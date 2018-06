Tagesschau-Kommentar: Merkel soll zurücktreten

Da dürfen mal alle gespannt sein, wie Claus Kleber und seine Merkel-treuen Damen und Herren Kollegen mit diesem ARD-Schuss umgehen werden – und die entsprechenden Journalisten in den anderen Medien.

«Es ist eine Bankrotterklärung der EU: In einem der wichtigsten Politikfelder unserer Zeit, beim Umgang mit Migration geht nichts mehr. Außer wohlfeilen Äußerungen wie „die Außengrenzen müssen jetzt aber wirklich mal geschützt werden“, bekommen die Staats- und Regierungschefs nichts zustande. Kaum einer traut dem anderen noch über den Weg. Der deutschen Bundeskanzlerin schon gar nicht. Ihr Name ist in vielen Ländern Europas zu einem „Nicht-Namen“ geworden, bei dem schlechte Stimmung garantiert ist, sobald man ihn ausspricht.»

Den Korrespondenten in Brüssel den Dolch des Brutus gegen Merkel führen lassen und keine(n) Höherrangige(n), nun, das ist Sache der ARD. Hier jedenfalls der finale Stich:

«Geschätzte Angela Merkel, nach fast 13 Jahren Kanzlerschaft gibt es auf europäischer Ebene für Sie, außer spürbarer Abneigung, nichts mehr zu gewinnen. Das haben alle Treffen der letzten Monate gezeigt. Helfen Sie deshalb mit, den scheinbar unabwendbaren Trend nach europäischer Spaltung statt Einigung endlich aufzuhalten! Räumen Sie das Kanzleramt für einen Nachfolger, dessen Name nicht so belastet ist, wie es der Ihre ist. Dem in Europa noch zugehört wird. Dem man zutraut, wirklich die Interessen aller im Blick zu haben! Lassen Sie uns den Neuanfang wagen!»

Die Serie der Medien hat begonnen, die sich nicht nur von Merkel abwenden , sondern gegen sie. Nicht drängeln, einer nach dem anderen, der nächste, bitte.