„Wieder ist es in Berlin zu einer judenfeindlichen Attacke gekommen“, berichten WELT online und andere Medien: «Auf einem Handyvideo ist zu sehen, wie ein dunkelhaariger Jugendlicher mit einem Gürtel mehrfach auf einen jungen Mann einprügelt und dabei unter anderem „Yahudi“ – Arabisch für „Jude“ – ruft. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag im Stadtteil Prenzlauer Berg. Das Opfer trug eine Kippa.»

Die Reaktionen der Politik sind so wie üblich, am Problem vorbei und in Wahrheit gar nicht darauf angelegt, etwas gegen diese und andere Gewalt zu tun, die sie, die Poltik selbst, mit der unkrontrollierten Masseneinwanderung zusammen importiert hat – und die begonnen hat, auch das Gewaltverhalten der Nachkommen jener, „die schon länger da sind“, anzustecken.

«Im aktuellen Fall ist der Täter offenbar arabischer Herkunft, das legen die Satzfetzen auf dem Video nahe. Seit vor einigen Monaten bei Anti-Israel-Demonstrationen in Berlin israelische Flaggen brannten, wird wieder verstärkt über muslimischen Antisemitismus diskutiert. Mittlerweile hat die Stadt Berlin einen Expertenkreis Antisemitismus einbestellt, die Bundesregierung beruft mit Felix Klein ebenfalls einen eigenen Antisemitismusbeauftragten.»

Einen „Antisemitismus-Beauftragten“ zu berufen, bedeutet, nichts zu unternehmen. Irgendwo um die 30 Bundesbeauftragte gibt es mittlerweile: Einfach nur eine Liste der ungelösten Probleme öffentlich fortzuschreiben, wäre kostengünstiger und gleich unwirksam.

Antisemitischer Angriff in #Berlin – ein Mann schlägt mit einem Gürtel auf einen Mann ein und bezeichnet ihn wiederholt als "Yahudi" (arabisch für "Jude"). #Antisemitismus pic.twitter.com/YCHVgCF1ox — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) April 17, 2018

Einzig weil er eine Kippa trug, soll der Betroffene heute, 17. April 2018, am Helmholtzplatz in Berlin-Prenzlauer Berg angegriffen worden sein.

Die Polizei Berlin bestätigte den Vorfall gegenüber dem JFDA und hat die Ermittlungen aufgenommen. @AJCBerlin — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) April 17, 2018

Update: Laut Polizei habe der mutmaßliche Schläger bereits vor der im Video gezeigten Szene versucht, das Opfer mit einer Glasflasche anzugreifen – eine Zeugin sei dazwischen gegangen. Ermittlungen gegen insgesamt 3 Beschuldigte wegen Beleidigung und gef. Körperverletzung. — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) April 18, 2018

Das Opfer trug eine Kippa. Prügelattacke auf Juden in Berlin via @welt https://t.co/xQXYkqs35J — Ralf Schuler (@drumheadberlin) April 18, 2018

Erschreckend! Gewalttätiger #Antisemitismus am helllichten Tag in #Berlin und das in Prenzlauer Berg. Wenn Juden nicht erwünscht sind, haben wir alle verloren! #KeineToleranz #GenugistGenug https://t.co/vLOenLNKax — Düzen Tekkal (@DuezenTekkal) April 18, 2018

Zeit für einen "Aufstand der Anständigen" in den muslimischen Gemeinden und Moscheen, oder? #Antisemitismus @aimanMazyek https://t.co/yOb3LgSH3V — Jan Schäfer (@schaefer_j) April 18, 2018

Mit Gürtel geschlagen und Yahudi gerufen. Drei Unbekannte haben in Berlin zwei junge Männer mit Kippa antisemitisch beschimpft und attackiert. Ein Video, das ins Internet hochgeladen wurde, zeigt den Vorfall. https://t.co/JAAKU5UT2g — Die Nachrichten (@DLFNachrichten) April 18, 2018

Ich bin erschüttert und erschrocken und schäme mich für diesen Mann, der meine Sprache spricht. https://t.co/rBIYB2FMJP — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) April 18, 2018

Antisemitismus in Berlin – Junger Jude in Berlin verprügelt https://t.co/wDzEccjFhk — BILD (@BILD) April 18, 2018

Wir haben ein riesiges Problem in unserem Land. Wer jüdische Bürger angreift, greift alle an #Antisemitismus @welt https://t.co/7Q6TNMumtX — Claudia Kade (@claudia_kade) April 18, 2018