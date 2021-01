Todesgefahr Impfchaos

Ein 96 Jahre alter Mann in einer kleinen Stadt des mustergültig down gelockten Freistaats Bayern bekommt zu Weihnachten die amtliche Aufforderung, sich zur Impfung anzumelden. Er folgt prompt. Und bekommt ebenso prompt zur Antwort, vor Ende Januar sei mit einem Termin nicht zu rechnen. Einer von allen.

I.

Stellen wir uns vor, wir einigten uns auf einen eisernen Grundsatz – was wir nicht tun, wir nehmen es hilfsweise nur einmal an. Der Grundsatz lautet: Ohne Rücksicht auf alles andere, auch ohne Rücksicht auf alle anderen physischen und psychischen Leiden, bestimmt allein Covid-19 unser Leben. Die Nichtansteckung jedes Einzelnen ist wichtiger, als es Wohl und Wehe der großen Mehrheit der Bevölkerung sind. Wir erklären dieses Dogma zur einzigen zulässigen Moral. Es ist zwar falsch, aber wir haben uns festgelegt. Dann aber gibt es doch nur eins: Es müssen alle Anstrengungen, aber auch wirklich alle, auf die Impfung gesetzt werden. Also keine Ausreden. Überleben first und nicht Verteilgerechtigkeit. Lieferengpässe, Bestellversäumnisse, Zeitverzug durch Behörden, Logistikprobleme akzeptieren wir nicht. Sie sind unentschuldbar, denn es geht um jedes Leben. Deshalb wurde die bevorstehende Massenimpfung seit Monaten ohne Rücksicht auf Kosten und Aufwand geplant, die Zulassung des Impfstoffs in internationaler Arbeitsteilung beschleunigt. Das werden wir doch wohl schaffen! Was, das haben wir nicht geschafft? Weil es kein Vorteil sein darf, dass eine deutsche Firma den ersten Impfstoff entwickelt hat? Weil wir die Leitung dieses Krisenbewältigung jener unfähigen deutschen Politikerin überlassen haben, die erst die Bundeswehr beschädigt hat und dafür nach Brüssel befördert wurde? Weil die europäische Umverteilungsregularien eben doch wichtiger sind als Leben retten?

II.

Warum aber, da uns doch täglich die empor dramatisierten Todesziffern den Frühstücksappetit verderben, greift niemand in den Mainstreammedien die Tatsache auf, dass die Mängel der Massenimpfung Tag für Tag Leben kostet? Wären in Deutschland – aber auch in anderen Staaten der EU – prozentual bereits genau so viele Menschen geimpft worden wie in Trumps USA und Johnsons Großbritannien oder in Netanyahus Israel, wären Abertausende Höchstgefährdete geschützt. Dass sie aber nicht rechtzeitig geimpft worden sind und nicht rechtzeitig geimpft werden, bedeutet für Hunderte, wahrscheinlich Tausende das Todesurteil. Aber das nehmen wir einfach so hin. Davon spricht Merkel in ihrer ausschließlich Corona gewidmeten Neujahrsrede nicht. Für sie schlägt ihr Herz nicht. Es geht um unterlassene Hilfeleistung, wenn nicht gar um fahrlässige Tötung. Aber die Spitzen der Gesellschaft nehmen die Missstände hin. Statt dessen schlagen sie mit ihren Moralkeulen auf die Bürger ein, sperren sie weg, zerstören die Lebenschancen von Sportlern, Künstlern, Gastwirten, Gewerbetreibenden. Herrschaften! Mehr Moral! Doch was heißt noch Moral? Das Wort ist ein schlechter Witz geworden. Das Wort Chaos ein Euphemismus, das Wort Irrsinn Schönfärberei angesichts des Zustands, in den die Herrschenden dieses Land gestürzt haben. Die aber oszillieren zwischen Selbstgerechtigkeit und Hilflosigkeit. Und wirklich entschlossen sind sie nur darin, für ihr Versagen die Bürger büßen zu lassen.

III.

Die Mehrheit der Deutschen aber erweckt den Eindruck, als würden sie am liebsten auf die nächste Wahl verzichten, weil ja alles so berechenbar funktioniert unter dem Regiment einer furchtbar rationalen Kanzlerin, einer unfähigen Brüsseler Exekutive und eines sensationell überschätzten Gesundheitsministers. Die Zustimmungswerte für Merkel und Spahn sind nur mit der kompletten Verblödung der Bevölkerung zu erklären. Diesen Satz nehme ich selbstverständlich sofort zurück. Niemand kann sich dem Trommelfeuer der Propaganda komplett verblödeter Mainstreammedien entziehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, um nur ein Beispiel zu nehmen, windet dem Versager Spahn immer noch Lorbeerkränze und traut ihm die ganz große Karriere, die Kanzlerschaft zu.

IV.

Wir kämpfen gegen verschiedene Erreger. Das Virus ist nur der eine. Die Willkür der Maßnahmen sind der andere. Der irre Impfverhau der Dritte. Glauben Sie bitte nicht, dass all dies 2021 zügig in den Griff zu bekommen ist. Statt dessen werden die Unfähigen die Ungeimpften zur Verantwortung ziehen. Nur die Geimpften werden Sport treiben, Musik machen, Essen gehen, verreisen und überhaupt auf Normalität hoffen dürfen. Wenn sie denn geimpft werden, ehe es Herbst wird und die nächste Erkältungswelle hereinbricht. Die Inkompetenz der handelnden Politiker und der Gesundheitsbehörden ist schädlicher als mangelnde Impfbereitschaft. Und der Impfskandal ist noch weit gefährlicher als etwa das Risiko, sich bei Bewegung in freier Natur das Virus einzufangen. Da irrt sogar Hölderlin. Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch, hat er gedichtet. Beim Impfen gilt gerade: Wo das Rettende naht, droht Gefahr.