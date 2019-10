Blackbox KW 43 – „Sie säen und ernten nicht, aber wissen alles besser“

Vielleicht wird die Geschichte dereinst vergleichsweise milde über die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen urteilen – trotz Schminkspiegel, Extrasitzplatz für schwangere Soldatinnen im Kampfpanzer und anderer wehrkraftzersetzender Maßnahmen. Denn ihre Nachfolgerin AKK (Name bekannt) wollte die abgewrackte von-der-Laien-Truppe nun an die vorderste Front in Gegenden schicken, die schon Peter Scholl-Latour und Karl May („Durchs wilde Kurdistan“) als Heimat zweifelhafter und gefährlicher Kantonisten galt.

Gottlob sagte der Russe, Annegrets Einsatz sei „nicht notwendig“, denn er habe alles unter Kontrolle. Die NATO sagte, dass sie dazu nichts sagen wolle, und die EU sprach mit so vielen Stimmen, dass sich daraus kein Bild ergab. Anscheinend hat sich die Welt damit arrangiert, dass Deutschland Konfliktherde mit Moralappellen bombardiert und seine Geldbomben zum Einsatz bringt. Da haben die Landser Schwein gehabt.

♦ „Sie säen und ernten nicht, aber wissen alles besser.“ Diese Weisheit des Bauernstandes, plakatiert auf einem der vielen tausend Traktoren, die Teile Deutschlands und der Niederlande kurzzeitig lahmlegten, bringt den ganzen Klimakinderunsinn und Regulierungswahn der rotgrünen Verbieteriche besser auf den Punkt als jede Bundestagsdebatte.

♦ Apropos. Der Bundestag kostet den Steuerzahler inzwischen mehr als eine Milliarde Euro jährlich, das ist ein Anstieg von 32% im Vergleich zu 2016. Da fragt sich der Laie „Warum?“ Haben die Schampus- und Schnittchen-Lieferanten die Preise erhöht?

♦ Gänzlich unschuldig an der steigenden Verschwendung ist übrigens der neue Abgeordnete und Nachrücker Joe Weingarten aus Rheinland-Pfalz, von dem einige interessante Töne zu vernehmen sind. Als Abgeordneter will er für eine „klare Regulierung“ der Zuwanderung eintreten und verhindern, dass das Modell einer „sich stets erneuernden und modernisierenden Industriegesellschaft“ nicht „aus klimapolitischer Panik“ über Bord geworfen werde. Die bisher mit offenen Armen und Spendierhosen empfangenen „Flüchtlinge“ unterteilt der Mann übrigens in „Asylsuchende, Arbeitssuchende und Gesindel“. Sie raten nie, aus welcher der Partei der Joe kommt …

♦ Eher pflichtschuldig wurden von den Medienschaffenden die Abschiedsreden von Schonklod Juncker (EU-Kommission) und Mario Draghi (EZB) zur Kenntnis genommen. Kaum Schalmeien geblasen, wenige Lobeshymnen gedruckt. Ganz nach dem Motto: Die Toren haben ihre Schuldigkeit getan, die Toren können gehen. Nur: wessen Toren?

♦ Peter Altmaier hat offensichtlich in jeder Situation das perfekte Gespür für das richtige Bild und die passenden Worte. Beispiele? Während einer Balkanreise servierte er in einer Wirtschaft medienwirksam einen Teller Cevapcici – schließlich ist er Wirtschaftsminister. Ein anderes Mal kündigt er an, die benachteiligten Standorte Niedersachsen und MeckPomm mit Hightech aufzurüsten. Nun fehlen uns natürlich Peters Erfahrung und Weisheit, wir haben nur „Weltraumbahnhof“ verstanden.

♦ So schwer ist das doch nun auch wieder nicht zu verstehen mit der Meinungsfreiheit! Der Auftritt von Sahra Wagenknecht (Partei „die Linke“) in der Uni Hamburg wurde als „wissenschaftliche Veranstaltung“ angekündigt, als „Diskussion zwischen zwei wirtschaftswissenschaftlichen Positionen“ durch den studentischen ‚Arbeitskreis Plurale Ökonomik Hamburg‘. Also genehmigt. Während Herr Lindner von der Lindnerpartei eine „Veranstaltung mit parteipolitischer Ausrichtung“ abhalten wollte, auf Einladung der Liberalen Hochschulgruppe. Nicht genehmigt. Logisch, oder?

