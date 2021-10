Verlegt die Frankfurter Buchmesse nach Leipzig

Es ist ein Schauspiel aufgeblasener, geradezu über die Wirklichkeit erhabener Lächerlichkeiten. Den Anfang machte eine Autorin namens Jasmina Kuhnke, die noch nie ein Buch geschrieben hat und die niemand kannte. Für ihren kaugummiartig gezogenen Erstling hat sie aber die Buchmesse dann doch nicht besucht, weil sie angeblich von „Nazis“ bedroht werde. Wurde sie bedroht? Gibt es eine Anzeige bei der Polizei, Zeugen?

Kann es nicht geben, sie war ja nicht da. Es war gewissermaßen eine prospektive Furcht, eine literarische Produktion. Also Erfindung. An sich zwischen zwei Buchdeckeln gerne gelesen. Fiktion. Literatur.

Auf der Suche nach Nazis

Ich bin auch über die Buchmesse gelaufen, habe in jeder Ecke geschnüffelt und gesucht, und weil die Buchmesse so winzig geworden ist wie eine Literaturveranstaltung in Klein-Kleckersdorf, war das nicht viel Recherche-Arbeit. Ich habe keinen Nazi gefunden. Nichts, nirgends.

Ein paar fragwürdige Islam-Verlage; verschleierte Damen und die üblichen Kaftan-Zausel, die mir islamischen Rassismus schmackhaft machen wollten. Aber auch von denen habe ich mich nicht bedroht gefühlt. Sie waren freundlich, wollten mich bekehren, und bei Erfolglosigkeit sind sie schweigend abgedreht. Ihr mörderisches Funkeln in den Augen habe ich übersehen. Jasmina Kuhnke dagegen war schon vorsorglich nicht auf der Messe, aber dieses tief und nur dort empfundene Gefühl der Bedrohung war schier übermächtig. Gefühl statt Recherche: Literatur darf das, aber es sollte Literatur bleiben.

Könnte man abhaken, wäre da nicht die erste Irritation: Alle großen Medien berichteten ausführlich darüber, führten Interviews, mit großen, vor Angst geweiteten Augen etwa bei „TTT – Titel Thesen Temperamente“ der ARD, wo viele Schwarze vorgeführt wurden, die ein Gefühl der Ohnmacht und Angst teilten. Bedroht wurde keiner. Alles Gefühl, aber millionenhaft verstärkt.

Aber wo waren die Angstmacher?

Niemand hat die Angstmacher gesehen, gesprochen, gezeigt. Nur die Angst kroch durch die dünn besetzten Messehallen; meine einzige Angst war, dass ich in der weiten Leere dieses gigantischen Messegeländes irgendwie verloren gehen könnte und verhungern müsste, weil der Ausgang zu weit weg ist.

Es war das, was die woken People so gerne machen: anlasslose Furcht als Kampfmittel einzusetzen; für die eigenen, recht langweiligen Machwerke und um Forderungen abzuleiten, die unser Gemeinwesen zerstören. Die Forderung, nur noch ihre Sichtweise zuzulassen, weil jedes Argument, jedes Gespräch, jeder andere Gedanke ihnen Angst einflößt. Eine Buchmesse also als Safe Space, als eine Art Schutzraum, in dem man sich gegenseitig beweint, weil man in keinem halbwegs vernünftigen Gespräch bestehen kann. Und eine Buchmesse, auf der besonders attraktive Literatur verbreitet wird, über die selbst die frühere taz-Autorin und woke-geprüfte Journalistin Eva C. Schweitzer spottet: „Ich kann es kaum erwarten, den ersten gewaltfreien Roman mit einer übergewichtigen behinderten indigenen Transmuslimin als Holding zu lesen, die gegen Antisemitismus kämpft, indem sie Nazis mit Hummusbällchen bewirft, während sie Second-Hand-Klamotten trägt.“

Das ist ein Zitat aus ihrem Buch „Links blinken, rechts abbiegen“, das ich nicht auf der Buchmesse gefunden habe, aber demnächst in unserem Shop erhältlich ist. Darin zeigt sie, wie aus dem linken, anti-rassistischen Geschrei genau das entstanden ist: ein neuer, gewalttätiger, anti-feministischer, anti-demokratischer Rassismus. Es gibt keinen nennenswerten Rassismus, außer dem, der sich wegen dieses allgemeinen Rassismus gegen die Weißen richtet, die im Grundgesetz übrigens „das Volk“ genannt werden. Weswegen man sofort sieht, wie rassistisch Deutschland ist.

Man könnte das alles vergessen. Besser wäre es.

Ein OB macht sich Sorgen um ein Gefühl

Aber dann redet der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann auf der Festveranstaltung für eine schwarze Autorin; ein OB, der bislang nur durch zwei Dinge aufgefallen ist. Erstens: Er ist korrupt bis über beide Ohren. Als AWO-Funktionär wurde er in das Amt gehievt und hat durch seine intensiven Beziehungen mit mittlerweile wegen millionenschwerer Betrügereien gefeuerten AWO-Funktionären dafür gesorgt, dass daran auch seine Frau kräftig mitverdienen konnte. Als Akt der Gleichberechtigung hat er gerne zugeschaut, wie ihr von der AWO auf Kosten der Stadt ein Dienstwagen für die Zeit ihrer schwangerschaftsbedingten Job-Pause zugeschanzt wurde.

Zweitens hat Feldmann durch Unfähigkeit verursacht, dass die Internationale Automobil-Ausstellung von Frankfurt nach München umgezogen ist; nicht nur wegen Corona: Feldmann erklärte das Auto an und für sich für verzichtbar. Wegen Feldmanns Plumpheit ist das Messegelände heute so leer, dass meine Furcht vor Verirrung im Labyrinth und Verhungern übermächtig ist. Und Frankfurt hat einen Wirtschaftsfaktor verloren, der seit Jahrhunderten Frankfurt ausmacht: die Messe als Treffpunkt der Welt. Jetzt soll sie nur noch eine Messe für ein paar Gleichgesinnte sein. Eine bunte Stadt wird so vielfältig wie ein Grünen-Ortsverein: Alle gleich beschränkt.

Und dieser OB sagt nun: „Ich finde es schlimm, und ich mache mir auch Sorgen, richtig große Sorgen, wenn ich lese, dass Autorinnen Angst haben, nach Frankfurt zu fahren, weil sie hier auf rechtsradikale Verlage und Autoren treffen könnten.“ Er will von der Buchmesse Lösungen; also Ausschluss von Verlagen, die den schwarzen Aktivistinnen nicht genehm sind. Die Aussteller sollen zensiert werden. Man ahnt, was kommen soll: Weil niemand alle diese vielen Hunderttausend Bücher lesen kann, die ausgestellt werden, sollen Verlage nach Gusto eines Zensurgremiums nach Gefälligkeit ausgewählt werden.

In Frankfurt soll es künftig Lizenzen für genehmigte Literatur geben. Im Auswahlgremium statt Literaten die üblichen Aktivisten und ein OB, den sich jeder leisten kann, der ein Auto übrig hat.

Das freie Wort: Vergangenheit – gedruckt oder gesprochen. Schon der Gedanke ist unerträglich. Aber es kommt noch schlimmer; der neue Rassen-Wahn in Verbindung mit Allmachtsphantasiern steigert sich noch.

SPD-Politiker Feldmann wurde plötzlich von Mirrianne Mahn unterbrochen, Stadtverordnete für die Grünen in Frankfurt, die ihn buchstäblich vom Mikro verdrängte. „Das Paradox ist, dass wir hier in der Paulskirche, der Wiege der Demokratie, einer schwarzen Frau den Friedenspreis verleihen, aber schwarze Frauen auf genau dieser Buchmesse nicht willkommen waren“, schimpfte sie. „Und ich sage ganz klar ›nicht willkommen waren‹, weil nicht dafür gesorgt wurde, dass sie sich sicher fühlen. Das ist keine Meinungsfreiheit.“ Meinungsfreiheit also nur noch dann, wenn sie die Vorurteile und Gefühle bestätigt? Meinungsfreiheit gestrichen für den, der gedanklich herausfordert? Meinungsfreiheit auf Bestellformular?

Also wieder dieses gewaltige Gefühl: Ein fiktives, imaginiertes Gefühl wird als Tatsache genommen, um die Meinungsfreiheit einzuschränken, von der die Buchmesse lebt. Gab es eine Beschwerde? Einen Anlass? Einen Vorfall? Auch nur einen schiefen Blick? Es reicht ein Gefühl einer unbekannten, vergessenswerten Autorin.

Und es reicht immer noch nicht. Feldmanns Stellvertreterin von den Grünen, Nargess Eskandari-Grünberg, will nicht akzeptieren, dass schwarze Autorinnen „fernbleiben, weil sie sich bedroht fühlen. Als Bürgermeisterin werde ich mit dem Chef der Messe Frankfurt, Jürgen Boos, das Gespräch suchen. Wenn wir die Debatte jetzt nicht führen, beginnt sie nächstes Jahr von Neuem!“

Wieder also das durch nichts gerechtfertigte Gefühl – abgesehen davon, dass Jürgen Boos nicht Chef der Messe Frankfurt ist, sondern der Frankfurter Buchmesse, die vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausgerichtet wird. Eine Bürgermeisterin also trumpft mit Gefühlen auf und trifft komplett daneben, weil sie nicht einmal die Zuständigen in ihrer Stadt kennt. Damit hat ein aufgebauschter Skandal eine neue, höhere Ebene erreicht: Den Übergang zur offenen Zensur.

Wie soll man auf derlei Wahn reagieren?

Die Buchmesse ist auf ein unattraktives, langweiliges, gequältes und eher peinliches Format geschrumpft; sie hat nichts mehr von dem früher global Flirrendem, das herrührte von den vielen Gästen aus der ganzen Welt, von den Diskussionen und Streitereien, von den Präsentationen und neuen faszinierenden Ideen und gelegentlich auch vom Irrsinn und Abseitigen; keine klugen Männer mehr, keine der großen Frauen der Literatur, nur noch „Aktivisten“ mit ein paar Tropfen Opfer-Blut in ihren Adern. Der Rechte-Handel, also welcher Verlag verlegt welches Buch, ist nach New York abgewandert. Frankfurter Buchmesse ist tiefste Provinz, und die Show bestreiten ein paar unleserliche Autorinnen, ein paar Quoten-Schwarze, ein korrupter Oberbürgermeister und eine inkompetente Stellvertreterin.

Sollen sie. Verlegt die Messe nach Leipzig, gebt ihr dort noch mal eine Chance; auch München wäre als Ort denkbar. In Frankfurt hat der freie Geist keinen Raum mehr.