Die Zuverlässigkeit des Spahn-Ministeriums am Beispiel Günther Jauch

Da twittert Spahns Bundesministerium für Gesundheit (BMG) am 27. Juni 2021 um 12:00 Uhr: Die #CoronaSchutzimpfung ist unser Joker in der #Pandemiebekämpfung.

Knapp sechs Stunden später folgt die Korrektur: Uns ist leider ein Fehler unterlaufen, Günther Jauch „will“ sich impfen lassen.

Na gut, sagt der Leser, kann jedem mal passieren. Nur ist Jauch als angeblich schon Geimpfter ein Wiederholungs-Fake der Informationspolitik des BMG.

TE meldete am 11. April:

Mit einer Kampagne werben Bundesgesundheitsministerium, Robert Koch-Institut und Bundeszentrale für die Impfung – Kostenpunkt für den Steuerzahler: 25 Mio. Euro. Aus dem Hause Scholz & Friends kommen Slogans wie „Mit einem Pieks holen wir uns unser Leben zurück“ begleitet von einem Foto von Uschi Glas oder „Lasse ich mich impfen? A: ja B: ja C: ja D: ja“ mit Günther Jauch. Die Bilder zeigen die Prominenten mit hochgekrempelten Armen und einem Pflaster am Oberarm – der Slogan: „#Ärmelhoch für die Impfung“ …



Doch die Kampagne, die die Bereitschaft zur Impfung in der Bevölkerung erhöhen soll, gerät damit jetzt in die Kritik: Fast zeitgleich mit dem Start wird bekannt, dass Jauch sich mit Corona infiziert hat. Wie aber kann das sein, wenn er doch geimpft wurde, wie viele Medien geschrieben haben?

Jetzt erklärte er in der RTL-Sendung „Denn Sie wissen nicht, was passiert“: Er sei noch gar nicht geimpft worden – er sei altersmäßig schließlich noch gar nicht an der Reihe gewesen. Er wolle sich aber natürlich noch impfen lassen – das Foto, das deutschlandweit in der Kampagne verbreitet wird, sei gestellt.

Jauch will sich auch schon recht lange impfen lassen – mit 64 müsste er längst ein Impfangebot erhalten haben. In Deutschland sind je nach Bundesland bereits zwischen 75 und 90 Prozent der über 60-Jährigen mindestens einmal geimpft.

Am 20. Januar 2021 verkündete das BMG: Hier finden Sie verlässliche Antworten und aktuelle Informationen zum #Coronavirus und der #CoronaSchutzimpfung vom Bundesministerium für Gesundheit  https://zusammengegencorona.de https://bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html vom RKI  https://rki.de/…/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html von der BZgA  https://infektionsschutz.de/coronavirus/

… verlässliche Antworten und aktuelle Informationen …???

So verlässlich wie die Jauch-Fake-Serie?