Kurz sagt, was ist – klar und sofort

Bei Bundeskanzlerin Angela Dorothea Merkel dauerte es ein ganzes Jahr, bis sie sich an die Angehörigen und Freunde der Terrortoten und überlebenden Opfer des Terroranschlages in Berlin wandte. Das ist das mehr als traurige Zeugnis einer Nicht-Beziehung der Regierungschefin eines Landes zu dessen Bürgern.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz fand am Tage nach einer Attacke in Wien, die gottseidank nicht so viele Opfer wie in Berlin hatte, die richtigen Worte an die Opfer wie die nötigen klaren Worte an den Täter. Er kündigte die notwendigen polizeilichen Konsequenzen an und stellte den Bezug zur falschen Migrationspolitik der EU her, deren Änderung er sich verschrieben hat.

Auf einen Bundeskanzler, der seinen Pflichten ihnen gegenüber nachkommt und vergleichbar handelt, können die Bürger der Bundesrepublik Deutschland wohl erst nach dem Ende der Kanzlerschaft Merkel hoffen.

Ich wünsche den Opfern der gestrigen Messerattacken in Wien baldige Genesung. Solche Vorfälle sind unerträglich und dü… Posted by Sebastian Kurz on Donnerstag, 8. März 2018

Ich wünsche d Opfern d gestr. #Messerattacken in #Wien baldige Genesung. Solche Vorfälle sind unerträglich u dürfen keinesfalls toleriert werden. Die Bürger müssen sich sicher fühlen können-geg d festgenommenen Täter aus Afghanistan ist mit voller Härte d Gesetzes vorzugehen!1/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 8, 2018

Klar ist, dass in d vergangenen Jahren in d Migrations-u Asylpolitik viele Fehler gemacht wurden. Unbegrenzte #Migration ist die Ursache f viele Probleme, mit denen wir derzeit konfrontiert sind. Die neue #Bundesregierung will daher diese Fehler der vergangenen Jahre beheben. 2/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 8, 2018