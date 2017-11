Blackbox KW 47 – Das Wort zum Sonntag: Bleiben ist seliger denn gehen

Wir wollen den Sonntag besinnlich beginnen. Mit einer Facebook-Predigt Rainers, des Peinlichen, mit Woelki-Worten aus Köln. Ohne Kreuz und Käppi steht er da, vor einer Hundewiese mit Bäumchen – statt Kerze oder Kreuz hält der heilige Mann eine Tüte in der Hand.

„Frische Brötchen zum Frühstück, das ist eine feine Sache“, verkündet der Erzbischof, und gleich mit diesen Worten hat er unsere ganze Aufmerksamkeit. Selbst ein Ungläubiger muss zugeben, Woelki hat recht! Laudate Dominum! Laudate Pistorem! Wir können hier nicht die ganze Predigt wiedergeben, da wir aus alter Angewohnheit bei Predigten immer wegzudummeln pflegen, aber so viel ist hängengeblieben: Der Teufel hat das Auto gemacht, deshalb ist für den Christenmenschen kein Weg zu weit, um per pedes (oder e-Bike) die gebackenen Gaben zu empfangen! Gehet hin zum Bäcker. Gehet! Nicht fahret, so steht es bei Paulus geschrieben (obwohl Theologen einwenden, dass Paulus weder Volkswagen noch Daimler kannte, aber da mischen wir uns nicht ein).

♦ Recht eigenwillig interpretiert auch Horst von der christlichen Bayern-Union seine Heiligen. Das Zitat „bleiben ist seliger denn gehen“, behauptet er, in alten Schriften gefunden zu haben und zögert seinen Abschied hinaus. Zunächst gründet er eine Kommission mit den Jungen Wilden der Partei – Edmund Stoiber, Theo Waigel und Barbara Stamm –, die „den Untergang“ der CSU organisieren soll. Oh, Pardon! Den „Übergang“!

♦ Bei der Merkelianischen Glaubensgemeinschaft (mit der schwarz-rot-grünen Göttin An-Gaia-la) könnten die Turbulenzen bald enden! Womöglich kehren die von einem Aufwiegler namens Martin verhexten Abgefallenen schon bald in die Gemeinschaft der Gläubigen zurück.

♦ Genug des Religiösen! Es scheint wohl das Verdienst Frank-Walters, des ersten Steinmeiers, zu sein, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands neues, vielleicht sogar grünes Leben einzuhauchen. Jedenfalls hat unser Präsident mit allen (!) Parteien gesprochen, um zu klären, wer welchen Part im Schland-a-lament übernimmt. Ein wahrlich gelungener Witz der Geschichte, dass ausgerechnet „Die Linke“ wieder nur Blockpartei wird.

♦ Die Linke kann das selber noch gar nicht begreifen. Nur so ist zu erklären, dass ein verdienter Kader versuchte, seine „Aus- und Weiterbildung als SED-Propagandist“ als Fachschulabschluss anerkannt zu bekommen.

♦ Merkels neuer parlamentarischer Bundesschulmeister Wolfgang fühlt sich als Sahneschäuble, als Kirsche auf der Parlamentstorte, offenbar prima aufgehoben. Mittels Handyfoto- und Twitterverbot will er Klassenclowns und Volksvertretungslümmel auf Vordermann bringen. Damit er nie wieder Bilder wie etwa vom Volkstrauertag sehen muss, wo im Hohen Haus von der Union sieben, von der SPD sechs, von der FDP drei, von den Grünen acht MdBs und von den Linken gerade mal einer auftauchten – und die AfD die absolute Mehrheit hatte.

♦ Obwohl Merkel-Medien versuchen, das Bild einer souveränen Kanzlerin zu vermitteln, lassen sich Auflösungserscheinungen bis in ihr engstes Umfeld beobachten.

Harmlos ist da noch der Jung-Unionist aus Düsseldorf, der sagte: „Ich habe, ehrlich gesagt, nicht das Gefühl, dass Frau Merkel so viel geleistet hat.“ Schmerzhafter dürften die Absetzbewegungen ihres schwarzen Peters sein. Ausgerechnet Altmaier, der der leider vergebenen Frau Merkel-Sauer immer geschworen hatte, er wolle „allein durchs Leben gehen“, wurde erwischt, wie er nach den Jamaika-Verhandlungen mit roten Bäckchen „durch die Menschen pflügte“, um einer Angebeteten zuzurufen: „Liebe Frau Roth, Sie waren großartig!“ „Worauf diese mit den Tränen kämpfte.“

♦ Auch international wird Angela Merkel nur noch umgarnt (etwa von Macron oder der EU), wenn „wir“ dafür bezahlen. Die Chinesen hingegen, die ihren Namen schon immer wie „Ma-kel“ aussprachen, bezeichnen sie inzwischen als „Baizuo“, was so viel bedeutet wie ‘gebildeter Dummkopf, der sich für Frieden, Gerechtigkeit, Flüchtlinge, Minderheiten und Umwelt einsetzt, und seinem Land damit eine traurige Zukunft beschert‘.

♦ Aber Merkel wäre nicht Merkel, wenn sie nicht die kleinste Kleinigkeit zur Gefolgschaftsmotivation nutzen würde. Soeben sagen Forscher verheerende Erdbeben voraus, weil sich die Erddrehung verlangsamt, und schon folgt der Aufruf aus dem Kanzleramt: Auf zum Rotationswandelgipfel!

♦ Schneller verglühte wohl keine Sternschnuppe am sozialdemokratischen Firmament als Martin Schulz, dessen 100%iges „Nein zur Groko“ derzeit so viel wert ist wie sein 100%-Wahlergebnis. Politologen wollen in Zukunft die politische Halbwertszeit in „t minus Schulz“ berechnen.

♦ Nachdem seine Partei die deutsche Kraftwerkstechnik jahrelang für obsolet und Windräder und (chinesische) Solarzellen für opportun erklärte, beschimpfte der gelernte Buchhändler Schulz öffentlich Siemens-Chef Kaeser als „verantwortungslos“, weil der die Kraftwerkssparte logischerweise dichtmachen will. Das war mindestens so glaubwürdig wie der Auftritt des EU-Millionarios Schulz als Trillerpfeife in Gewerkschaftsweste auf einer IG-Metall-Demo.

♦ Haben wir zu wenig Lindner im Text? Nur, weil dem bei der Schwampel-Schnapsverkostung von grünen und schwarzen Likörchen übel geworden ist?

♦ Da wären wir fast aus unserem Regie-Sessel gekippt: TV-Regisseur Dieter Wedel taucht im Zusammenhang mit der #metoo-Kampagne auf? Ach so, früher, als Jüngling, wurde er von Schwulen bedrängt. Und wir dachten schon …

♦ Pflichtgemäß Auszüge aus der Serie „Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich freue mich drauf!“: Spezialeinheiten schützen Volksfeste, 10-jähriges Mädchen nach brutaler Attacke von halbwüchsigen Syrern muss per Heli ins Krankenhaus, 15 „Männer“ attackieren vier Düsseldorfer mit Messer und Elektroschocker, 51-Jähriger in Münchner S-Bahn schwer verletzt, undundund. Selbst Thomas, die Misere, wird leicht nervös und lässt mehrere Syrer unter Terrorverdacht festnehmen. Die Justiz ließ die Verdächtigen umgehend frei, weil „zum jetzigen Zeitpunkt“ wohl nichts geplant sei. Vielleicht etwas später?

Wir aber warten immer noch auf die Erklärung von Katrin Göring-Eckardt, über welche drastische Änderung sie sich nun genau dermaßen freut…

♦ Ein G20-Krawallbruder wurde zu drei Jahren ohne Bewährung verurteilt? Ach so, der war auf Bewährung beim Krawallmachen.

♦ Ja, es gibt sie noch: mitfühlende Richter in schweren Zeiten. Ein Richter in Rottweil bat ein vergewaltigtes Mädchen, es möge für den Richterspruch Verständnis haben, „so schwer es auch fällt“. Schließlich hatte der Täter mit „sieben Voreintragungen im Bundeszentralregister – davon drei wegen Körperverletzung“ – eine schwierige Kindheit in einem „Familienclan“. Bei einer solch positiven Sozialprognose musste das Gericht einfach auf Bewährung entscheiden. Oder gehört der Richter auch zum Clan?

♦ Im Homeland NRW hat die Justiz nun genug vom Gemecker der juristischen Laien und verurteilte zwei Messerstecher (Opfer fast tot) zu … Tja, das sagt Justitia nicht. Geht ja auch niemanden was an. Und eigentlich ist auch gar nix passiert…

♦ Eine sogenannte „Künstlergruppe“, Preisträger der Kahane-Stiftung, stellte dem AfD-Abgeordneten Höcke ein kleines „Holocaust-Denkmal“ vors Haus. „Das ist eine wunderbare Idee“, jubelt Denkmal-Initiatorin Lea Rosh, sie will jetzt auch so eins im Garten haben.