Ein Blatt Papier lag monatelang an der Gedenkstätte am Tatort des „Messer-Mordes“ durch kurdische Asylbewerber an dem 35jährigen Tischler Daniel Hillig, umrahmt durch Hunderte Blumensträuße und stumm fackelnde Grablichter: >Trauer und Wut! Du starbst durch das Versagen der Politik. „Wir schaffen das“ (A.Merkel).< Mitten in einer kurdischen Parallelgesellschaft rund um das riesige, angeblich 40 Tonnen schwere Karl-Marx-Monument in der noch rot-rot-grün regierten sächsischen Medienskandal-Metropole: Einer nach dem „Merkel-Herbst 2015“ (kunter-)bunten „Stadt der Moderne“ (Slogan: „Chemnitz ist weder grau noch braun“) mit explodierender City-Asylantenkriminalität und einer gespaltenen 250.000-Einwohner-Stadtgesellschaft, in der längst die Wut der Trauer gewichen war.

„Der Mord an meinem Daniel hat in Chemnitz das Fass zum Überlaufen gebracht!“ Diese – von den polit-correcten Massenmedien bis heute ignorierte – Aussage der seiner Freundin Bianca hat auch ein Jahr nach dem Messertod Daniel Hilligs in der Nähe des „Karl-Marx-Nischels“ (sächsisch für „Monument“) keineswegs an Aktualität verloren. Dieses „übergelaufene Fass“ heißt polit-incorrect: Kriminalität durch Asylbewerber. Und der Deckel auf dem tabuisierten Fass ist ein riesiger, lokaler, regionaler und bundesweiter Medienskandal. Gestern, heute und wohl noch auch morgen…

Der Deckel auf dem Fass wird medial inszeniert bis heute:

durch „Hetzjagd“-Lügen nach einem 19-Sekunden-„Skandal-Video“ bei gleichzeitiger Ausblendung der vorausgegangenen „Stinkefinger“- und Verbal-Provokation durch Asylanten gegenüber den trauernden Spontan-Demo-Teilnehmern nahe des Tatorts. Das „Hase-Du-bleibst-hier“-Video, das nicht nur von ARD und ZDF, sondern weltweit medial Chemnitz als Nazi-Hetzjagd-Stadt diskriminieren sollte. Nachdem es über das linksradikale Portal „Antifa-Zeckenbiss“ hoch geladenen worden war. Die Folge: eine Regierungskrise, nachdem auch die „Frau Bundeskanzlerin“ den Lückenmedien auf den Leim gegangen war. Und auch eine polit-mediale Hetzjagd auf Hans-Georg Maaßen, die den CDU-Konservativen die Präsidentschaft des Bundes-Verfassungsschutzes kosten sollte. Dabei hatte der spätere WerteUnionist eigentlich fast noch untertrieben, als er monierte, dass diese Video-Sequenz keineswegs „authentisch“ dargestellt habe, was sich da nach dem Messertod in Chemnitz abgespielt hatte.

durch Vertuschung des linksextremistischen (Verfassungsschutz: „stalinistischen“) Hintergrunds der mutmaßlichen „Daniel-Mörder“. Der betrifft auch den noch rechtzeitig vor der sächsischen Landtagswahl wegen Totschlags verurteilten Kurden Alaa S., der von Chemnitz aus auf Facebook mit einem Sturmgewehr vor der Brust posierte. Als martialischer Guerilla-Kämpfer daheim im syrischen Kurdistan. Und in Chemnitz mit roten Terroristen-Stern-Fahnen der seit 1993 in Deutschland verbotenen kriminellen kurdischen PKK posierte, der „Arbeiterpartei Kurdistans“. Sie hat laut Verfassungsschutz über 14 000 „Anhänger“ hierzulande. Darunter wohl auch PKK-Kampfgenossen und „Schläfer“, die mit der Flüchtlingswelle seit 2015 nach Deutschland kamen.

durch Verharmlosung der linksextremen Antifa-Chemnitz-Aktionen der Quasi-Schwesterorganisation der PKK und durch gleichzeitige Überzeichnung von Neonazi-Auftritten in Chemnitz. Bis heute vor allem auch durch Presse-Archiv-Fotos und -Filmsequenzen von Arsch- und Hitlergruß-Zeigern in „SAchsen“ – die besoffen und/oder sogar tatsächlich als Linke mit RAF-Tätowierung unter dem „Karl-Marx-Monument“ den AH-Arm ausgestreckt hatten. Die Adressaten waren allerdings die „Wir-hauen-Euch-in-die-Nazi-Fresse“-Brüllenden gegenüber im Park und im ersten Stock der Stadthalle. Dazwischen, auf der Brückenstraße, standen hinter einem Polizei-Kordon Dutzende von Medien-Linsen, die nur auf die rechten Gröler gerichtet waren, währen gleichzeitig die Linken auch mit Groß-Megaphonen „Alerta-Alerta-Antifaschista“ gegen rechts grölten. Letztere wurden in den Massenmedien allenfalls, wenn überhaupt, am Rand erwähnt als brave „Gegendemonstranten“. Oder als sogenannte „Aktivisten“ verharmlost. Antifa-Aktivisten, die schon am Tag nach dem Mord auch in Schwarzer-Blog-Montur in mehreren Hundertschaften aus ganz Deutschland, aber auch aus Sachsen (Leipzig-Connewitz) angereist waren.

durch Verunglimpfung von „besorgten Bürgern“ als „Hass“-Menschen. Nicht erfasst von den Medienskandal-Teleskopen am Tag danach standen da nämlich gut zweitausend Bürger – fassungslos. Darunter auch Familien mit Kindern, die auch nach den folgenden Demonstrationen der „Bürgerinitiative Pro Chemnitz“ nun endgültig zu „Wutbürgern“ mutieren sollten. Darunter auch ältere Chemnitzer Ehepaare, die vor bald 30 Jahren letztmals – und nun erneut – unter dem „Karl-Marx-Monument“ als friedliche Revolutionäre „Wir sind das Volk“ gerufen hatten. Zur Wut 2.0 kam es dann bei der Mainstream-Lektüre und „vor der Glotze“ als die Überzahl der besorgten Bürger mit einer Minderheit von sicher auch „gewaltbereiten Rechtextremen“ (Polizei), die sich unter die Demonstrationszüge gemischt hatten, nun medial in den großen Chemnitzer Neonazi-Topf geworfen wurden. Für diese Chemnitzer Bürger war schon im Spätsommer 2018 das Fass übergelaufen. Und es sollte weiter überlaufen. Zum Beispiel als am 11. September 2019 das ZDF die „Frontal 21“-Doku „Chemnitz als Stadt zwischen Trauer und Hass“ zeigte.

26. August 2019, 18.30 Uhr. „Tears in Heaven“, Eric Claptons „Tränen im Himmel“, erschallt leise über einen kleinen USB-Tongeber neben dem Daniel-Hillig-Gedenksteinchen. Mit Tränen in den Augen umarmen sich Daniels Mutter und seine „Witwe“ Bianca am ersten Todestag des Deutsch-Kubaners. Keine Pressekamera klickt. Kein TV-Objektiv ist auf die zwei Dutzend Tränen-Augen weiterer Freunde Daniels am Tatort gerichtet. Nur Eric Clapton singt.

Doch wenige Minuten zuvor spricht Bianca für Tichys Einblick in das Handy-Mikro zum Thema „Der Mord an meinem Daniel hat in Chemnitz das Fass zum Überlaufen gebracht“. Wer an dieses Fass – sprich: die Explosion der Asyl-Kriminalität nach dem Herbst 2015 – erinnere, werde nicht nur in den Medien in Chemnitz als „rechts“ oder sogar als „Nazi“ diffamiert, während ihr Daniel fast zum Antifa-Mann postmortal geschändet werde. Sie selbst, so Bianca, sei sogar offen von Antifa-Aktivsten als „Scheiß-Nazi-Braut“ beschimpft worden, als sie an der Gedenkstätte „bei meinem Mann eine Kerze angezündet“ habe.

Von „wahrheitsgemäßer Berichterstattung“ der Medien über sie und auch ihren Daniel könne man beim besten Willen inzwischen „nicht mehr reden“. Es seien „immer nur gefährliche Halbwahrheiten berichtet worden. Konkret heißt das, dass immer nur herausgepickt wurde, was die Welt sehen sollte, dass gepusht wurde ohne Ende, gelogen wurde ohne Ende, das linke Extrem komplett unter den Tisch gefallen ist…“ Eben auch die Antifa-Aktivitäten von Hundertschaften teils vermummter Provokateure auch im „Schwarzer-Block“-Outfit.

Nach diesem „harten Jahr“ bleibe festzuhalten, dass „die Sache Daniel vergessen wurde“. Es sei in den Medien nur noch „um die Frage gegangen, wer ist rechts, wer ist links.“ „Eine Mitte“ habe es „nicht mehr gegeben“ in Chemnitz, also „keine normalen Bürger mehr und das ist es, was mich so wahnsinnig aufregt.“

Am Ende der ZDF-Doku kam tatsächlich auch die „Witwe“ Daniels im O-Ton zu Wort. Aber nur zum Thema Charakter ihres toten Lebensgefährten. Dieser übrigens hatte die 32jährige bis zu seinem Messertod immer wieder davor gewarnt, „in Chemnitz als Frau abends allein auf die Straße zu gehen.“ So Bianca gegenüber Tichys Einblick.

Daniel Hillig war allseits beliebt und, so Bianca, „offen nach rechts und links“. Er hatte bei Facebook nicht nur einen Freund von der Links-Partei, sondern auch einen von der AfD (inzwischen gelöscht). Am 11. Januar 2016 hatte er ein Foto auf Facebook geteilt mit dem Text: „…last uns alle auf bettlagen schreiben merkel muss weg und aus dem fenster hängen damit sie sieht wieviele kein bock auf sie haben“ – und dazu sein Kommentar: „Ja, macht mal. Hängt die fleckigen Dinger raus…“

Biancas Schluss-O-Ton in der ZDF-Dokumentation: „Wenn jeder a bissl mehr Daniel wär, dann wär die Welt so viel wärmer, soviel schöner!“ Angetextet war die „Lebensgefährtin“ in der „Trauer-und-Wut“-Sendung so: „Die Freunde und Hinterbliebenen von Daniel Hillig hatten sich die Instrumentalisierung seines Todes verbeten. Egal von welcher Seite.“

Dabei hatte Daniels Mutter doch zumindest gegenüber der Polizei tatsächlich Merkels Flüchtlingspolitik und als Folge den Messertod ihres Sohnes thematisiert. Dokumentiert – polit-incorrecte Ausnahmen bestätigen die polit-correcte Regel – von dem Focus-Online-Reporter Göran Schattauer schon im April 2019. Schattauer schildert zunächst die „einfache, eigentlich unpolitische Frau, 53 Jahre alt“, als „weltoffen, ohne Vorurteile gegenüber Ausländern und alles andere als eine Rechtspopulistin“. Und belichtet dann in seinem Beitrag zunächst die Rolle des mutmaßlichen Haupttäters: Eines abgelehnten Asylbewerbers und Intensivtäters, der später mit 14 Identitäten in „Germoney“ lebte. 2015 eingereist mit gefälschtem Pass samt gefälschter Geburtsurkunde. Mit einem PKK-Terrorstern am Hals. Bis heute wird mit einem veralteten Polizei-Jugend-Foto (zahlreiche, aktuellere Fotos gab es auf Facebook) unter dem mutmaßlichen Namen Farhad Amazan Ahmad auch im mutmaßlichen Heimatland Irak (zielsicherer wäre Kurdistan) gefahndet.

Gerichtsreporter Schattauer, der offenkundig Prozessakten erbeuten konnte, in seiner Daniels-Mutter-Story:

„Als die Polizei sie zu dem tödlichen Angriff anhört, stellt sie eine simple, eine sehr klare und kluge Frage. Eine ganz einfache Frage an Kanzlerin Merkel. Die Frau sagt, sie würde von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gern wissen, warum sie es zugelassen habe, dass ein Straftäter wie Farhad A. mit einem Messer bewaffnet durch Chemnitz laufen konnte. Und das, obwohl er schon lange kein Recht mehr gehabt habe, in Deutschland zu sein. Wenn alles richtig gelaufen wäre, würde Daniel noch leben, erklärt die Frau.

Dann fragt sie voller Sorge, wie der Staat seine Bürger künftig schützen wolle. Es ist eine berechtigte Frage. Eine, die Millionen Deutsche umtreibt. Die Mutter des getöteten Daniel H. Sie wartet auf eine Antwort. Wir alle warten auf eine Antwort. Auch wenn jeder weiß, dass es hundertprozentige Sicherheit nie geben kann. Frau Merkel, Herr Seehofer, Sie sind an der Reihe!“

Fragen, die das Leipziger GbR-„Journalistenbüro“ des „Frontal 21“-Mitarbeiters Arndt Ginzel in den 29 ZDF-Minuten nicht gestellt hatte. Dafür taucht, wie dargestellt, in den letzten beiden Sendeminuten das Interview mit Bianca auf. Entstanden am Tag der Urteilsverkündung des Landgerichts Chemnitz vor dem Hochsicherheitstrakt des Dresdener Oberlandesgerichts, wo der Tod ihres Daniel als „Totschlag“ mit neuneinhalb Jahren Haft wohl in erster Instanz geahndet wurde.

Donnerstag, 22. September 2019. Hammerstraße Dresden. Mit einem Taschentuch zum Tränenwischen in der Hand hört Bianca die Urteilsverkündung gegen den kurdischen Asylbewerber Alaa S. (24). Ein langer Begründungstext, vorgetragen von der Vorsitzenden Richterin Simone Herberger kurz nach den Plädoyers der Verteidiger und des Staatsanwalts, der mit Sicherheit schon in den Tagen vor der Verkündung entstanden war – „unbeeindruckt von der politischen Dimension des Falles.“ Die „Freie Presse Chemnitz“ schreibt dazu: „Mit der politischen Dimension meinte sie jene asylfeindlichen Demonstrationen und rechtsextremen Ausschreitungen, die die Messerattacke vom Stadtfestwochenende im letzten Herbst in Chemnitz ausgelöst hatte. Wegen seiner Äußerungen zur angeblich fragwürdigen Authentizität eines sehr wohl echten Videos von rechten Übergriffen hatte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, seinen Job verloren. Der Fall löste eine Regierungskrise in Berlin aus. Im Prozess hatte die Verteidigung darauf beharrt, eine von all dem losgelöste Gerichtsverhandlung sei kaum möglich. Dem trat die Vorsitzende Richterin entgegen.“

So wurde natürlich – wie auch von fast allen Medien – der linksextremistische PKK-Hintergrund des Messer-Totschlägers Alaa S. ausgeblendet. Und damit auch, dass sich die vom Staatsschutz beobachtete, seit Jahrzehnten hierzulande verbotene PKK wohl auch in der kurdischen Parallelgesellschaft rund um den „Nischel“ mit Schutzgeldern und Drogenhandel finanziert. Um Drogen und „Nazi“-Beschimpfung der Opfer – neben Daniel zwei Deutsch-Russen – war es indes auch kurz vor der Messerattacke gegangen.

Der Tatort war erst ein halbes Jahr zuvor per „Bild Chemnitz“ in einem „Stadtplan des Verbrechens“ als Kriminalitätsschwerpunkt dargestellt worden. Hinter diesem Stadtplan stand kein geringerer als der damals neue sächsische CDU-Innenminister Prof. Dr. Roland Wöller, der als „eine seiner ersten Amtshandlungen eine erschütternde Auflistung“ für die „Stadt der Moderne“ vorgestellt hatte: 29 Plätze und Straßen in Chemnitz, die er selbst als „gefährliche Orte“ definierte. Ein Auszug: „1 Thüringer Weg, Asylheim: Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, sexuelle Belästigung, Drogenhandel“. Und da kam auch die Gegend des späteren Daniel-Tatortes in der Nähe des Karl-Marx-Monuments vor: „18 Stadthallenpark: Seit 2015 Kriminalitätsschwerpunkt. Gefährliche Körperverletzungen, Raubdelikte, Drogen-Depots, Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen und Alkohol.“

Daniels Tod wird instrumentalisiert

Die Befürchtung von Daniel Hilligs Hinterbliebenen, dass sein Tod instrumentalisiert würde, sind wahr geworden. In der ZDF-„Frontal 21“-Dokumentation „Chemnitz – Eine Stadt zwischen Trauer und Hass“ heißt es: „Nach dem Verbrechen an Daniel Hillig eskalierte in Chemnitz die Gewalt. Rechtsradikale griffen Migranten, linke Demonstranten und ein jüdisches Restaurant an. Die Bilder gingen um die Welt, führten die Bundesregierung in eine Krise. Eine Frage hallt bis heute nach. Gab es in Chemnitz Hetzjagden?“ Einmal davon abgesehen, dass die Kripo-Ermittlungen „in alle Richtungen“ (Staatsschutz) nach dem Steine-Angriff auf das jüdische Restaurant „Shalom“ ergebnislos eingestellt worden waren und es auch Indizien dafür gab, dass die Antifa per „false flag“ vom Tathintergrund des Verbrechens an Daniel ablenken wollte, war die ZDF-Doku voller Falschinformationen.

