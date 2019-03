Mögliches Terrormotiv: Zuwanderer zündet in Italien Schulbus an

In der italienischen Provinz Cremona hat der Fahrer eines Schulbusses seine Fahrgäste, 51 Schüler und ihre Begleiter, entführt, mit dem Tod bedroht und dann den Bus angezündet.

Die Polizei konnte nur knapp eine Katastrophe verhindern und alle Opfer retten, nachdem diese zuvor Todesängste ausstehen mussten. Der Busfahrer Ousseynou S., ein Italiener senegalesischer Herkunft, erlitt Brandverletzungen und wurde festgenommen. Der 47-Jährige soll mehrfach geschrieben haben, „das Sterben im Mittelmeer muss aufhören“. Einige der Kinder mussten mit Schnittwunden in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft in Mailand ermittelt gegen Ousseynou S. nun auch wegen eines möglichen Terrormotivs, wie die Neue Zürcher Zeitung schreibt.

Der mehrfach vorbestrafte Ousseynou S., der laut Polizei seit 15 Jahren für das Busunternehmen arbeitet und Vater zweier Kinder ist, hatte seinen Opfern in der Stadt San Donato Milanese südöstlich von Mailand gedroht, niemand werde überleben. Danach fuhr Ousseynou S. sie eine Stunde durch die Gegend. Obwohl der 47-Jährige den entführten Kindern die Handys abnahm und sie mit Kabelbindern fesselte, konnte einer der entführten Schüler mit einem auf den Boden gefallenen Telefon seine Eltern informieren; diese alarmierten die Notrufzentrale. Drei Polizeistreifen konnten den Bus später an der Mailänder Stadtgrenze stoppen.

Während Beamte die hintere Bustür öffneten, versuchten zwei andere Ousseynou S. abzulenken. Dieser griff daraufhin zu einem Feuerzeug und drohte, den Bus mit einem Kanister Benzin anzuzünden. Während hinten die ersten Kinder ausstiegen, machte Ousseynou S. seine Drohung wahr und begann, den Bus anzuzünden. Auf einem Video sind Kinder, die panisch aus dem Bus rennen, und Feuerwehrleute beim Löschen des Busses zu sehen. Von dem Fahrzeug blieb nur ein verkohltes Fahrgestell übrig. Den Bildern vom Tatort nach zu urteilen, sind die um die 12 Jahre alten Kinder und ihrer Begleiter nur knapp dem Feuer entgangen.

Ein Mädchen aus dem Bus berichtete der Nachrichtenagentur ANSA laut Bild: „Er hat gesagt, wenn sich jemand bewegt, schüttet er Benzin aus und zündet das Feuer an.“ Ousseynou S. habe gesagt, dass die Menschen in Afrika sterben müssten und dass das die Schuld des italienischen Vize-Regierungschefs Salvini von der rechten Lega und Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung sei. Salvini ist für seinen harten Kurs gegen Migration bekannt. Die Nachrichtenagentur ANSA meldet unter Berufung auf eine Lehrerinnen aus dem Bus, der Fahrer habe gesagt, er wolle zur Rollbahn des Mailänder Flughafens Linate fahren.

„Ich konnte nicht mehr mit ansehen, wie Kinder im Mittelmeer von Haien zerrissen werden, schwangere Frauen und Männer, die aus Afrika fliehen“, soll Ousseynou S. gesagt haben. Die Eskortierung des Rettungsschiffes „Mare Junio“ durch den italienischen Küstenschutz nach Lampedusa sei für ihn der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, erklärte er bei der Vernehmung durch den Chef des Mailänder Antiterror-Staatsanwalts Alberto Nobili und Staatsanwalt Luca Poniz laut ANSA. Einen Bezug zu islamistischem Terror gebe es nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht, vielmehr handle es sich um einen «einsamen Wolf». Das Innenministerium in Rom teilte mit, dass der Senegalese bereits wegen sexueller Gewalt und Alkohol am Steuer amtlich bekannt ist. «Warum fährt so eine Person einen Schulbus?», fragte Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini.

Auf twitter wurde die Berichterstattung in den deutschen Medien zu der Tat am gestrigen Abend teilweise heftig kritisiert:

Auf tagesschau.de war bis weit nach Mitternacht und auch heute noch immer kein noch so kurzer Bericht über die Tat zu finden; auch in der Tagesschau in der ARD selbst um 20 Uhr wurden die dramatischen Ereignisse nicht erwähnt, während etwa ausführlich über Überschwemmungen in Mosambik berichtet wurde. Ebenso in der heute-Sendung im ZDF um 19 Uhr. Der Besucher der Webseite findet einen sehr kurzen dpa-Eintrag bei heute von 22:19 Uhr. Die meisten deutschen Nachrichtenseiten erwähnten die Tat nur im hinteren oder unteren Bereich bzw. Kleingedruckten.

Sucht man auf google nach Berichten über die Tat, erscheint lediglich bei österreichischen und schweizerischen Medien in den Schlagzeilen ein Hinweis auf Terror bzw. Protest gegen die Flüchtlingspolitik als mögliches Motiv. Auch in vielen Vorspännen in deutschen Medien fehlen solche Hinweise. Eilige Leser bleiben so über die Hintergründe und das mutmaßliche Motiv der Tat im Unklaren. Ebenso fehlen Hinweise auf die senegalesische Herkunft des Täters in den Überschriften. Im Bericht der „Welt“ etwa – möglicherweise ohne Änderungen von dpa übernommen – wurde dieser Aspekt zunächst erst im allerletzten Absatz des gesamten Berichts erwähnt. Erst später wurde der Beitrag aktualisiert und dieser Aspekt vorgezogen in den zweiten Absatz

In italienischen Medien dagegen wird der Busfahrer teilweise auch in Überschriften als „Senegalese“ bezeichnet, und auch von Terrorismus ist in den Schlagzeilen die Rede. Die Zeitung Repubblica titelt: „Mailand: Fahrer entführt Schulbus und setzt ihn in Brand: Vorwurf des Massakers und des Terrorismus. „Eine vorsätzliche Geste für tote Migranten“. Die Überschrift der Neuen Zürcher Zeitung: „Mann setzt bei Mailand Schulbus in Flammen – Staatsanwalt ermittelt auch wegen Terrorismus“.