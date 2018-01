WDR interviewt SPD-Experten ohne Grundwissen

In der Aktuellen Stunde gestern mit Asli Sevindim und Martin von Mauschwitz interviewt letzterer den SPD-Experten Gero Neugebauer. Höhepunkt: Was passiert, fragt Mauschwitz, wenn am Ende die Mitglieder der SPD nein sagen zur GroKo.

Neugebauer: Dann werde die SPD vielleicht ihre Minister zurückziehen, Merkel veranlassen, eine Minderheitenregierung zu bilden – und nun kommt’s – oder die Vertrauensfrage stellen.

Herr Neugebauer, vergessen, dass Merkel und alle Regierungsmitglieder nur geschäftsführend sind, seitdem Steinmeier ihnen die Entlassungsurkunden überreichte? Vergessen, dass die Vertrauensfrage gar nicht gestellt werden kann?

Politikgrundwissen.

Und der WDR? Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Hat der WDR in seinem Riesenapparat niemanden, der da mal reinhört? Bevor alternative Fakten gesendet werden?