Wie in zahlreichen anderen Medien wird auch vom ZDF seit Monaten eine Mär verbreitet, die nach einfacher Internet-Recherche im Redaktions-Papierkorb hätte landen müssen. Aber wenn es doch so gut ins grün-rote Vorurteilsbild passt!

In Chemnitz hatte es schon am Tattag die Falschmeldung gegeben, hassende Rechts-Hooligans, also „NS-Boys“ von „Kaotic Chemnitz“, hätten wohl tausend Wutbürger per Facebook und Twitter zum Tatort neben dem „Karl-Marx-Nischel“ gelockt. Also zu ebenjener „Spontan-Demo“, bei der am Abend dann das „Hetzjagd-auf-Ausländer“-„Skandal-Video“ entstanden war. „Kaotic Chemnitz“ habe behauptet, drei „Deutsche“ seien niedergemessert worden, weil sie in der Nacht nach dem Stadtfest einer von Asylanten angegriffenen Frau zu Hilfe geeilt seien. Kurzum: Durch die gezielte Falschmeldung von rechten Fußball-Chaoten, so der massenmediale Tenor bis heute, sei es zu den angeblichen „rechten Hetzjagden“ gekommen. Dem war aber nicht so.

Tatsächlich waren das Falschmeldungen über eine Falschmeldung. Denn es waren nicht Neonazis, sondern es war die „Chemnitzer Morgenpost“ (mit 40 Prozent SPD-Medienkonzern-Beteiligung) per „Tag 24“-online, die schon viereinhalb Stunden nach der tödlichen „Messerstecherei“ (die auch keine war, da Daniel Hillig und seine Mit-Opfer ohne Messer unterwegs waren) die Falschmeldung von dem tatauslösenden Angriff auf eine Frau publiziert hatte.

„Tag 24“ um 7.54 Uhr: „Am Rande des Stadtfest-Geländes ist es in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr zu einer tödlichen Auseinandersetzung gekommen mit drei Verletzten, einer von ihnen verstarb. Nach ersten Informationen soll in der Brückenstraße eine Frau belästigt worden sein. Als ihr Männer zu Hilfe kommen wollten, eskalierte offenbar die Situation.“ Und schon zwei Stunden später übernahm „Bild.de“ offensichtlich die Falschmeldung von der „belästigten Frau“ von „Tag 24“: „Gegen 3 Uhr gerieten zwei Männergruppen unterschiedlicher Nationalität…aneinander, die Situation eskalierte.“

Diese Meldungen wurden dann auch über Radiosender am Sonntagmorgen und sofort auch über zahlreiche Netz-Portale weiter verbreitet – in einer durch Straßenkriminalität längst aufgewühlten Stadt. Und als dann auch noch am frühen Sonntagnachmittag wie schon ein Jahr zuvor das Stadtfest abgebrochen werden musste (damals, 2017, wegen einer „Massenschlägerei“ – Polizei: „Es handelte sich vorwiegend um unter Alkoholeinfluss begangene Körperverletzungsdelikte zwischen verschiedenen Personengruppen unterschiedlicher Nationalitäten“), da lief das Geschehen unter dem Karl-Marx-Monument endgültig aus dem Ruder.

Die SPD-Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig erklärte zunächst, man habe die Zapfhähne der Bierfässer „aus Pietät und Anteilnahme mit den Angehörigen“ abgestellt. Eine Notlüge, wie die Ludwig dann später bekannte: „Es war richtig, um Panik zu vermeiden“ – sprich: aus Angst vor der explodierenden Bürgerwut. Die Kennzeichnung der mutmaßlichen Täter hatten die Oberbürgermeisterin, die Polizei und zunächst auch die Medien peinlichst vermieden. Doch im früheren Karl-Marx-Stadt hatten die Medienkonsumenten zu DDR-Zeiten längst gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Es genügten eben die Informationen von „Männern mit Messern“ und „unterschiedlichen Nationalitäten“ zu lesen.

Inzwischen ist auch für die SPD-Bundesvorstands-Genossin Ludwig das Fass übergelaufen. Sie gab am 10. September bekannt, dass sie sich nicht noch einmal um das Oberbürgermeisteramt bewerben werde. Zum Jahreswechsel hatte sie noch postuliert: „Unsere Aufgabe ist es jetzt, aus diesem Loch wieder herauszukommen!“ Doch dann war ihre SPD bei der Landtagswahl in Chemnitz in ein Acht-Prozent-Loch gefallen. Ausgerechnet in der historischen Karl-Marx-Arbeiter-Großstadt.

