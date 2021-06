Baerbock stürzt nach Lebenslauf-Schummeleien in der Wählergunst ab

In der Sonntagsfrage des ZDF-Politbarometers konnten sich die Unionsparteien auf 28 Prozent (plus 4 Prozentpunkte) verbessern, die Grünen verlieren drei Prozentpunkte auf 22 Prozent, die SPD liegt bei 15 Prozent (plus 1), die AfD unverändert bei 11, die FDP bei zehn (minus 1), die Linke bei 7 Prozent. Die Freien Wähler würden laut ZDF mit 3 Prozent an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen eine knappe Mehrheit, ganz knapp reichen würde es auch für eine Koalition aus Grünen, SPD und FDP, nicht aber für Grün-Rot-Rot oder für eine Fortführung einer Regierung aus CDU/CSU und SPD.

Unterm Strich schlägt Baerbocks Schummelei also nicht voll auf ihre Partei durch, so dass sich Baerbock wenn schon nicht aufs Kanzleramt, so doch zumindest auf einen zentralen Ministerposten im Kabinett freuen kann. Der Wunsch nach Klimaschutz sticht offenbar jeglichen Inkompetenzverdacht aus. Laut Politbarometer glauben 69 Prozent der Befragten, dass die G7-Länder (am Wochenende findet der Gipfel der Regierungschefs statt) zu wenig gegen den Klimawandel tun.