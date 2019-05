Viele Deutsche ziehen nach Österreich, wo mehr Leute glücklicher sind

Statista berichtete schon zuvor über eine Studie, die zum „Weltglückstag“ am 20. März Österreicher und Deutsche fragte: „Alles in allem gesehen – sind Sie momentan glücklich oder unglücklich?“

Bei „Unglücklich“ ordnen sich nur 17 Prozent Österreicher ein, aber 27 Prozent Deutsche. Dabei galt doch Wien als die Hauptstadt dekadenter Morbidität. Längst hat sich die Stadt allerdings zu einer strahlenden Metropole verwandelt. Auch Wien leidet unter muslimischer Zuwanderung, die die Schulen überfordert und unter ähnlichen Kriminalitätsentwicklung. Allerdings: Österreich wird tatkräftig regiert, während Deutschland sich aufgibt und der Staat seine Kontrolle liebe in die Hände von Clans und Banden legt. In Berlin beispielsweise erhalten Dealer markierte Stellplätze, man stelle sich vor. Polizei müssen sie nicht fürchten; die meidet den Park.

Daran und etwa gar allein wird das größere Glück der Östereicher nicht liegen: Die Benzinpreise. Aber während in Deutschland individuelle Mobilität ständig erschwert und verteuert wird, bleibt sie in Österreich günstig – bei einem öffentlichen Verkehrssystem, das den Vergleich nicht scheuen muss.

Oder sind es die Steuern? während Deutschland nach 3 Jahrzehnten nicht einmal in der Lage ist, den Soli abzuschaffen und trotz bereits höherer Abgabenlast Steuersenkungen ausschließt – Österreich kann den Bürgern lassen, was das Ihre ist. Oder ist es ganz anders: Macht Rechtspopulismus, für den Österreich in den deutschen Medien so gescholten wird, die Menschen glücklich?