Merkels Chaostage: CSU schließt Bruch der Fraktionsgemeinschaft nicht aus

«Eitelkeiten? Wahlkampfgetöse? Rechthaberei? Darum gehe es Markus Söder nicht, schreibt ein Kommentator am Freitag in der „Welt“. Der bayerische Ministerpräsident sorge sich vielmehr um „die Zukunft der Demokratie und der bürgerlichen Volksparteien“. „Ohne die klare Haltung der CSU und der Bayerischen Staatsregierung würde sich in Europa nichts bewegen.“ Was es nun brauche, seien Macher, nicht Mahner.»

So beginnt ein Bericht der Korrespondentin der österreichischen Tageszeitung Die Presse in Berlin, Iris Bonavida, um journalistisch pfiffig fortzusetzen: «Der Autor des Textes ist ein gewisser Markus Söder.»

In der Zeit bis zum nächsten planmäßigen Treffen der Christsozialen mit der Bundeskanzlerin wollten diese ihre Argumente im Unions-Streit noch einmal deutlich vorzutragen, so Bonavida, schriftlich wie in dem Gastbeitrag in der WeLT, mündlich wie Söder bei einer Pressekonferenz: „Ein bisschen ist Bayern ja das Gegenstück zu Berlin“, während in Berlin „die Koalition nicht wirklich vorankomme, könne man in München die Regierungsvorhaben der Reihe nach abarbeiten.”

Söder habe „ein klares Ziel vor Augen: die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl am 14. Oktober.” Dass es dieses Mal schwierig werden könnte, läge auch an der AfD, zu der Söder betone: „Die AfD ist in Berlin entstanden. Und wer will schon Berliner Verhältnisse in Bayern?“

Alexander Dobrindt «schloss nicht aus, dass die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU am Streit über die Flüchtlingsfrage zerbricht. „Ich habe CDU und CSU immer als Schicksalsgemeinschaft beschrieben“, sagte Dobrindt. „Aber ob wir bei Haltung und Handlung jetzt eine gemeinsame Linie finden können, ist im Moment noch offen.“»



Robin Alexander sieht die Entwicklung im definitiven Endspiel. Jedenfalls scheint Merkels Elastizität vor dem ultimativen Reißtest zu stehen: