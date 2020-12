Magdeburg: Zerbricht morgen die Koalition an der Gebührenfrage?

In Sachsen-Anhalt spitzt sich der Streit um die Gebührenerhöhung für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk weiter zu. Nachdem die CDU-Fraktion zunächst angekündigt hatte, die Erhöhung um 86 Cent zu blockieren, wurden bundesweit schwere Geschütze aufgefahren, um die kleine Landestruppe auf Linie zu bringen. SPD und Grüne drohten mit dem Ende der Keniakoalition in Sachsen-Anhalt, man sprach von einem erneuten „Dammbruch“ (weil die CDU hier wie die AfD stimmen würde) und die ARD gab eine manipulative Umfrage in Auftrag, die beweisen sollte, dass die Sachsen-Anhaltiner die Rundfunkerhöhung mehrheitlich wollen würden.

Ministerpräsident Haseloff, der zunächst auch gegen die Erhöhung war, lenkte schließlich ein, um die Koalition zu retten. Er will seine Mannschaft umstimmen und – so wird spekuliert – zur Not die Vertrauensfrage stellen. Doch die CDU-Fraktion ist gefangen: Zu sehr hatte man sich auf die Blockade festgelegt, man hatte Beitragsstabilität im Parteiprogramm und sogar im Koalitionsvertrag festgeschrieben – rudert man jetzt zurück, droht eine totale Blamage und ein damit einhergehender Einbruch in der Wählergunst, wie ihn die Thüringer CDU nach mehrmonatigem Zickzack-Kurs bereits vorgemacht hat.

Daher soll jetzt eine andere Lösung her: Haseloffs Staatskanzleichef Rainer Robra hat ein neues Papier vorgelegt, aus dem FAZ, Spiegel und dpa zitieren. Darin bekennt man sich zum ÖRR und fordert eine Nachverhandlung des Kompromisses zu den Rundfunkgebühren. Die Kommission zur Ermittlung der Rundfunkgebühren (KEF), die den Vorschlag erarbeitet, der den Landesparlamenten dann vorgelegt wird, solle seinen Vorschlag hinsichtlich der Corona-Pandemie überprüfen. „Objektive Indikatoren belegen die grundlegend veränderten Rahmenbedingungen und damit die Erosion der Geschäftsgrundlage des Staatsvertrages“, heißt es in dem Papier, das die CDU-Fraktion im Wesentlichen mittragen will.

Am Mittwoch tagt der Medienausschuss des Landtages, was hier als Beschlussvorlage entschieden wird, gilt als wegweisend für die Abstimmung im Dezember im Landtag. Hier will die CDU ihren neuen Antrag einbringen, sollte der Ausschuss zustimmen, würde damit die Abstimmung im Landtag entfallen und der Ball zurück zur KEF gespielt werden. Im Ergebnis würde das die Beitragserhöhung zumindest für den 1. Januar 2021 aber dennoch blockieren. Daher sagte Fraktionschef Borgwardt in Bezugnahme auf das Papier am Dienstagmorgen: „Wir halten Wort und mit uns wird es eine Erhöhung nicht geben“.

Im Medienausschuss sind die Mehrheitsverhältnisse allerdings quasi identisch mit denen im Landtag. Das bedeutet: Stimmen die Grünen und die SPD dagegen, würde der Antrag scheitern, es sei denn, die AfD unterstützt den Antrag der CDU – das würde zur Mehrheit reichen und die Erhöhung für kommendes Jahr auf Eis legen. Die CDU hätte dann (genauso wie die Situation im Landtag gewesen wäre) mit der AfD zusammen die Erhöhung verhindert.

Die Koalitionspartner, auf deren Unterstützung Haseloff setzt, scheinen nicht besonders angetan: Cornelia Lüddemann, die Vorsitzende der Grünen im Landtag, twitterte am Dienstagmorgen: „Offenbar ist Haseloff bereit, für die Einigkeit seiner Fraktion einen bundesweiten Vertrag, seine eigene Regierungsvorlage und das Miteinander der bundesweit ersten Kenia- Koalition zu kippen. Und die Axt an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu legen.“

Haseloff lädt am Dienstag zu einem Koalitionstreffen, in der die Causa verhandelt werden soll. Jetzt kommt die Stunde der Entscheidung für die Glaubwürdigkeit der Sachsen-Anhaltischen CDU.