Terror auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt

Der „Christkindelsmärik“ in Straßburg wurde 1570 erstmals erwähnt. Natürlich hat er eine mittelalterliche Tradition. Im Herzen Europas. Und dieser Markt sollte schon einmal Ziel eines Attentats sein – im Jahr 2000 wurde ein geplanter Sprengstoffanschlag einer islamistischen Terrorgruppe rechtzeitig verhindert, die Täter kamen damals aus Algerien – und an diesem 11. Dezember 2018 war es – im Behördendeutsch – „ein Franzose mit nordafrikanischen Wurzeln“.

Die Polizei war in Straßburg präsent. Sie hat reagiert. Sie war letztlich aber überfordert, zu den rund 250 Toten, die durch islamistische Terroristen in Frankreich ermordet wurden, kamen drei weitere. Weiter um sich schießend konnte der Terrorist acht Besucher des Weihnachtsmarktes schwer verwunden. Sechs weitere erlitten Schussverletzungen, bevor nach zwei Schusswechseln mit Polizeipatroullien, die zwischen 20 und 21 Uhr stattfanden, der versuchte finale Rettungsschuß eines Polizisten Trefferwirkung zeigte. Doch der hochgefährliche Täter blieb bei Bewusstsein und handlungsfähig. Er befindet sich auf der Flucht, sein Aufenthaltsort ist unbekannt, wie die französischen Behörden zugeben mussten.

Hierzulande wurde der Täter bereits wegen schweren Diebstahls vom Amtsgericht Singen zu einer Haftstrafe verurteilt, nach deren Verbüßung er im vorigen Jahr nach Frankreich abgeschoben wurde. Nun wird er – offensichtlich ist er Intensivtäter – wegen versuchten Mordes gesucht. Wie konkret die Gefahr ist, zeigt sich daran, dass in der Wohnung des Terroristen, die wenige Stunden vor den Bluttaten auf dem Weihnachtsmarkt durchsucht wurde, scharfe Handgranaten gefunden wurden.

Trotzdem reagieren die Behörden hierzulande betont niederschwellig. Unter den Terroropfern von Straßburg sind nach Angaben des Krisenreaktionszentrums der Bundesregierung „nach jetziger Kenntnis“ keine Deutschen. Immerhin, das Gremium tagt. Die Gewalttat im Namen des Koran konnte nicht als „regionales Ereignis“ abgetan werden, wie das mit Kapitalverbrechen von Migranten an einheimischen, wehrlosen Bürgern ansonsten so häufig geschieht.

Nein, die Morde auf dem Weihnachtsmarkt ließen sich nicht wochenlang unterdrücken wie die Vergewaltigungen einer Jugendlichen in München. Die Stadt steht unter Schock, ganz Europa blickt dorthin. Das Europaparlament in Straßburg musste sicherheitshalber abgesperrt werden. Rund um den Gebäudekomplex patroullieren auch heute schwerbewaffnete Sicherheitskräfte. Den ganzen Dienstagabend über durfte niemand das Gebäude verlassen. Erst am frühen Mittwochmorgen konnten Abgeordnete, Beamte und Mitarbeiter sich auf den Heimweg machen. Nun ermittelt neben der französischen Polizei auch der Inlandsgeheimdienst DGSI. Doch das ist nur noch Kosmetik.