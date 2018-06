17. Juni: DGB und Verdi bejubeln Diktaturen

Am 17. Juni 1953 kommt es in der DDR zum Volksaufstand. Bald rollen sowjetische Panzer durch die Straßen Berlins und anderer Städte der DDR, Schüsse fallen. Der ursprüngliche Aufstand der Bauarbeiter an der Stalinallee gegen eine Erhöhung der Arbeitsnormen, war in einen Aufstand gegen die Diktatur der SED und die Besatzung durch die Rote Armee der Sowjetunion übergegangen. Die bittere Bilanz des Protests und der brutalen Niederschlagung: 50 Tote und 15.000 Festnahmen. Dieser Tag des Widerstands gegen die sozialistische Diktatur war in der Bundesrepublik bis 1990 Feiertag, bis er dem 3. Oktober als Wiedervereinigungstag weichen musste.

Anlässlich des Gedenkens rief Frau Heidi Mund zur Demonstration auf dem Paulsplatz in Frankfurt am Main auf. Vor dem Hintergrund des Ortes der ersten deutschen Nationalversammlung sollte gegen illegale Migration und in Gedenken der Toten des 17. Juni demonstriert werden. Circa einhundert Demonstranten waren anwesend, die Deutschlandfahne im Gepäck.

Doch es kamen auch die (nicht angemeldeten) Gegendemonstranten. Nun ist Frau Mund sicherlich streitbar und die Demokratie lebt und stirbt mit dem Diskurs. Doch Verdi und IG Metall, sowie die Spaß-Partei „Die Partei“ sind sich nicht zu schade, die Fahnen der Mord-Systeme DDR und UdSSR gemeinsam gegen das friedliche Gedenken zu schwenken. Die Diktatur und Unfreiheit des Ostens scheinen in den Gewerkschaften des Westens in Vergessenheit geraten zu sein; in der DDR gab es keine freien Gewerkschaften. Schon vergessen? So werden die Toten des 17. Junis und die Bauarbeiter verhöhnt. Aus den selbst erschaffenen Ruinen des Sozialismus ersteht er wieder, der Wiedergänger der Deutschen Ideologieversessenheit. Der Kampf gegen Rechts rechtfertigt vermeintlich alles, auch die Unterwerfung unter die Fahnen grausamer sozialistischer Diktaturen.

Max Tichy