Blackbox KW 18 – Angela Merkel. Die großen Reden

Zu welch schon blödsinniger Anhänglichkeit der Merkel-Kult führen kann, zeigt eindrucksvoll der Verlag Droemer-Knaur, der allen Ernstes am zweiten August Anno Merkeli XVI ein Buch mit Rede-Texten der Gebenedeiten herausgibt. Titel des bierernst gemeinten Angebots: „Angela Merkel. Die großen Reden“. Die großen Reden!? Mit Übersetzung und Interpretationen?

♦ Wie soll man ohne Fußnote in einer Demokratie verstehen, dass Geimpfte „mit allen Grundrechten auszustatten“ seien (Merkel vor CDU-Präsidium)? Gehört auch Merkels Rede vor Kulturschaffenden – „Das Einzige ist, dass wir alle das nicht herbeigeführt haben, es ist eben eine Pandemie. Aber dass da Frust aufkommt, das kann ich verstehen“ – auch zu den „großen“?

♦ Erst holt Laschet den Merz in sein Wahlkampfteam, dann wählen Thüringer Unionisten auch noch den ehemaligen Bundesverfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zu ihrem Bundestagskandidaten. Das ist mindestens „wenig hilfreich“, wenn nicht sogar „unverzeihlich“ (aus Merkel, Buch der Sprüche und Großen Reden).

Oder wie die Germanistin und Homeland-Staatssekretärin Serap Güler, CDU, zürnt: „Wie kann man so irre sein und die christdemokratischen Werte mal eben über Bord schmeißen?“

Armin, wir gehen ja recht sanft mit dir um, weil wir niemanden treten, der am Boden liegt, aber zu Gülers „christdemokratischen Werten“ musst du jetzt mal was sagen!

♦ Vielleicht hat es der Armin noch gar nicht richtig kapiert, aber den Wahlkampf als Merkel hoch Zwei bestreiten zu wollen, obwohl sich die Verrückte im Spree-Palast immer mehr in ihre Corona-„Maßnahmen“ verheddert, ist keine gute Idee. Sieht man am Söder. Der will die „progressive“ (Söder) Merkel-Politik noch merkeliger gestalten – und schon sagt der Bayern-Trend, was die Bayern davon halten: CSU minus 10 auf für Christsoziale unerträgliche 36%!

♦ In der Umfrage gibt es für die SPD eine gute Nachricht: Die Gerechtigkeitspartei bleibt in Bayern stabil unter 10%. Das schützt vor Hochmut und lässt die Bäume nicht so schnell in den Himmel wachsen wie bei den Grünen.

Wohin solche Euphorieschübe führen, zeigt die Grüne Sylvia Kotting-Uhl, Vorsitzende des Bundestags-Umweltausschusses. Die will die Energieversorgung ganz dem Wind und der Sonne überlassen: „Die Zukunft wird flexibler sein, spannender, ja, auch anspruchsvoller: nicht mehr nachfrage-, sondern angebotsorientiert.“ Heißt: Strom gibt’s nicht, wenn gewünscht, sondern wenn vorhanden. Vielleicht doch besser auswandern. Oder wenigstens einen Gaskocher anschaffen.

♦ Noch einer für den Söder, bevor es ernst wird. Da freute sich Söders Blume soeben noch über eine „Eintrittswelle, wie ich sie in den vergangenen zehn Jahren nicht gesehen habe“. Die Partei verzeichne weit über 3.000 neue Mitglieder innerhalb von einer Woche. Jetzt müssen wir lesen, „es seien Tausende von Fake-Anmeldungen generiert worden“. Ja, mit diesem Internet haben sie es nicht so im Team Söder & Dorothee.

♦ Wenn der Unglücksrabe Peter Altmaier sagt, die Wirtschaft habe nun Planungssicherheit, dann ist das wahrlich kein gutes Zeichen. Denn das Verfassungsgericht entschied, dass das deutsche Klimaschutzgesetz verschärft werden müsse, weil viele Maßnahmen erst nach 2030 greifen sollen, und dann seien Luisa Neubauer und die anderen Klimakinder zu alt, um davon profitieren zu können.

