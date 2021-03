„Es reicht!“ – Demonstrieren für das Ende des Lockdowns – Wasserwerfer rücken an

Nachdem das Querdenken-Bündnis zunächst keine weiteren Demonstrationen plant, protestieren in Berlin nun Bürger unter dem Motto „Ein Jahr Lockdown-Politik – es reicht!“. Auch in allen anderen Landeshauptstädten sind für heute Kundgebungen angekündigt und laufen teilweise auch bereits. In Dresden wurde die Veranstaltung untersagt und in Potsdam kurzfristig abgesagt.

In Berlin ist die Demo derweil bereits in vollem Gange. Ähnlich wie bei Demonstration von Querdenken zeigt sich ein Schmelztiegel aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen. Optisch könnte die Veranstaltung absolut problemlos als links durchgehen, mit stark esoterischen Strömungen. Neben viel lauter Musik hört man vor allem Reden, die sich mit Zusammenhalt, Liebe und Frieden beschäftigen. Die auf der Website ausgewiesenen Forderungen der Bewegung sind u.a. „Unveräußerliche Grundrechte und Menschenwürde weltweit“ und „Offener Dialog“.

Auch die Antifa ist mit einer Handvoll Leuten vor Ort, alles, was der eigenen Meinung zugegen läuft, wird undifferenziert nach rechtsextrem verbucht. Sie skandieren: „Politische Hygiene = Abstand halten gegen Rechts“ und „Wir impfen euch alle“. Skurril: Die Antifa möchte mit lauter Musik die Demo übertönen, dabei werden dort gerade auf der Bühne antikapitalistische Reden gehalten. U.a. heißt es von Demoseite „Wir sind die Antifa!“. Auch die Polizei ist vor Ort und zieht zur Stunde immer mehr Kräfte zusammen, immer mehr Mannschaften laufen zielstrebig über die Demo und an ihr entlang. Anlass könnten mehrmals angemahnte Verstöße gegen Hygieneregeln sein.

In Dresden haben Demonstranten eine Polizeiabsperrung durchbrochen und ziehen durch die Stadt. Wasserwerfer sind auf dem Weg. Die Polizei vermutet, die Menschenmenge wolle zu einem Impfzentrum. Zur Stunde ist die Lage undurchsichtig.

Bei den letzten Corona-Demos versuchte die Polizei, wegen Verstößen gegen die Hygieneregeln die Demo mehrmals aufzulösen. Dieses Vorgehen wurde von vielen Beobachtern als vermutlich rechtswidrig eingestuft, u.a. bei TE durch den Verfassungsrechtler Ulrich Vosgerau. Bei der letzten Demo setzte die Polizei gar stundenlang Wasserwerfer in Eiseskälte ein, um die Demo rund um das Brandenburger Tor aufzulösen. Heute bahnen sich neue Eskalationen an. Wir berichten weiter.