Es hatte Ludwig und ihrer SPD offenbar auch nicht geholfen, dass sie öffentlich hoffte, dass das Chemnitzer Landgericht in Dresden „zu einer Verurteilung“ des Alaa S. komme. Natürlich nicht im Blick auf die Landtagswahl und die Wut-Bürger, sondern „damit die Angehörigen Ruhe finden können“. Ein taz-Zitat aus der ZDF-„Trauer-und-Hass“-Doku, unter dem nach dem Namen Barbara Ludwig jedoch die Information „(SPD)“ fehlt. Nach dem Zitat ereifert sich die Alaa S.-Verteidigerin Ricarda Lang im ZDF: „Das heißt, die Oberbürgermeisterin nimmt oder versucht durch ihre Aussage Einfluss zu nehmen auf eine vermeintlich unabhängige Justiz. Unser Mandant hatte nie eine Chance. Das hängt damit zusammen, dass man ihn politisiert hat.“ Er sei ein „Bauernopfer.“ Bauerngeopfert noch rechtzeitig wenige Tage vor der Landtagswahl? Denn eigentlich war ja nach dem offiziellen Terminplan des Landgerichts Chemnitz ein Urteil erst zwei Monate nach der Landtagswahl Ende Oktober erwartet worden…

Das Totschlagsurteil indes sah die Verteidigung vor dem Hintergrund der „politischen Verhältnisse in Chemnitz“, während Staatsanwalt Stephan Butzkies vor der Kamera glaubte „versichern“ zu müssen, dass auf ihn als Robenträger durch keine „übergeordneten Stelle irgendein Druck ausgeübt worden“ sei. Das sei „unsinnig“. „Wir leben alle in einem Rechtsstaat“, vermeldete „OB Ludwig zum Richterspruch“ in der Chemnitzer Morgenpost neben der Schlagzeile: „Beruhigt das harte Urteil die Gemüter?“

Die Antwort aus den von dem Freien ZDF-Reporter Arndt Ginzel gezielt befragten Mündern von „Pro Chemnitz“ kurz vor dem ersten Jahrestag von Daniels Tod: „Skandlös“, denn der Messertod sei ein Mord und nicht nur Totschlag gewesen. Allerdings unterschlug das ZDF, dass „Pro Chemnitz“ nicht aus Protest gegen das Urteil mit fast tausend Teilnehmern abends durch die City zog und „Lügenpresse“ intonierte, sondern dass sie gegen die Kriminalität von Asylbewerbern protestiert hatten. Eskortiert von Hundertschaften der Polizei, die später bekannt gab, es seien nur 350 Demonstranten gesichtet worden. Und da sei auch wieder ein „Hitlergruß-Zeiger“ aufgefallen.

Doch dem widersprach sichtlich aufgebracht der Chefordner der angeblich „in Teilen rechtsextremistischen“ (Freie Presse Chemnitz) Bürgerbewegung, Michael W. (42). Hätte es einen „Hitlergruß-Zeiger“ bei der voraus gegangen Kundgebung zum Thema „explodierende Asylantenkriminalität“ gegeben, wäre der sofort von seinen Ordnern entfernt worden. Tatsächlich, so Michael W., habe man dann der Chemnitzer Morgenpost entnehmen können, dass kein Demo-Teilnehmer, sondern ein 19jähriger Mann hundert Meter von „Pro Chemnitz“ entfernt beim Aussteigen aus einer Straßenbahn den AH-Arm ausgestreckt habe.

Mit der gleichen Schlagzeile „Wieder Hitlergrußzeiger bei Pro Chemnitz“ hatten die lokalen Medien Monate zuvor schon mal berichtet. Und dabei – wie auch in der Polizeimeldung – unterschlagen, dass es „Pro Chemnitz“-Ordner waren, die bei einer Demo, wieder in bald hundert Meter Entfernung, einen betrunkenen AH-Gruß-Zeiger gesichtet und diesen sofort bei der Polizei angezeigt hatten. Nach solchen Vor-Ort-Erlebnissen sei es doch nicht verwunderlich, so der Elektromonteur und alleinerziehende Vater Michael W., wenn in Chemnitz dann „Lügenpresse, Lügenpresse“ intoniert werde.

