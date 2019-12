Leseraktion: Wieviel Beton hat Ihr Weihnachtsmarkt? (3)

Die Angst beim Bummel, beim Einkauf und am Glühweinstand wächst: 17 Prozent der Befragten haben wegen der Gefahr eines Terroranschlags Angst, auf Weihnachtsmärkte zu gehen. 69 Prozent verneinen dies. Im Dezember 2018 waren es 15 Prozent, die hier eine solche Angst äußerten und 74 Prozent, die angaben, keine Angst zu verspüren. Im Osten Deutschlands ist die Angst vor Terrorangriffen auf Weihnachtsmärkte etwas stärker gegeben als im Westen (20 zu 16 %). Um das Sicherheitsgefühl zu verstärken, finden jetzt sich auf diesen Weihnachtsmärkten die typischen Zeichen der neuen deutschen Zeitrechnung: gigantische Beton-Legosteine.

Am wunderschönen und charmanten Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg in Berlin, von dem bis kurz vor knapp nicht klar war, ob er in diesem Jahr wegen der Kosten zur Sicherung durchgeführt werden kann, erstrahlt in prachtvollem Glanz, flankiert von Polizeiblau und Betongrau:

Aus Düsseldorf schicken uns Leser ein Kessel bunte EU sowie ein bekanntes Konterfei:

Wenn man dann schon mal beim Thema ist – aus Iserlohn erreichen uns Bilder eines Lesers mit von jemand vorab „verzierten“ Weihnachtsmarktbeton am Alten Rathausmarkt, Ansicht von der Straße „Am Bilstein“ aufgenommen:

Um Ulm herum? Nein, inmitten aus Ulm vom Weihnachtsmarkt am Münster schicken uns unsere Leser diese Bilder von großen Beton-Vögeln und dem allseits beliebten Tannengrün auf Betongrau:

Zwei Leser aus Krefeld schicken uns diese Bilder vom dortigen Weihnachtsmarkt – die Leserin dazu: „schlicht und zweckmäßig halten es die Krefelder am Eingang der Fußgängerzone, die direkt zum Weihnachtsmarkt führt. Die Gitterkästen sind mit Wackersteinen anmutig gefüllt.

Hoffe, dass Krefeld den ersten Platz bei der Kührung der Sieger erhält.“

Noch einmal aus Dresden, aus einer anderen Perspektive und ebenso mit aufgesprühter Botschaft:

Aber auch in Budapest wird gesichert, was das Zeug hält. Leser schickten uns diese Bilder von dort:

„Der Weihnachtsmarkt breitet sich auch in Ungarn aus. Budapest hat es wohl geschafft, seinen zentralen Markt am Vörösmarty Platz zum schönsten Europas ausgezeichnet zu bekommen. Leider geht auch hier der Trend, zu meinem Bedauern, zum Merkelpoller. Letztes Jahr machte ich dieses Bild:“

