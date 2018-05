Kriminalstatistik (PKS) für 2017: Kriminalität Asylbewerber

In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2017 werden in Tabelle 61 Straftaten nach dem Aufenthaltsstatus der Tatverdächtigen unterschieden [1]. Besonders interessant in der öffentlichen Diskussion sind dabei die sogenannten Zuwanderer. In der PKS 2017 gibt es von Zuwanderern folgende Untergruppen: unerlaubter Aufenthalt, Asylbewerber, International/national Schutzberechtigte und Asylberechtigte, Duldung (Abschiebungshindernisse nach Abschluss des Asylverfahrens), und Kontingentflüchtlinge. Neu im Vergleich zu 2016 ist die Kategorie International/national Schutzberechtigte und Asylberechtigte. Die absolute Anzahl an Tatverdächtigen der einzelnen Kategorien kann direkt aus der PKS entnommen werden. So ging zum Beispiel die Anzahl tatverdächtiger Asylbewerber von 137.385 im Jahr 2016 auf 118.835 im Jahr 2017 zurück. Um zu sehen, ob dieser Rückgang tatsächlich „erfreulich“ ist, betrachten wir wie im vorigen Teil unserer Analyse die Kriminalraten der jeweiligen Personengruppen. D.h. wir betrachten die Anzahl Tatverdächtiger in Relation zur Anzahl der Personen in einer Gruppe und berechnen den Prozentsatz der Tatverdächtigen einer Gruppe innerhalb eines Jahres. Dies bezeichnen wir als die Kriminalrate dieser Gruppe. Während für einzelne Nationalitäten die Anzahl der in Deutschland wohnhaften Personen leicht ermittelt werden kann und die zugehörigen Daten im Ausländerzentralregister verwaltet werden, ist die Anzahl der oben genannten Gruppen von Zuwanderern schwerer zu bestimmen. Ein weiteres Problem ist, dass sich die Zuordnung einer Person ändern kann, zum Beispiel wenn ein Asylantrag entschieden wird.

Wie viele Asylbewerber gibt es?

In diesem Teil unserer Analyse, in der es um die Kriminalität von Zuwanderern geht, beschränken wir uns auf Asylbewerber, da die monatliche Anzahl an Asylbewerbern öffentlich verfügbar ist. Asylbewerber sind dabei Personen, für die ein Asylverfahren im Bundesgebiet anhängig ist, d.h. Personen die einen Asylantraggestellt haben, der aber noch nicht entschieden wurde. Die Anzahl Asylbewerber zu einem bestimmten Zeitpunkt ergibt sich also leicht aus der derzeitigen Anzahl an Asylanträgen, über die noch nicht entschieden wurde. Möchte man also die Anzahl der Asylbewerber im Jahre 2017 bestimmen, so kann man für jeden Monat im Jahr die Anzahl offener Asylanträge nehmen und darüber den Jahresdurchschnitt berechnen.

Diese finden sich im sehr aufschlussreichen Dokument „BAMF-Asylentscheidungen und Asylanträge bis Januar 2018 (zwei unkommentierte Tabellen)“ [2] in der zweiten Tabelle. Dort wird in Spalte 4 auch gleich der Jahresdurchschnitt mitgeliefert, „berechnet aus jeweils 12 Monatsdurchschnittsbeständen, die jeweils aus dem Monatsendbestand des Vormonats und dem Monatsendbestand des Berichtsmonats ermittelt werden (Mittelwert)“. 2015 war der Jahresdurchschnitt an Asylbewerbern demnach 251.483, 2016 war der Jahresdurchschnitt 472.656 und 2017 war der Jahresdurchschnitt nur noch 191.443. Es gab im Jahr 2017 also im Durchschnitt 191.443 Asylbewerber, die 2017 Tatverdächtige von Straftaten sein konnten. Die Gesamtzahl an Asylbewerbern innerhalb eines Jahres ist natürlich wesentlich größer, da es ständig Entscheidungen und Neuanträge gibt. Dies spielt bei unserer Berechnung aber keine Rolle, da wir nur die Anzahl Personen auf 12 Monate berechnet betrachten. Ist z.B. jemand 3 Monate lang Asylbewerber, so zählt er nur zu einem Viertel, da er ja nur ein Vierteljahr Gelegenheit hatte, Straftaten zu begehen. Aus dem gleichen Grund berechnen wir in früheren Analysen den Mittelwert der Bevölkerung vom 31.12. der Vorjahres und dem 31.12. des betrachteten Jahres,

Schaut man sich die Anzahl tatverdächtiger Asylbewerber im Jahr 2017 an, so fragt man sich, ob diese Zahlen wirklich stimmen können. Wie oben bereits erwähnt gibt es 118.835 tatverdächtige Asylbewerber in der Straftatskategorie 890000, die alle Straftaten mit Ausnahme von ausländerrechtlichen Verstößen beinhaltet. Des weiteren gibt es den Hinweis [1], dass diese Zahl nicht Asylbewerber aus Baden- Württemberg enthält, die in der Kategorie „sonstiger erlaubter Aufenthalt“ erfasst werden. Laut dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, werden Asylbewerber anteilig auf die Bundesländer verteilt. Baden-Württemberg bekommt danach 12,97% der Asylbewerber zugeteilt. Die 118.835 tatverdächtigen Asylbewerber ergeben sich also nur aus ungefähr 87,03% der insgesamt 191.443 Asylbewerber des Jahres 2017, also aus nur ca. 166.613 Asylbewerbern. Das würde bedeuten, dass über 71% der Asylbewerber im Jahr 2017 nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen Tatverdächtige einer Straftat waren!

Welche Straftaten begehen Asylbewerber?

Man muss sich dies vorstellen. Asylbewerber sind Personen, die in Deutschland Schutz vor Verfolgung suchen, und während man hier über den Asylantrag entscheidet, werden fast drei Viertel davon kriminell.

Wir untersuchen nun, um welche Straftaten es sich handelt, ob es eventuell nur Dinge wie Schwarzfahren sind, die womöglich nicht so schlimm sind. Dazu berechnen wir für die wichtigsten Straftatskategorien, um wie viel häufiger Asylbewerber tatverdächtig sind als Deutsche. Im zweiten Teil unserer Analyse war dies Tabelle 3, wo dieselbe Analyse für unterschiedliche Nationalitäten durchgeführt wurde. Wir berechnen dies für Asylbewerber für die Jahre 2016 und 2017. Zusätzlich machen wir zu Gunsten der Asylbewerber noch eine weitere Annahme, die die Zahlen möglicherweise realistischer erscheinen lässt, dies ist aber reine Spekulation.

Dazu nehmen wir an, dass die Polizei eine Zeitlang benötigt, um Tatverdächtige zu ermitteln, dass Straftaten für die Tatverdächtigen also z.B. im Jahr 2017 ermittelt wurden, die eventuell schon im Jahr 2016 begangen wurden. Da es 2016 im Jahresdurchschnitt wesentlich mehr Asylbewerber gab, würde demnach auch die Anzahl der Asylbewerber steigen, aus denen Tatverdächtige stammen und damit die Kriminalrate zurückgehen. Wir berechnen dazu für 2016 dem Mittelwert aus der Anzahl Asylbewerber im Jahresdurchschnitt 2015 und 2016 und für 2017 berechnen wir den Mittelwert aus 2016 und 2017. Zusätzlich nehmen wir 2017 von diesem Mittelwert nur 87,03% da Straftaten in Baden-Württemberg nicht berücksichtigt wurden. Die Ergebnisse dieser Berechnungen finden sich in Tabelle 1. Zum Vergleich geben wir noch die Daten für die fünf Länder mit den höchsten Werten 2017, sowie die vier größten Flüchtlingsländer der letzten Jahre an.

