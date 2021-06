Die Grünen beauftragten Plagiatsjäger Weber selbst – jetzt finden sie ihn unseriös

In ihrer Reaktion auf die Plagiatsvorwürfe gegen Annalena Baerbock schlagen die Grünen verbal wild um sich. Die Rede ist von „Rufmord“ und einer „Kampagne“ gegen die Kanzlerkandidatin von einem „Trumpschen“ Wahlkampf und von vermeintlicher Angst vor „starken Frauen“. Auch Plagiatsjäger Stefan Weber wird hart angegriffen. Er schieße sich nur auf die Grünen ein und arbeite im Auftrag politischer Gegner, insinuieren die Baerbock-Verteidiger in Partei und Presse. Der Grüne Jungpolitiker Tim Demisch spricht von „ungeklärten Finanzierungsfragen“, der grüne Europa-Abgeordnete Erik Marquardt behauptet, „dass mit viel Geld und Kampagnenjournalismus demokratischer Wahlkampf als Wettstreit um verschiedene Ideen zu einem Schmierentheater verkommt“. Das augenscheinliche Ziel: Die Seriosität Webers als Plagiatsprüfer untergraben.

Dabei hielten die Grünen selbst vor vier Jahren noch große Stücke auf die Arbeit Webers. Dieser stellte 2017 in Straßburg nämlich eine Studie vor, die von drei Fraktionen des Europäischen Parlaments in Auftrag gegeben wurde – den „Socialists & Democrats“ (hier ist die deutsche SPD Mitglied), den Grünen/Europäische Freie Allianz (hier sind die deutschen Grünen dabei) und der Linken im Europäischen Parlament. TE-Recherchen zeigen, dass die europäischen Grünen damals Webers Studie zu einem Drittel mitfinanzierten und auch ansonsten eng zusammenarbeiteten, es existiert ein entsprechender Vertrag.

Weber stellte damals fest, dass ein Bericht des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) in großen Teilen aus Texten des Glyphosat-Konzerns Monsanto abgeschrieben sein soll – und die Grünen trugen diese Erkenntnis wie eine Monstranz vor sich her. Grünen-MdB Harald Ebner, der jetzt auf Twitter fleißig Diskreditierungen Webers retweetet, gab dessen Befunde damals sogar noch stolz auf seiner Website bekannt. Wie schnell sich der Wind dreht: Die „Seriosität“ hängt bei den Grünen offenbar davon ab, in welche politische Richtung ein Gutachter Dinge begutachtet.

Auch für die österreichischen Grünen arbeitete Weber bereits und prüfte die Dissertation von Peter Pilz.

Wenn die Medienberichterstattung über Baerbocks Buchs heute eine Kampagne ist, so war es die Auftragsarbeit von Weber für die Grünen früher auch. Die Grünen kämpften damals gegen das ursprünglich von Renate Künast gegründete Bundesinstitut für Risikobewertung, das im Aufgabenbereich des mittlerweile CDU-geführten Landwirtschaftsministerium liegt.

Plagiatsjäger Weber selbst versichert seine Unabhängigkeit. In einem TE vorliegenden Schreiben sagt er klar: „Ich betone nachdrücklich, dass ich diese Arbeit aus wissenschaftlichem Interesse an der Textgenese durchführe und davon angetrieben bin, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, was die grassierende Copy & Paste-Kultur anbelangt. Das mache ich in der Lehre an Universitäten bereits seit dem Jahr 2002, beruflich als Plagiatsgutachter seit dem Jahr 2007. Im Fall Baerbock prüfe ich aus Eigeninteresse und ohne Bezahlauftrag. Ich habe auch keinen Auftraggeber, mit dem vereinbart worden wäre, genau dies zu behaupten: nämlich, dass es keinen Auftrag gäbe. Das erkläre ich hiermit an Eides statt.“