♦ Linksradikale haben in Göttingen durch eine Blockade eine Lesung von Thomas de Maizière verhindert. Die Polizei war gegen die Linken „angeblich machtlos“. Was heißt angeblich? Das weiß der Thomas doch, dass die Polizei gegen Links machtlos ist, er war doch schließlich Innenminister.

♦ Frank-Walter, der Meinungsfreiheitsverwalter, mahnte darob streng und vielsagend, „aggressive Gesprächsverweigerung, Einschüchterung und Angriffe“ würden nicht gebraucht. Das gelte auch für „umstrittene Professoren“. Wer oder was nun gemeint war, klärten andere Genossen dann etwas konkreter. Die vergiftete Diskussionskultur komme ausschließlich von „rechts außen“, so einer von der Linksaußenpartei. Und die SPD-Rentnerin Barbara Hendricks meinte nur, „es gibt nicht die Freiheit, unwidersprochen nationalistische Hetze zu verbreiten“. Das hätten wenigstens Professor Lucke und de Maizière doch wissen müssen.

♦ Der MDR ist „aktuell dabei, den Bereich Kabarett und Satire inhaltlich neu aufzustellen“. Man stellt sich da in Zukunft Komiker vor wie Oliver Welke vom ZDF oder Ralf Stegner von der Spaßpartei. Auf Uwe Steimle soll hingegen verzichtet werden.

♦ Da ist es schließlich nicht komisch zu behaupten, es gebe so etwas wie einen Staatsfunk, wenn MDR-Intendantin Karola Wille extra für 120.000 Euro eine Propagandafibel (Framing Manual) in Auftrag gab, die verwischen soll, dass es einen solchen Staatsfunk gibt! Aber Frau Wille hat ja Jura in der DDR studiert; da weiß man, was man hat an ihr.

♦ Nanu! Dem Vatikan droht die Pleite? Spendenrückgang durch Vertrauensverlust? Grassierende Korruption? Gilt denn Psalm 127 nicht mehr, wo geschrieben steht „Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf“?

♦ Der Berliner Fußballverband setzt alle Spiele unterhalb der Berlin-Liga am Wochenende ab. Die Schiedsrichter haben Muffe. Weiter geht’s erst, wenn sich genügend Scharia-Richter aus den Townships zur Unterstützung finden.

♦ Jetzt zum Auto. Endlich reiht sich auch BMW ein in die Schar der Guten. Der neue Vorstand Oliver Zipse findet, „in Innenstädten könne man häufig auf den PKW verzichten“. Wegen der tollen Busse? Was ist mit „Freude am Fahren“? Jetzt fehlt nur noch, dass der Oliver sagt, dass BMW ganz viele neue Flüchtlinge als Facharbeiter braucht …

♦ Immer öfter lesen wir Meldungen, die den Verdacht nahelegen: Ein Tesla brennt besser als jeder Verbrenner. Das kann nun auch keine Lösung sein.

♦ Ein volltrunkener Autofahrer (2,89 Promille), der in Würzburg eine junge Frau tötete, musste gerade mal 5.000 Euro Strafe zahlen. Das verstehst Du nicht, Volk? Kein Wunder. „Das Volk muss schon paar Semester Jura studieren, um das zu verstehen, was ich heute geurteilt habe“, so Jugendrichter Bernd Krieger vom Amtsgericht Würzburg. Vielleicht reicht aber auch ein Würfelkurs an der Volkshochschule.

♦ Was macht eigentlich die Bundesbank, wo wir doch die EZB haben? Nun, hauptsächlich rechnen. So errechnete sie soeben, dass die Deutschen demnächst bis 69 arbeiten sollen, damit sie auch in Zukunft genug für die Altersarmut haben. Das gilt natürlich nur für Deutschland, in den anderen EU-Ländern bleibt alles bei den Alten.

♦ Was hat denn Donald für eine gute Laune? Ach so, er hat gerade alle Behörden-Abos von Medien gestrichen, die immer an ihm herummäkeln …

♦ Gottseidank ist unserem Heiko bei seinem Besuch bei Erdolf, dem Prächtigen, Eroberer von Idlib und Ra al-Ain, Erfinder des türkischen Blützkrügs, kein Haar gekrümmt worden. Obwohl, selbst uns Heiko auf die Palme bringt, wenn wir ihn nur im Fernsehen sehen. Mal sehen, ob ihm wenigstens Merkel die Ohren lang zieht. Hat Heiko doch offensichtlich vergessen, wer bei uns die Außenpolitik bestimmt.

