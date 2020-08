Der Bundespräsident spricht: Laudatio für Corona.

Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren Ministerpräsidenteninnen und Ministerpräsidenten, Genesinnen und Genesene!

Kein Zweifel, niemand hat den großen Staatspreis der Deutschen Demokratischen Bundesrepublik mehr verdient als unser Laureat. Wir rufen Ihnen, verehrtes Corona, unseren zutiefst empfundenen Dank zu.

Ja, wir sind Ihnen dankbar!

Zugegeben, es war nicht immer leicht mit Ihnen, dem Unverhofften, Unerforschten. Aber wir haben dann doch sehr schnell auch die Chance erkannt, die Sie uns bieten. Wir haben sie beim Schopf gepackt.

Gewissermaßen ist es der Schopf, an dem wir uns selbst aus dem Sumpf ziehen, wenn sie mir diesen leisen Anflug von Iro, äh, nie gönnen. Wir haben sogar unseren Humor mit Ihrer Hilfe zurück. Wie kleinmütig wir doch zunächst gewesen sind!

Aus vollem Herzen können wir heute sagen: Wir alle sind genesen. Ohne Ihr Erscheinen schlügen wir uns noch immer herum mit einem halben Dutzend Krisen. Der Krise der Konjunktur, der Krise des Sozialstaats, der Schuldenkrise, der Energiekrise, der Euro- und der Flüchtlingskrise. Jetzt aber gibt es nur noch eine Krise, und das Schöne ist daran, dass wir wirklich nichts dafür können. Denn diese Krise ist höhere Gewalt, ja die höchste Gewalt überhaupt. Und deshalb herrscht keine Not, sondern Notwendigkeit. Keine Krise, sondern Katharsis. Wir begrüßen die neue Normalität, von der wir ohne Sie nicht zu träumen wagten.

Ihnen verehrtes Virus, folgen wir nun in Treue fest. Sie sind da! Und weil Sie da sind, sind wir es auch. Sind wir es wieder.

Die Biologie nennt dies Symbiose. Ja, so ist es. Politik und Virus leben in schönster Symbiose wie Ameise und Blattlaus. Wir sind die Ameisen, Sie die Läuse. Wir melken Sie und laben uns am Gewonnenen wie an Honigtau. Sie, das Virus, nährt uns. Wir leben von Ihnen. Im Gegenzug bewachen wir Sie vor Geringschätzung und Ignoranz.

Sie haben uns das Vertrauen in die Kraft der Angst zurück gegeben. Ohne die Angst, die wir Ihnen verdanken, hätten wir niemals das Vertrauen der Menschinnen und Menschen zurück gewonnen. Es ist die Wiedergeburt des Autoritären aus dem Geist der Pandemie. Kein postdemokratisches Regime der Welt, kann auf Dauer gegen das Volk herrschen. Also muss das Volk von etwas noch Höherem beherrscht werden. Das sind Sie. Ein neues Virus wirkt besser als jede Ideologie. Führen wir doch nur aus, was die Pandemie uns befiehlt. Jedenfalls glauben die da draußen das. Wir haben es Ihnen über die Medien ja permanent eingebläut.

So haben Sie uns den Glauben an das geheimste Geheimnis der Demokratie zurück gegeben. Jetzt wissen wir: Der Mensch sehnt sich nicht nach der Macht eines Führers. Das wäre viel zu wenig und hört sich nicht gut an. Er sehnt sich nach mehr als Macht – er sehnt sich nach Erlösung. Der Erlöste spürt nicht, dass er kuscht. Er ist nur dankbar dafür, dass wir ihm ein selbstbestimmtes Leben ersparen. Wir nennen Achtsamkeit, was früher blinder Gehorsam hieß.

Das ist es, was ich meine, wenn ich sage, wir sind genesen. Endlich ist der Staat wieder Ausdruck einer Schicksalsgemeinschaft, was sage ich: einer Erlösungsgemeinschaft, wie er es seit den großen Kriegen nicht mehr gewesen ist. Darf ich es einmal ganz pathetisch ausdrücken: Sie haben uns unseren Glauben an uns selbst zurück gegeben.

Endlich sieht man wieder auf zu uns Politikern. Wer uns kritisiert, gefährdet Leben. So einfach ist das.

Endlich sind wir wieder alternativlos.

Endlich gehen wir gesund bankrott.

Endlich müssen wir uns dafür nicht einmal mehr rechtfertigen.

Endlich folgt man gläubig unseren Anordnungen.

Endlich ist auch der teuerste Irrtum nur ein Gewinn an Einsicht.

Endlich ist jeder Irrsinn gut, solange er nur ein einziges Leben zu retten verspricht.

Endlich sind wir vereint. Statt Regierung und Opposition, statt Rechts und Links, gibt es nur noch Richtig und Falsch, Gut und Schlecht.

Endlich ist wieder klar, was wahrer Patriotismus bedeutet.

Wer gegen uns ist, ist gegen die Gesundheit. Und das ist krank.

So rufen wir Ihnen aus vollem Herzen zu: Mögen Sie uns noch lange erhalten bleiben.