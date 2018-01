Ach, ARD, schon wieder

Jan Hofer liest in der ARD-Tagesschau vor, was die Redaktion ihm aufschreibt, klar. Für die ARD-Tagesthemen kündigt er nach dem Wetterbericht wie üblich an, was dort kommt, ein Beitrag zu Andrea Nahles, Retterin der SPD in der Not auf dem Parteitag in Bonn, mit dem sich Ingo Zamperoni später am Abend befassen würde:

„Andrea Nahles, Generalsekretärin der SPD“. Das ist die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion in diesen Tagen wirklich nicht. Sie war es es von 2009 bis 2013.

Unpolitischer Praktikant am Wochenende in der TT-Redaktion. Und der altgediente Hofer?

Gestern der WDR mit einem SPD-Experten, der die Regeln des Bundestags nicht kennt, was die WDR-Redaktion nicht merkt, und heute die ARD-Tagesschau-Redaktion mit Wissenlücken zu Personen der täglichen Berichterstattung?

Wird da immer so gearbeitet?

Nachtrag: Mittlerweile (22 Uhr) bricht der Wetterbericht in der Mediathek abrupt ab – ohne Hofers Programmhinweis. Weggeschnitten.

@tagesschau hat grade Andrea Nahles als Generalsekretärin der @spdde bezeichnet. Hab ich was verpasst, @larsklingbeil? — Lukas Schauer (@SchauLuk) January 21, 2018

Liebe @tagesschau Andrea Nahles ist die Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion – Generalsekretärin ist ein paar Jahre her. — Marcus Hesse (@bugassert) January 21, 2018

Die @tagesschau kündigte für die Tagesthemen gerade ein Interview mit der SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles an. Hab ich was verpasst? @JanHofer — Katy Hübner (@katyhuebner) January 21, 2018

Jan Hofer hat in der #Tagesschau gerade ein Gespräch mit der Generalsekretärin Andrea Nahles angekündigt. Alles so 2013 hier. — Laura Wallner (@lawallner) January 21, 2018