Geklagt hatten „vor allem junge Menschen, auch aus Bangladesch oder Nepal“, die dabei (Zwinker, Zwinker) „von mehreren Umweltverbänden unterstützt wurden“. Mal sehen, wogegen die Kinder aus Nepal und Bangladesch demnächst klagen.

Gut, dass BMW und Daimler ihre Produktion weitgehend nach China ausgelagert haben, wo kein Verfassungsgericht für die Welttemperatur zuständig ist.

♦ Weil ein Amtsrichter im April in Erfurt einen „umstrittenen Beschluss“ (Linkspresse) fasste und die Maskenpflicht an zwei Schulen aussetzte – und damit die Allmacht vom Roten Ramelow bestritt – ließ Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen die Wohnung und das Büro des Richters durchsuchen und sein Handy „sicherstellen“. Was hoffte der willfährige Hannes im Dienste seines Herrn Adams (rotgrüner Juxtizminister von Thüringen) in der Wohnung oder auf dem Handy des Richters zu finden? Einen Mitgliedsausweis der AfD? Die Telefonnummer des Querdenker-Chefs? Das Parteiprogramm der FDP?

♦ Nichts zu Corona?, werden einige empört kritisieren. Gemach, gemach. In Afrika wird eine große Menge Impfdosen vernichtet, weil viele Afrikaner dem Braten nicht trauen – also der Impfung und ihrer Regierung. So sah sich die ugandische Gesundheitsministerin Jane Ruth Aceng Ocero „Vorwürfen ausgesetzt“, sie habe ihre eigene Impfung nur vorgetäuscht (also so wie Günter Jauch auf den Werbeplakaten unserer Regierung).

♦ Die Regierungskunst von Dr. Angela Merkel wirkt längst über unsere bescheidenen Landesgrenzen hinaus. So führt nun auch Frankreich die Merkelsche Notbremse ein. Ab einer Inzidenz von 400! Dabei weiß doch jedes deutsche Homeschooling-Kind, dass eine Inzidenz von 100 zwingend vorgeschrieben ist (siehe auch Merkel, Buch der Sprüche und großen Reden). Da stellt sich schon die Frage: Wer ist jetzt bekloppt? Emmanuel oder Angela?

♦ Ohne unseren Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble hätten viele wohl schon lange den Glauben an das Gute verloren. Wie ein Fels in der Brandung … aber lassen wir das … erwähnen wir nur seine jüngste Tat. „Bild“ schreibt bewundernd: „Das gab’s noch nie – Schäuble kürzt Abgeordneten wegen Corona die Diäten.“ Wenn das kein Trost ist für die 2,7 Millionen (offiziellen) Arbeitslosen, die in der Statistik nicht mehr mitgezählten Arbeitslosen (3,7 Millionen) und die Corona-Kurzarbeiter (2 Millionen)!

Ob es ihnen nun passt oder nicht, „ab dem 1. Juli wird es für die Volksvertreter im Deutschen Bundestag 70,58 Euro weniger pro Monat geben“. Danke, Wolfgang.

♦ Wahrscheinlich kommt der Plan von Wladimir Putin, einen deutschen Fernsehsender zu gründen, um der Meinungsvielfalt eine weitere Stimme zu geben, zu spät. Schon jetzt findet Sandra Maischberger kaum noch staatsfunkkompatible Talkshowgäste: „Wir tun uns schwer Menschen zu finden, die die Maßnahmen der Bundesregierung noch verteidigen.“ Außer Karl natürlich.

♦ Haben Sie die „Oscars“ auch verpasst? Obwohl jede Minderheit mit einem Preis bedacht wurde (Anthony Hopkins für seine Rolle als alter, weißer Mann) und auf einen frechen Moderator wie diesen Ricky Gervais aus England verzichtet wurde, hatte Oscar XCIII, genannt der Diverse, die schlechtesten Quoten aller Zeiten (60% Minus zum Vorjahr!). (14) Warum nur, warum?

♦ Jetzt, wo der Herr Kofler (Höhle der Löwen) der FDP 750.000 Euro spendete, um die Grünen zu verhindern, müsste der Lindner mal ein bisschen Gas geben. Eine rhetorische Frage wie „Frau Baerbock wird beantworten müssen, ob sie sich auch von der Linkspartei zur Kanzlerin wählen lassen will“ ist da zu wenig!

Natürlich will sie. Weil es doch dem Klima dient.

