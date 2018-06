Habeck begründet die Abkehr von Merkel

Immer wieder erstaunlich, wie eindimensional das politische Empfinden bei politisch Interessierten ausfällt. Der Brüssel-Korrespondent der ARD fordert Merkel zum Rücktritt auf. Also ändert sich die Politik. Ja, die Änderung der Politikrichtung hat begonnen. Aber die Vorstellung vieler von der Geschwindigkeit, mit der diese Lawine rollt, ist, Verzeihung, kindlich.

Der ARD-Mann will Merkel nicht wegen ihrer bisherigen Politik loswerden, sondern weil sie diese in Brüssel nicht durchsetzen kann. Hätte es noch eines Beweises bedurft, weshalb die Mandarine des Einheitsparteienclubs Merkel folgen, lieferte ihn Robert Habeck mit einem aktuellen Statement:

In kurzen Worten sagt Habeck, so lange Merkel unsere Politik vertritt, folgen wir ihr, tut sie das nicht mehr, wenden wir uns ab. Wir waren für ihre Entscheidung 2015, auch wenn sie diese „stümperhaft und schlecht” in die Tat umgesetzt hat. Rückt sie jetzt aber von unserer Linie ab, rücken wir von ihr ab. Für dieses offene Wort bin ich Habeck dankbar. Dass es seiner romantischen Ökopax-Haltung entspricht, ist eine andere Geschichte (für Interessierte dieser Link zu einem interessanten Interview mit ihm).