22. September 2019, 23 Uhr. Knapp neun Stunden nach der Urteilsverkündung in Dresden erlebt der Fall Daniel Hillig fast eine Neuauflage. Direkt unter dem Karl-Marx-Denkmal, wenige Schritte vom Daniel-Tatort entfernt. Diesmal das Tatwerkzeug kein Messer, sondern eine abgebrochene Bierflasche, die den 24jährigen Ingenieurstudenten Timo D. hinter dem linken Ohr traf, der blutüberströmt auf der Treppe vor dem „Nischel“ lag. Wieder war der mutmaßliche Täter ein Asylbewerber, diesmal mit pakistanischem Hintergrund, wieder war das Opfer ein Deutsch-Russe. Wieder saß der Täter vor der gleichen kurdischen Shisha-Bar, wo auch dieTotschläger Daniel Hilligs angeblich als Drogendealer Platz genommen hatten. Exakt dort, wo sich der am Nachmittag zuvor verurteilte Alaa S. in einem seiner PKK-Postings auf Facebook zeigte mit dem kurdischen Text: „Ich töte Euch alle!“.

Vor dem Bierscherben-Wurf hatte es eine Konfrontation gegeben, wohl auch „wegen der deutschen Mädels“ rund um den Täter und auch die Freundin des Timo D. und ihn begleitende Freunde. Die abgebrochene Bierflasche habe ihn getroffen, so berichtet der 24jährige gegenüber Tichys Einblick, nachdem sie sich gegenseitig „geschubst“ hätten und er mit Rufen „Ich f…e Deine Mutter“ beleidigt worden sei.

Doch der Deutsch-Russe hatte einen Retter, so berichtet er weiter, der zufällig in der Nacht am „Nischel“ im Auto vorbeigefahren sei. Sein Name: Michael W., ausgerechnet der Chefordner von „Pro Chemnitz“. Das Blut sei aus der etwa acht bis zehn Zentimeter langen Wunde „fast heraus gesprudelt“, so berichtet Michael W. gegenüber Tichys Einblick. Doch nach rund zehn Minuten habe er unter Einsatz von Medizinbesteck aus seinem Unfallkoffer das austretende Blut stoppen können. Bis dann der Notarzt eingetroffen sei, der sich bei ihm bedankt hätte: „Lange hätte es nicht mehr gedauert. Aber das haben Sie gut gemacht.“

Nachdem im Krankenhaus dann die Wunde des von Kopf bis Fuß völlig blut-überströmten Notfallpatienten verschlossen worden war, so wieder der Deutsch-Russe, sei ihm dann bei der Vernehmung durch die Polizei ein Foto-Katalog mit Täter-Gesichtern wohl aus dem Umfeld des Kriminalitätsschwerpunktes rund um den Chemnitzer Stadthallenpark präsentiert worden. Und da habe er dann tatsächlich den Flaschenwerfer erkannt. Ein, so angeblich der Vernehmungsbeamte, bekannter „Intensivtäter“ – offenkundig aus dem gleichen Umfeld wie die Totschläger Daniels, nur eben kein angeblicher Syrer oder Iraker, sondern ein angeblicher Pakistani.

Über den Fast-Totschlag per abgebrochener Bierflasche fand sich dann zwei Tage später diese 15-Zeilen-Meldung in der Freien Presse Chemnitz versteckt hinten im Nachrichten-Lokalteil „Chemnitzer Stadtteile“ nach Hunderten von Zeilen auf vollen Druckseiten zum Thema „Ein Jahr danach“ – „Die geteilte Stadt“:

„Auseinandersetzung endet mit Verletzung – Zentrum – Bei einer Auseinandersetzung an der Brückenstraße ist am Donnerstag gegen 23 Uhr ein 24jähriger mit einer Glasflasche verletzt worden. Neben dem Leichtverletzten, der in ein Krankenhaus gebracht wurde, stellte die Polizei am Karl-Marx-Monument vier Begleiter des Mannes im Alter von 13 und 24 Jahren fest. Bei dem Täter soll es sich ersten Hinweisen nach um einen 17jährigen handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.“

„Lückenpresse“ oder gar „Lügenpresse“? Das Fass, das laut Bianca, der Tod ihres Daniels „in Chemnitz zum Überlaufen“ gebracht hat, läuft weiter über in der dunkel-deutschen Medienskandal-Hochburg.

Harry Reitmaier