Madrids wunderbar chaotisches Schnee-Management

Eine Woche ist vergangen, als es angefangen hat zu schneien in Madrid. Nicht das erste Mal in der Geschichte, aber zum ersten Mal hat es das Zentrum mit bis zu 60cm Niederschlag getroffen – ein wunderschönes Ereignis, allerdings mit fatalen Folgen. Einige, die trotz vielfacher Warnungen am Abend noch mit dem Auto über die Madrider Stadtautobahn M30 gefahren waren, schneiten ein und wussten sich nicht anders zu helfen, als die ganze Nacht in ihrem Fahrzeug sitzen zu bleiben. Rettung kam erst am nächsten Morgen.

Madrid kommt auch 2021 nicht zur Ruhe

Die ganze Nacht zum Samstag schneite es durch und noch bis zum Nachmittag des gleichen Tages, dann kam Vater Frost. Teilweise sanken die Temperaturen nachts unter 10 Grad Minus in der Stadt. Heizungen fielen aus, Wasservorräte froren zu. Die historische Kälte soll noch bis kommenden Dienstag anhalten. Trotz herrlichstem Sonnenschein hat sich deswegen die Winterlandschaft in Madrid kaum verändert. Noch immer fallen Äste unter der Last des Schnees herunter, Teile von Dächern, Autos springen nicht an und in vielen Häusern ist es feucht geworden.

Auch wenn der weiße Samstag mit einem einmaligen Pulverschnee ein Tag des Durchatmens war, wo die Madrilenen ohne die Polizei im Nacken Langlauf auf der Einfallstraβe „Paseo de la Castellana“ machten, mit dem Snowbord die Treppen runtersurften, in Parks Alpinski versuchten und lebensgroße Schneemänner mitten auf der Straβe bauen konnten, ist die Ernüchterung am Montag sehr groß, als die meisten wieder zur Arbeit müssen und mit dem Auto nicht rauskommen. Vor allem dramatisch bei all denen, welche in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen arbeiten.

Skifahren auf Einkaufsstraßen

Ein fataler Fehler war, nicht sofort am Freitag mit dem ersten Schnee Salz zu streuen und zu räumen. Weil die Stadtregierung jetzt nicht nachkommt, werden an bestimmten Stellen Gratis-Streusalz ausgeteilt und auch Schippen. Das Problem: Wie kommt man hin? Lange funktionierte nur vereinzelt die Madrider Metro. Busse und Züge fallen aus. Erst jetzt eine Woche später funktioniert die Stadtautobahn wieder. Aber es fehlt überall an Material. Schneeschaufeln hat in der Stadt, wo die Temperaturen im Sommer auf 45 Grad hochdrehen, kaum jemand. Sie behelfen sich vor dem Haus mit Kehrblechen. Nach diesem Winter könnte sich die Haushaltsausstattung jedoch ändern.

Nach dem Wintertraum hat sich eine schwere Katastrophe in weiß aufgetürmt, die Schuldächer hat einstürzen lassen und Hunderte von Bäumen, die unter sich Autos und teilweise auch Menschen begraben haben. Die Schule fing nach den Weihnachtsferien später als geplant wieder an. Es sollte erstmal online weitergehen, auch bei den Abiturklassen, viele kamen nicht zur Arbeit, Müllberge überragten schnell die Schneemassen. Auch die Post fällt aus. Selbst Amazon kommt nicht mehr durch zu den Madrilenen. Die wohl größte Fahrlässigkeit der Madrider Stadtregierung war, die Krankenhäuser am ersten Wochenende nicht konstant frei zu halten.

Am Wochenende hatten sich Bürger mit ihren Geländewagen spontan bereit erklärt, Notleidende aus der Nachbarschaft ins Krankenhaus zu fahren – eine enorme Verantwortung. Die Feuerwehr fiel wegen der nicht freien Straβen am Freitag und Samstag des vergangenen Wochenendes fast komplett aus. Das Militär tauchte erst am Montag in Madrid auf, geschickt von der Verteidigungsministerin. Sie schippten unter anderem Schnee vor dem Krankenhaus „Gregorio Marañon“. Schaulustige und Fernsehkameras sind schnell zur Stelle, um das einmalige Bild festzuhalten. An Winterreifen und Schneeketten fehlt es immer noch überall. Alle bleiben stecken, auch die Taxis.

Katastrophales Krisenmanagement

Es stellt sich die Frage: Als am Samstag die Anarchie auf Madrids Straβen ausbrach, was wirklich erholsam war, wo war da die Regionalregierung? Schnallten sie sich auch die Ski an? Häme und Kritik hagelt es jetzt in jedem Fall en masse von allen Seiten und in allen Netzwerken.

Wieder einmal hat es sich nicht ausgezahlt, dass die konservative Regionalregierung am Personal für steuerfinanzierte Basis-Dienstleistungen spart. Das gilt nicht für die Steuer-Verwaltung und die gut bezahlten höheren Beamtenjobs, aber für das Lehr- und Gesundheitswesen, die Feuerwehr und die verschiedenen Räumungsdienste. So wird es noch Wochen dauern, bis die umgestürzten Bäume beseitigt und Madrids Parks wieder geöffnet sind.

Der Madrider Bürgermeister wird in diesen Tagen angesichts der Blamage seines Führungsteam noch kleiner als er eh schon ist. Aber statt Fehler einzugestehen, soll der Steuerzahler nun doppelt abgestraft werden. Den Schaden für das Stadtzentrum summiert er auf knapp 1,4 Mrd. Euro. Geht es nach José Luis Martínez-Almeida, der sich auch jetzt während der aktuellen Krise immer wieder gerne bei Events und PR-Auftritten ablichten läβt, soll der Katastrophenstand in Madrid ausgerufen wird. Damit müβte der Staat ihm unter die Arme greifen. Ob der sozialdemokratische Premier Pedro Sánchez dem Konservativen das Geschenk machen wird, bleibt zu bezweifeln.

Diese wie auch die Schneefahrzeuge hätten flexibel vorher angeheuert werden können, da schon gut eine Woche vorher bekannt war, was in Madrid passieren würde und der Schneefall auf die Stunde genau vorausgesagt wurde. Meteorologie verstehen die Spanier sehr gut. Die Präsidentin Isabel Ayuso hatte deswegen noch vor dem Glockenschlag ins neue Jahr stolz verkündet, wie gut sie vorbereitet seien auf die Wetterkapriolen in der autonomen Region, die in ihren Hochlagen an Schnee durchaus gewohnt ist und sogar über gute Skigebiete verfügt. Aber leider konzentriert sich alles im Zentrum und auf die Erfahrungen in den höheren Gebieten, wollte wohl keiner zurückgreifen. Deswegen stecken auch eine Woche später immer noch viele Menschen bzw. ihr Auto fest.

Die lokale Wirtschaft bricht unter dem Schnee zusammen

Aber weil die Logistikketten durch den Schneefall im ganzen Land nicht mehr richtig funktionierten und auch der Groβmarkt einige Tage ausfiel, sehen viele Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben in ihrem Supermarkt um die Ecke komplett leere Regale bei den Frischwaren: „Als hätte eine Bombe einschlagen“, bemerkt eine ältere Frau, die vorher noch 15 Minuten vor dem Supermarkt angestanden hatte. Das Hamstern geht wieder los, „aber heute gibt es wohl kein Brot“, stellt sie frustriert fest. Da waren andere schneller. Die Stadtwohnungen sind zu klein für Vorratskammern und da Essen am Sonntagmittag im Rahmen der Familie ist auch in Pandemiezeiten heilig.