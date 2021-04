Leitender CNN-Mitarbeiter: „Unser Fokus war es, Trump aus dem Amt zu bringen“

CNN ist ein Paradebeispiel für top-aktuellen, aber werteorientierten Journalismus – zumindest in der Theorie. Gerade für deutsche Journalisten erfüllt der führende US-Nachrichtensender eine Vorbild-Funktion. Georg Restle etwa findet: „Was deutsche JournalistInnen von CNN lernen können: Nüchternheit in den Fakten, klare Kante bei kommentierenden Einordnungen – und mehr Diversität bitte! Da ist noch jede Menge Luft nach oben bei uns.“

Die konservative US-Plattform Project Veritas veröffentlichte jetzt Undercover-Videos, in denen ein CNN-Mitarbeiter zu hören ist, wie er davon spricht, dass es Ziel des Senders gewesen sei US-Präsident Trump „aus dem Amt zu bringen.“

„[Trumps] Hand zitterte oder was auch immer, denke ich. Wir haben so viele Mediziner hinzugezogen, um eine Geschichte zu erzählen, die nur Spekulationen waren – dass er neurologisch geschädigt war und den Verstand verlor. Er ist nicht dazu geeignet – weißt du, was auch immer. Wir haben dort eine Geschichte geschrieben, von der wir nichts wussten. Das ist – ich denke das ist Propaganda“, erklärt der Mann im Video, der laut Project Veritas Charlie Chester, technischer Direktor bei CNN, ist. In so einer Rolle wäre der CNN-Mitarbeiter wohl hauptsächlich für technische Aspekte, also Ton, Bild, etc. verantwortlich. Er deutet auch an anderer Stelle an, es handele sich vor allem um eine Grundeinstellung im Büro: „Niemand spricht diese Dinge jemals laut aus, aber es ist offensichtlich.“

„Ich denke, es gibt eine COVID-Müdigkeit. Wie immer, wenn eine neue Geschichte auftaucht, werden sie daran festhalten. Sie haben bereits im Büro angekündigt, dass wir uns, sobald die Öffentlichkeit dafür offen ist, hauptsächlich auf das Klima konzentrieren werden“, ist der Mann in einer anderen Sequenz zu hören. „Es wird unser Fokus sein. Unser Fokus war es, Trump aus dem Amt zu bringen, oder? Ohne es zu sagen, das war es doch, oder? Unser nächstes Ziel wird also das Bewusstsein für den Klimawandel sein.“

Enthüllungsvideos von Project Veritas zu CNN sind dabei nichts neues. Bereits vor Jahren veröffentlichte die Plattform Videos zum Sender, die Parteinahme für die Demokratische Partei zeigen sollten. Etwa als der prominente CNN-Contributor Van Jones in einem Video sagte, die Vorwürfe rund um die von CNN stets ausgiebig berichtete, angebliche russische Zusammenarbeit mit Trump seien „nur eine große Luftnummer.“

Die CNN-Berichterstattung zu Donald Trump ist Gegenstand zahlreicher Kontroversen. Republikaner werfen dem Sender seit Jahren Voreingenommenheit und kampagnenhafte Berichterstattung nicht nur in dieser Frage vor.