Man sieht zum einen, dass im Vergleich mit manchen Ländern die hohen Zahlen nicht unrealistisch sind. Man sieht zum anderen, dass durch die Bildung des Durchschnitts von 2015 und 2016, sowie von 2016 und 2017, die Werte der beiden Jahre sich sehr stark ähneln. Die Annahme, die wir machen, könnte also durchaus realistisch sein, stellt aber vermutlich die untere Messlatte für die Abschätzung der Kriminalität von Asylbewerbern dar. Vor allem in den Bereichen sexuelle Selbstbestimmung und Rohheit, aber auch bei Rauschgift und Gewaltkriminalität steigen die Zahlen von 2016 auf 2017 stark an. In den Bereichen sexuelle Selbstbestimmung, Rohheit und vor allem bei Gewaltkriminalität sind die Werte höher als bei allen Ländern.

Wie unterscheidet sich die Kriminalität männlicher und weibliche Asylbewerber?

Da es immer heisst, dass Männer wesentlich häufiger Straftaten begehen als Frauen, unterscheiden wir Asylbewerber nun noch nach Geschlecht und betrachten die Anzahl der tatverdächtigen Männer und Frauen. Sowohl die PKS als auch Asylbewerberstatistiken sind nach Geschlecht getrennt verfügbar. So waren 2015 69,2% der Asylanträge von Männern, 2016 waren 65,7% Männer und 2017 waren noch 60,5% Männer [3]. Während dies nur eine Abschätzung ist, nehmen wir aus Mangel an genaueren Zahlen an, dass sich diese Anteile auf die jeweilige Anzahl an Asylbewerbern pro Jahr verteilen. Mit dieser Annahme gab es 2015 im Jahresschnitt 174.026 männliche und 77.457 weibliche Asylbewerber. 2016 waren es 310.535 männliche und 162.121 weibliche Asylbewerber. 2017 waren es nur noch 115.823 männliche und 75.620 weibliche Asylbewerber im Jahresschnitt.

Tabelle 1: Wieviel häufiger sind Asylbewerber tatverdächtig als Deutsche (nach verschiedenen Straftatskategorien)

Führen wir nun die gleiche Berechnung wie oben durch, so ergibt sich für 2017 eine Kriminalrate von männlichen Asylbewerbern von 102,57%, bei weiblichen Asylbewerbern sind es immerhin noch 23,46%. Inklusive den Annäherungen, die wir gemacht haben, würde dies bedeuten, dass ALLE männlichen Asylbewerber 2017 polizeilich ermittelte Tatverdächtige einer Straftat sind, und zwar ohne ausländerrechtliche Verstöße. Da wir dies hier nicht unterstellen wollen, berechnen wir nur die auch oben verwendeten Mittelwerte unter der Annahme, dass es im Schnitt ein halbes Jahr dauert, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Unter dieser Annahme ist die Kriminalrate 2017 von männlichen Asylbewerbern 55.73%, von weiblichen 14.93%. 2016 waren es bei männlichen Asylbewerbern 49.15% und bei weiblichen 15.28%. Zum Vergleich, bei Deutschen waren es 2017 2.84% bzw. 0.97% und 2016 waren 2.89% bzw. 0.99%.

Bei allen Gruppen außer bei männlichen Asylbewerbern ging die Kriminalrate 2017 leicht zurück. Mehr als jeder zweite männliche Asylbewerber war damit 2017 Tatverdächtiger einer Straftat, und das obwohl ca. 30% der männlichen Asylbewerber 2017 Kinder unter 11 Jahren waren. Geht man davon aus, dass diese keine bzw. nur minimal viele Tatverdächtige stellen, so ist der wahre Anteil an Tatverdächtigen unter männlichen, erwachsenen Asylbewerbern wesentlich höher als 55%.

