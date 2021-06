Als eines der ersten Medien berichtete TE über die neuesten Vorwürfe gegen Baerbock – diese haben mittlerweile die Runde gemacht. Bild, Welt, Focus und viele andere Medien griffen die Story auf, auf Twitter trendet der Hashtag #baerplag. Die Grünen reagieren heftig und dünnhäutig. Der grüne Wahlkampfsprecher Andreas Kappler twittert: „Das ist der Versuch von Rufmord“.

Stefan Weber, der die Vorwürfe gegen Baerbock auf seinem Blog öffentlich gemacht hatte, versuche „erneut, bösartig ihren Ruf zu schädigen“. Grünen-Politiker Jürgen Trittin sprach sogar von einer „Dreckskampagne“ gegen die Kanzlerkandidatin. Diese hat inzwischen den renommierten Medienanwalt Christian Schertz eingeschaltet. Der erklärt, fast im Chor mit dem Wahlkampfsprecher: „Ich kann keine Urheberrechtsverletzung erkennen“. Das versichert auch der Ullstein-Verlag, bei dem das Buch erschienen ist. Ob Baerbock eine Plagiatsklausel unterschrieben habe, konnte der Verlag auf Anfrage der NZZ nicht beantworten.

Ablenkung vom Plagiatsvorwurf:

Geschickt versuchen die Grünen nun, den Fokus auf den Vorwurf der Urheberrechtsverletzung zu legen. Denn ob dieser juristisch zutrifft, ist tatsächlich fraglich. Das ist jedoch reine Juristerei, die am Sachverhalt an sich nichts ändert – denn abgeschrieben sind die Passagen offensichtlich. Das ist in diesem Falle vielleicht nicht illegal, aber unehrlich.

Diese Kernfrage will die Partei aber mit lauter Heulerei über „Kampagnen“ umschiffen. Das Grüne Wahlkampfteam versammelt sich im Panikraum und versucht verzweifelt, das zu leugnen, was nicht zu leugnen ist. Stefan Weber soll diskreditiert und politische Schlagseite attestiert werden – dass es derselbe Weber noch vor kurzem eine ÖVP-Ministerin mit Plagiatsvorwürfen zu Fall brachte, wird geflissentlich ignoriert. Stattdessen sei er nun Instrument von dunklen Mächten, die die Kanzlerkandidatin zu Fall bringen wollten: Bundesvorstandsmitglied Jamila Schäfer spricht von „mobilisierten Geldern“, andere werfen sogar den Verdacht ausländischer Einflussnahme in den Raum.

Den Hashtag #Baerplag erfand der Kommunikationsberater Hasso Mansfeld so nebenbei im Auto. Innerhalb weniger Stunden erreichte er über 150.000 retweets. Er wurde zum Selbstläufer, weil nach den bisher bekanntgewordenen größeren und kleineren Schwindeleien Baerbocks in ihrem Lebenslauf alles für möglich gehalten wird. Baerbocks Glaubwürdigkeit ist massiv erschüttert. Es brauchte nur noch eine Kleinigkeit und ein Etikett, um den Erdrutsch auszulösen. Das zeigt, dass die Rechnung der Grünen nicht aufzugehen scheint: Was von ihnen als „rechte Kampagne“ bezeichnet wird drückt nur aus, was die Wähler von Baerbock halten. Mittlerweile wird sie sich von Robert Habeck sogar beim Sommerinterview des ZDF vertreten lassen. Kommunikativ gesehen: Das war’s für Baerbock.