Heute Free-TV-Premiere in der ARD: „Kill Me Today, Tomorrow I’m Sick!“

Heute Abend um 23:35 feiert der Kinofilm „Kill Me Today, Tomorrow I’m Sick!“ seine Free-TV Premiere. In dem Film, in dem es um die Naivität und das Versagen internationaler NGOs im Kosovo geht, spielen mehrere Autoren und regelmäßige Interviewgäste von TE mit: Joachim Steinhöfel, Henryk M. Broder und Michael Wolffsohn.

Insbesondere im Kontext des gegenwärtigen, offenkundigen Versagens dieser NGO-Strukturen in Afghanistan eine sehenswerte Tragikomödie. Alexander Wendt schrieb über den Film bei TE: „Selten wirkte ein deutsches Kinostück der letzten Jahre so frisch. Und vor allem: so wenig bundesdeutsch. Ein komischer, leichter und blutig ernster deutscher Film, der etwas über die Welt zu erzählen hat – wann gab es das zuletzt?“.