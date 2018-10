Wahlarena Bayern: Im Studio nichts Neues

Den meisten Beifall kriegten die wenigen Zuschauer, die es wagten, tatsächlich kritische Fragen zu stellen. Ansonsten lief die Sendung so gesittet bis langweilig ab, wie es wohl nur der Bayrische Rundfunk organisieren kann. Folgt man dem Tenor der befragten SPD-Politikerin, fehlt es nur an mehr Geld an den richtigen Stellen. Auf die Bemerkung des 19-jährigen Notfall-Helfers, dass Kollegen Schutzwesten gegen stattfindende Messerattacken tragen, ging Frau Kohnen nicht ein.

Als eigenen Politikerfolg pries Frau Kohnen an, ihre SPD gezwungen zu haben, Herrn Maaßen nicht zu befördern. Weiß sie, dass Maaßen immer noch als Präsident des Bundesverfassungsschutzes amtiert?

Im Publikum waren genügend Personen aus dem Kreis ehrenamtlicher Helfer für Migranten, dass dieses Thema ohne jeden kritischen Aspekt abgehandelt werden konnte. Wer im Ausland die schlimmen Berichte über Deutschland liest und hier zugehört hätte, müsste sich fragen, liegt Bayern außerhalb von Deutschland?

Dass diese Sendung dazu beiträgt, den Sturz der SPD – demoskopischer Zwischenstand 10 Prozentpunkte – aufzuhalten, muss bezweifelt werden. Natascha Kohnen, eine Frau mit gutem Benehmen und den üblichen, glatt gebügelten Ansichten der Gattung alles ist gut.

Wahlwette Bayern:

Wer über alle genannten Parteien hinweg am nächsten an den Ergebnissen landet, gewinnt.

Ihre Wetten nehmen wir ab sofort entgegen.

Annahmeschluss ist der Wahlsonntag (14.10.2018 ) um 16:30 Uhr. Das Wettergebnis wird am Wahlsonntag um 17.45 Uhr veröffentlicht.

Auf die Gewinner wartet:

1. Platz: eine Flasche Champagner von Tante Mizzi

2. Platz: zwei Bücher aus dem Shop nach Wahl

3. Platz: ein Buch aus dem Shop nach Wahl

Zur Abstimmung: