei uns auch schon 100 Millionen durchgeimpft, leider hat das RKI keine genauen Zahlen, wegen einer „gewissen Unsicherheit“ bei der „Interpretation von Impfquoten-Daten“.

♦ Dennoch gibt es wohl immer noch Ungeimpfte, weshalb die nun „zu ihrem eigenen Schutz“ mit härteren Corona-Maßnahmen rechnen müssen. Gibt’s eigentlich bei uns auch Gefängnisaktien zu kaufen wie in den USA? (Wir fragen, weil wir den Biontech-Boom – die Aktien haben sich nach der Merkel-Empfehlung vervierzigfacht – verpennt haben).

♦ Die 8.557 Ostfriesen, denen eine Krankenschwester eine harmlose Salzlösung injizierte statt der Biontech-Brause, gelten offiziell wohl als geimpft, mit Impfpass und Reiseerlaubnis. Wie die Sache aufflog? Wahrscheinlich, weil man sich behördenseitig wunderte, dass keinerlei Nebenwirkungen gemeldet wurden …

♦ Beim Bundesführer Spritz, Dr. Markus Söder, herrscht ein anderes Regiment, geimpft oder nicht! In München wurde ein Rentner von vier Maskierten (Polizisten) aus einer Bibliothek geführt, weil er vor einem Computer saß und nicht, wie vorgeschrieben, kniete. Das Knien ist dort Pflicht, nicht etwa wegen Söder-Bildchen an der Wand, sondern angeblich, um den alten Herrschaften den Aufenthalt so unangenehm wie möglich zu machen und die „Verweildauer zu beschränken“.

♦ Ah, da sind Sie ja, Weselsky. Da wollen wir mal rechnen: Die offizielle Inflation liegt bei 3,8%, Sie fordern für die Lokomotivführer 1,4% beziehungsweise 1,8% mehr Lohn. Na? Merken Sie es selber? Nein, dann nochmal: Die offizielle Inflation …

♦ Nein, Annalena, die Mauer war nicht „der in Beton gegossene Kalte Krieg“, genauso wenig sind die Waldbrände in Italien, Griechenland und der Türkei die Folge des Klimawandels. „In Italien schätzt man, dass etwa 70 Prozent der Brände gelegt wurden“ (Zeit), Erdogan verdächtigt die Kurden und in Griechenland steht die Windkraftanlagen-Mafia unter Verdacht.

♦ Natürlich ist Saskia Antifa Esken ministrabel. Was für eine dumme Frage vom Spiegel. Die Frau kann auch Kanzler (wenn dem Olaf mal was zustößt).

Lesen Sie Stephan Paetow täglich auf

https://www.spaet-nachrichten.de/