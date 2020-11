CNN veröffentlicht Liste der Senatoren, die Biden noch nicht gratuliert haben

Der amerikanische Fernsehsender CNN hat eine Liste von 49 Senatoren der Republikaner zusammengestellt und am Dienstag veröffentlicht, die dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden bislang nicht zu seinem voraussichtlichen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen gratuliert haben.

Während die meisten großen Medien Biden am Wochenende bereits zum Sieger im Rennen um die Präsidentschaft ausgerufen haben, hat Präsident Trump keine Niederlage eingestanden, da seine Kampagne weiterhin Klagen wegen angeblicher Fälle von Wahlbetrug einreicht, die das Wahlergebnis vielleicht beeinflusst haben könnten. Es geht vor allem um die Bundesstaaten Michigan, Pennsylvania, Arizona und Nevada. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag zeigte sich Außenminister Mike Pompeo zuversichtlich, dass Trump die Rechtsstreitigkeiten schlußendlich gewinnen und für eine zweite Amtszeit zurückkehren würde.

Die Liste von CNN, die offenbar dazu gedacht ist, GOP-Senatoren anzuprangern oder anzudeuten, dass sie die Wahl irgendwie untergraben, kommt, nachdem prominente Anti-Trump-Stimmen dazu aufgerufen haben, Verbündete des Präsidenten und sogenannte „Trump-Sykophanten“ aufzulisten.

„Wir sollten eine Liste aller Personen führen und veröffentlichen, die Trumps frivole und gefährliche Angriffe auf die Wahl unterstützen. Name und Schande für immer“, twitterte Evan McMullin, der 2016 eine gescheiterte Präsidentschaftskampagne führte, am 6. November.

„Archiviert jemand diese Trump-Kriecher für den Fall, dass sie in Zukunft versuchen, ihre Mittäterschaft herunterzuspielen oder zu leugnen? Ich sehe eine vernünftige Wahrscheinlichkeit, dass in der Zukunft viele Tweets, Schriften und Fotos gelöscht werden“, twitterte die demokratische Repräsentantenhaus-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, die in den sozialen Medien als AOC bekannt ist.

Viele Leute in den sozialen Medien reagieren auf die immer neuen Listen-Phantasien mit Trotz und Spott.

Auch Welt hält schon mal fest, wer artig gratuliert hat und wer nicht.