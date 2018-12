Weihnachten ist das ganze Jahr

Das Weihnachtsfest neigt sich dem Ende zu, der letzte Weihnachtsabend ist angebrochen.

„Weihnachten ist, wenn Deine Geschenke in Frieden an Deinem Tisch sitzen und nicht unterm Baum liegen“ wurde in meinem Netzwerk in FB gepostet – zu viel gegessen und nicht mehr in der Lage sich zu bücken, um unter den Baum zu kriechen – war mein erster Gedanke – und dann wurde ich nachdenklich. Denn ich saß Heiligabend bei sehr engen Freunden und meiner Familie am Tisch mit anderen – sie haben ihr Haus für uns geöffnet, die ansonsten, ähnlich wie sie selbst allein gefeiert hätten, sie haben im biblischen Sinne Herberge gegeben, Raum geschaffen für Begegnungen mit bis dahin Fremden, Wertschätzung und Aufmerksamkeit, die neue Bande geschaffen haben. Der Reichtum des Erlebten lag in der Einfachheit des Menschseins, Neugierde, zuzuhören um zu verstehen und nicht um zu antworten.

Schon Marshall Rosenberg (Konfliktmediator in Nahost und Begründer der Gewaltfreien Kommunikation) sagte „Wertschätzung ist die Grundlage einer jeden Beziehung“ und „alles was es wert ist getan zu werden, ist es wert auch unvollkommen getan zu werden“, wichtig sind Haltung, Mut und Aufmerksamkeit.

Meine Weihnachtszeit hat verloren geglaubte und neue Menschen in mein Leben (zurück-)gebracht. Menschen, die mir fremd geworden sind, auch in meiner eigenen Familie. Mein Vater hat sich auf seinen letzten Weg gemacht, was unsere Familie auf der Ebene des Mitgefühls, Umsicht und Fürsorge uns hat uns wiedererkennen lassen und neue Bande geschnürt hat.

„Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern eine Gefühlslage. Frieden und Wohlwollen in seinem Herzen zu halten, freigiebig mit Barmherzigkeit zu sein, das heißt, den wahren Geist von Weihnachten in sich zu tragen.“

(Calvin Coolidge, 30. US-Präsident)

Morgen hat uns unser Alltag wieder – machen wir uns auf Entdeckungstour – die Magie und den Zauber in den Menschen und Augenblicken zu entdecken und selbst zu entfachen – trauen wir uns und probieren es aus, das haben wir in der Hand. Weihnachten ist das ganze Jahr.