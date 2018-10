Der überall verlorene Stammtisch und letzter Zwischenstand der Wahlwette

Wenn Sie die Teile des Landes nicht kennen oder gar verstehen, die dort liegen und leben, wo der Homo Journalistensis, Politicensis und Funktionäris nie hinkommt, können Sie hier eine gelungene Darstellung lesen von Marlene Knobloch auf Zeit online (ja, tatsächlich): Stammtisch in Bayern. Und bilden Sie sich bloß nicht ein, das wäre irgendwo in Deutschland und Europa anders abseits der Parallelgesellschaften, in denen die Urbanitären nur über iPhone, Facebook, Twitter, Youtube und so weiter miteinander reden – reden: wenn man das so nennen kann.

Aber, aber Don Alphonso, Fürsten dienen schon lange nicht mehr, einzelne taten es nur in übersichtlichen Abschnitten der Geschichte und Mitglieder des Neuadels Berufspolitiker schon gleich gar nicht.

Nun der fünfte und letzte Zwischenstand zur TE-Wahlwette Bayern – so haben unsere Leser bisher getippt:

Wahlwette Bayern:

Wer über alle genannten Parteien hinweg am nächsten an den Ergebnissen landet, gewinnt.

Ihre Wetten nehmen wir ab sofort entgegen.

Annahmeschluss ist der Wahlsonntag (14.10.2018 ) um 16:30 Uhr. Das Wettergebnis wird am Wahlsonntag um 17.45 Uhr veröffentlicht.

Auf die Gewinner wartet:

1. Platz: eine Flasche Champagner von Tante Mizzi

2. Platz: zwei Bücher aus dem Shop nach Wahl

3. Platz: ein Buch aus dem Shop nach Wahl

Zur Abstimmung: