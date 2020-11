Mitglied in Bidens Corona-Taskforce: Älter als 75 muss man nicht werden

Joe Biden will die Corona-Pandemie in den USA in den Griff kriegen. Dazu hat er bereits als medienerkorener President-elect einen Expertenrat zusammengestellt, der ihn im Umgang mit dem Virus beraten soll. Neben qualifizierten Experten und Medizinern finden sich dort auch interessante Charaktere wie Ezekiel Emanuel.

Der 63-Jährige ist Onkologe und „Bio-Ethiker“, er beschäftigt sich also mit ethisch-moralischen Fragen in der Medizin. Als solcher hat er sich Gedanken um das Altern gemacht – und diese in der Zeitschrift The Atlantic veröffentlicht.

Auch, wenn er nur über seine persönlichen Ansichten spricht: Das Folgende ist für ein Mitglied einer Corona-Taskforce durchaus bemerkenswert.

In seinem vor sechs Jahren veröffentlichten Artikel erklärt Emanuel das Leben über 75 hinaus für nicht erstrebenswert. Gesellschaft und Familien wären besser dran, „wenn die Natur schnell und prompt ihren Lauf nimmt“. Er sei der Ansicht, mit 75 habe er sein Leben gelebt. Dann zu sterben, sei „keine Tragik“. „Wenn ich erst einmal 75 Jahre alt bin“,sagt Emanuel, „wird sich meine Einstellung zu meiner Gesundheitsversorgung völlig ändern. Ich werde mein Leben nicht aktiv beenden. Aber ich werde auch nicht versuchen, es zu verlängern.“ Gerade im Fall einer Pandemie wäre es, so sagt er, auch unverantwortlich, wenn er als über 75-Jähriger noch Impfstoff und Medikation in Anspruch nimmt; diese sollten lieber den jüngeren Menschen zugutekommen.

Für ein Mitglied einer Arbeitsgruppe, die hauptsächlich dafür einberufen wird um die Risikogruppen zu schützen, sind das auf jeden Fall interessante Positionen. So wird Ezekiel Emanuel Corona besiegen: Du musst dir keine Sorgen um Risikogruppen machen, wenn es keine Risikogruppen mehr gibt. Donnerwetter – dieser innovative Ansatz wird das Ruder bei den Infektionszahlen in den USA bestimmt herumreißen. Ob Joe Biden (77) den Gastbeitrag seines Seuchenethikers schon gelesen hat?