Tabelle 2 gibt sowohl für männliche als auch für weibliche Asylbewerber an, wie viel häufiger tatverdächtig sie sind als entsprechend männliche bzw. weibliche Deutsche. Die entsprechenden Werte für männliche und weibliche Deutsche sind jeweils 1.0 und sind daher nicht angegeben. Man sieht deutlich, dass das übliche Argument Nichtdeutsche/Zuwanderer/Flüchtlinge, etc. wären nur deshalb krimineller als Deutsche, weil es sich hauptsächlich um (junge) Männer handelt und auch (junge) deutsche Männer krimineller sind, nicht stimmen kann: Männliche Asylbewerber sind fast zwanzigmal so oft tatverdächtig wie deutsche Männer, weibliche Asylbewerberinnen sind mehr als 15 mal so oft tatverdächtig wie deutsche Frauen. Die einzige Kategorie, wo Asylbewerber vergleichbar sind mit Deutschen, sind Rauschgiftdelikte bei Frauen. Was ebenfalls auffällt, ist, dass in sehr vielen Straftatskategorien die Werte von 2016 auf 2017 stark ansteigen.

Tabelle 2: Wieviel häufiger sind männliche und weibliche Asylbewerber tatverdächtig als männliche und weibliche Deutsche (nach verschiedenen Straftatskategorien)

Während es auf den ersten Blick so aussah, als ob Kriminalität von Asylbewerbern sinkt, sehen wir nun, dass das genaue Gegenteil der Fall ist. Dies ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Die erschreckend hohe Kriminalitätsbelastung von Asylbewerbern, sowohl von männlichen als auch von weiblichen, sollte in jedem Fall zu Denken geben und schreit förmlich nach Konsequenzen.

Enthält die PKS falsche Zahlen?

Zum Abschluss wollen wir noch erwähnen, dass manche Zahlen in der PKS unrealistisch zu sein scheinen. So stellen im Jahr 2017 International/national Schutzberechtigte und Asylberechtigte, Geduldete und Kontingentflüchtlinge zusammen nur 30.848 Tatverdächtige, obwohl diese Gruppe (d.h. alle „Zuwanderer“ ohne aktuelle Asylbewerber) zusammen mindestens 1,5 Millionen Personen umfasst.

Am 31.12.2016 gab es 1.602.590 sogenannte Schutzsuchende, davon waren bei 572.545 die Asylentscheidungen offen [4]. 2017 wurden 603.728 Asylanträge entschieden [1]. Das heisst, es gab Ende 2017 insgesamt 1.633.773 sogenannte Schutzsuchende in Deutschland, deren Asylantrag entschieden wurde (minus der 23.966 abgeschobenen und zusätzlich noch der eventuell freiwillig ausgereisten), im Jahresmittel also ca. 1,3 Millionen. Deren Kriminalrate wäre also nur ca. 2,3% und damit im Bereich der Deutschen und wesentlich niedriger als der Durchschnitt der Nichtdeutschen. Dies obwohl Iran, Irak, Afghanistan und Syrien 2017 allein bereits über 90.000 Tatverdächtige stellen und die meisten Flüchtlingsländer eine sehr hohe Kriminalrate haben. Ein entschiedener Asylantrag, gleich wie die Entscheidung ausfällt, würde demnach ein Wunder bewirken: aus Kriminellen würden über Nacht Anständige. Diese Zahlen sind daher sehr unglaubwürdig und müssen in jedem Fall überprüft werden.

Quellen und Referenzen

1. Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ). BAMF-Asylentscheidungen und Asylanträge bis März 2018 (zwei unkommentierte Tabellen).

2. Bundeskriminalamt. Polizeiliche Kriminalstatistik 2017. Tabelle 61, Nichtdeutsche Tatverdächtige nach dem Anlass des Aufenthalts. V1.0

3. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das Bundesamt in Zahlen 2015/2016/2017. Asyl, Migration und Integration.

4. Statistisches Bundesamt. Schutzsuchende. Ergebnisse des Ausländerzentralregisters. Fachserie 1 Reihe 2.4. 2016.