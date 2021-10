Petition gegen Umbenennungen in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Seit Anfang 2020 wurden in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) 143 Kunstwerke beziehungsweise deren Titel „auf rassistische oder anderweitig diskriminierende Begriffe oder Inhalte“ geprüft – und politisch „korrekt“ umbenannt. TE hatte am 14. September 2021 darüber berichtet. Aufmerksam wurde die Öffentlichkeit auf diese Umbenennungsaktion durch eine parlamentarische Anfrage der sächsischen AfD-Landtagsfraktion. Das zuständige und mit zwei CDU-Ministern bestückte Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus hat angeblich „eine solche Überprüfung weder veranlasst noch durchgeführt“.

Hier nun Beispiele von Umbenennungen der SKD: Aus „Zwerg“ wurde „kleinwüchsiger Mann“ (in den USA heißt er seit Längerem „vertically challenged“). Aus „Knabe“ wurde „Junge“. Warum, weiß keiner. Aus „Zigeunermadonna“ wurde „Madonna mit stehendem Kind“. Aus „indischen Eingeborenen“ wurden einfach nur „Menschen“, aus einer „Zigeunerin“ wurde eine „Frau mit Kopftuch“. Aus der „Schwarzafrikanerin mit Spiegel“, auch als „Schwarze Venus“ bekannt, machten die Sprachbarbaren eine „Afrikanerin mit Spiegel“. All dies ohne Rücksicht darauf, dass die Titel der Kunstwerke von ihren Schöpfern so benannt wurden oder die Namen vor Jahrhunderten anderweitig zustande kamen.

Was steckt dahinter? Es stecken dahinter Bildungsdefizite und verbohrte Ideologie. Eine höchstgefährliche Kombination, wie die Geschichte lehrt! Man fragt sich nur, wie Direktoren solcher Kunsteinrichtungen (pardon, korrekt muss es wohl heißen: Direktor_*/I:nnen) in solche Positionen kommen konnten und warum die sächsische Landesregierung diesem seit 2020 währenden Treiben keinen Riegel vorschob. Also wieder mal ein Kotau vor einem um sich greifenden Kulturmarxismus!

Petition: „Folgt Identitätsraub auf Kunstraub?“

Nun läuft seit 20. September 2021 eine Petiton gegen diesen Umbenennungswahn. Die Petition richtet sich namentlich an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) und das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK), vertreten durch Staatsministerin Barbara Klepsch. Mit Stand von 20. Oktober 2021, 12 Uhr, haben bislang gut 5.200 Unterstützer unterzeichnet – darunter rund zur Hälfte Nicht-Sachsen. 12.000 Unterschriften sind notwendig, um die Politik zu einer Reaktion zu veranlassen: sei es eine Antwort oder eine Anhörung oder eine Intervention.

Wörtlich heiße es im Aufruf der OpenPetition: „Wir fordern die Rückbenennung der 143 Kunstwerke.“ Und weiter mit Blick auf die SKD-Leiterin Prof. Dr. Ackermann: „Diese Kunstwerke gehören aber den sächsischen Bürgern. Frau Prof. Dr. Ackermann ist lediglich die Sachwalterin dieser weltweit einzigartigen Kunstschätze. Ohne sich bei den Sachsen, also den Eigentümern, für so einen weitreichenden Eingriff die Zustimmung einzuholen, fehlt der Museumsleitung schlichtweg jedwedes Mandat.“

Die Petenten rufen in Erinnerung, dass Frau Ackermann bereits 2019 verantwortliche Museumsdirektorin war. Am 25. November 2019 war es zu einem spektakulären Raub im Grünen Gewölbe gekommen. 4.300 Diamanten im geschätzten Wert von rund 110 Millionen Euro waren geraubt worden. Später wurden sechs Tatverdächtige des „Remmo-Clans“ festgenommen. Die Juwelen aber dürften vermutlich unwiederbringlich sein.

Damals hatte sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in einer klaren Stellungnahme geäußert, die auch jetzt für die Umbenennungen von 143 Kunstwerken Geltung haben sollte. Kretschmer hatte damals gesagt: „Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen! Die Werte, die im Grünen Gewölbe und im Residenzschloss zu finden sind, sind von den ‎Menschen im Freistaat Sachsen über viele Jahrhunderte hart erarbeitet worden. Man kann die ‎Geschichte unseres Landes, unseres Freistaates nicht verstehen, ohne das Grüne Gewölbe und ‎die Staatlichen Kunstsammlungen Sachsens.“

Die Petenten dazu: „Durch eine politisch korrekte Kunst-Begriffszensur und eine allzu ‚woke‘ Museumsleitung fühlen wir uns aber als sächsische Bürger erneut bestohlen! … Eingriffe in die Sprachgestaltung sind grundsätzlich autoritären Regimen zuzuschreiben und von Demokraten klar abzulehnen. Sprache entwickelt sich dynamisch, das ist klar, aber das funktioniert in einer freiheitlichen Gesellschaft nur von unten nach oben niemals umgekehrt … Wir fordern daher die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden auf, die 143 Kunstwerke wieder so zu benennen, wie sie seit Generationen schon immer heißen. Das sind wir insbesondere unseren Vorfahren, die diese Werte erschaffen und erwirtschaftet haben, schuldig.“ Die Petenten wenden sich übrigens auch gegen Kunstbezeichnungen mit Asterixen (Sternen), denn diese seien nicht barrierefrei. Gemeint sind die angeblich gendergerechten Schreibungen mit Gender-Stern *.