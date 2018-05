Wie Karl Marx und Familie in London überlebten

Revolutionen lohnen erst, wenn sie gewonnen sind. Ihre erste hatten Karl Marx und seine Kommunisten 1848 verloren. Obwohl er und seine Glaubensbrüder vom „Bund der Kommunisten“ auf den Barrikaden fleißig mit in der ersten Reihe gekämpft hatten. Karl Marx an der Medienfront. „Voller revolutionärer Energie“, wie sich die erinnern, die mit ihm die ‚Neue Rheinische Zeitung‘ in Köln benutzten, um Deutschland reif für seine ersten kommunistischen Zeiten zu schreiben. Vergeblich. Nicht die Arbeiterklasse führte ab jetzt Regie in Deutschland, sondern weiterhin die Adligenklasse. Angeführt von Friedrich Wilhelm IV, als ‚König von Gottes Gnaden‘. Der hatte sein Ziel erreicht. Er blieb der erste Mann im Staat. Danach wird das ‚revolutionäre Blatt‘ eingestellt. Mitstreiter Friedrich Engels:

„Die eine Hälfte der Redakteure war unter gerichtlicher Verfolgung, die andere als Nichtpreußen ausweisbar. Dagegen war nichts zu machen. Wir mussten unsere Festung übergeben, aber wir zogen ab mit Waffen und Bagage, mit klingendem Spiel und mit der fliegenden Fahne der letzten roten Nummer, in der wir den Kölner zuriefen: Die Redakteure der Neuen Rheinischen Zeitung danken euch beim Abschiede für die ihnen bewiesene Teilnahme. Ihr letztes Wort wird immer und überall sein: Emanzipation der arbeitenden Klasse!“

Weil Friedrich „von Gottesgnaden“ nicht gleich seine Armee zur Räumung der Redaktion nach Köln schickt, kann Marx Deutschland immerhin heil verlassen. Nach ein paar Monaten in Brüssel finden er und seine Frau Jenny, die kleine Tochter Jenny, die noch kleinere Laura, der ganz kleine Edgar und ihr nächstes, noch ungeborenes, Baby im August 1849 ein neues Exil in London.

*

Dort kommt kurz darauf Kind Nr. 4 der Familie Marx auf die Welt. Sie nennen den Kleinen Heinrich Guido. Danach hat Papa Karl endlich wieder mehr Zeit, in die Crown Street im Londoner Stadtteil Soho zu gehen. Dort treffen sich jeden Mittwoch in der „Rose and Crown Tavern“ die Londoner Mitglieder des „Bundes der Kommunisten“.

Am Stammtisch ging es seit der gescheiterten Revolution heiß her. Warum nur ist das alles so schiefgegangen? Die meisten wollen nicht wahrhaben, dass die Deutschen weiterhin von einem König und nicht von ihnen regiert werden. Die Parteikasse bleibt deshalb so leer wie die Kasse im Haushalt Marx. Das ist nichts Neues. Einen Job hat er schon lange nicht mehr. Sein einziges Einkommen sind die Pfundnoten, die ihm Engels ab und zu aus Manchester zukommen lässt. Der schneidet die Scheine vorher immer in zwei Teile, schickt sie getrennt ab nach London und Marx klebt sie dort wieder zusammen.

Trotzdem halten ihn Friedrichs Beamte weiterhin für den „gefährlichsten aller Revolutionäre“. Der Berliner Polizeipräsident Hinckeldey warnt ‚seine Majestät‘ bei einem Treffen hinter verschlossenen Türen im Namen seiner Beamten:

„Der Marx selbst ist unseren Leuten persönlich bekannt, und man weiß, dass er in seiner Zehspitze mehr geistigen Fonds als die ganze übrige Gesellschaft in ihren Köpfen hat.“

So schickt er als preußischer Innenminister ein vertrauliches Schreiben an die britische Regierung. Mit dem freundschaftlichen Rat:

„Den Marx sofort aus England auszuweisen.“

Möglichst direkt in seine Hände. Aber der britische Premierminister John Russell hält viel vom Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Solange Marx nicht selbst für seine Idee zur Waffe greift, ist er nur einer von 2,5 Millionen Einwohnern Londons. Unter denen gibt es schon damals viele selbsternannte ‚Weltverbesserer‘. Einer mehr oder weniger fällt da nicht auf. Auch wenn er schon einen Namen hat. Also darf „der auch hier bekannte Kommunistenführer Marx“ bleiben, wo er ist. Und Jenny das nächste Baby zur Welt bringen. Als Kind Nr. 5 kommt Franziska in die Familie. Obwohl? Der kleine Guido ist nicht mehr. Schon nach einem Jahr hatte er aufgegeben. Es war wohl alles etwas viel, vermuten Hinckeldey‘s Informanten:

„Die Familie Marx wohnt in so ziemlich dem übelsten und billigsten Viertel Londons. Dort haust sie in zwei Zimmern. In keiner der Stuben ein sauberes oder anständiges Möbelstück, alles ist zerbrochen, zerfetzt, zerschlissen, fingerdicker Staub klebt überall. Und Manuskripte, Bücher und Zeitungen liegen quer verstreut herum.“

*

Obwohl die Familie sogar ein Dienstmädchen hat. Aber Helene ist verhindert. Hochschwanger fällt ihr das Putzen schwer. Ein paar Wochen später bringt sie den Jungen Frederick auf die Welt und steht dann vor aller Welt als Ehebrecherin da. Und Karl als Ehebrecher. Er ist ja der Vater. Bekannt dafür, dass er gerne … und Kondome gibt es noch nicht. So hat der Haushalt Marx mit „Freddy“ ein weiteres Kind zu versorgen. Aber nicht sehr lange. Auch die „süße Franzi“, wie Jenny immer sagte, schafft nicht mal ihren ersten Geburtstag in einem zu Hause, in dem das meiste zerschlissen ist und der Rest beim Pfandleiher steht. Heimlich klagt Jenny nach dem Verlust ihres zweiten Kindes in einem Brief nach Hause:

„Ich wünschte, ich könnte so wie andere das Leben durch eine rosarote Brille sehen, aber all die Jahre mit so viel Ängsten und Unsicherheiten haben mich nervös gemacht. Zwei meiner Kinder habe ich jetzt verloren und die Zukunft sieht schwarz aus.“

Nicht nur für Jenny, für die ganze Familie Marx. Die wäre mit der Zeit einfach verhungert, auf der Straße erfroren oder ausgeraubt und liegengelassen in ihrem Viertel. Samt seiner Idee des weltweiten Kommunismus. Aber dann? Taucht ihr nächster rettender Engels auf. Nicht aus Manchester, sondern New York.

*

Dort hätte Marx schon längst wieder einen Job. Sogar bei einem „Linken“. Obwohl er manchmal auch ein „Rechter“ ist oder einfach nur in der „Mitte“ steht. Weil er lieber unabhängig denkt und schreibt. Deshalb hatte er schon ziemlich zeitig sein kleines Nest im Irgendwo der Vereinigten Staaten Amerikas verlassen, um ins Herz Amerikas zu ziehen. Als er mit schönen 20 Jahren in New York ankam, hatte Horace Greeley, Sohn eines Farmers, 10 Dollar in der Tasche und einen Traum im Kopf:

„Eine Zeitung zu gründen, in der komplexe Themen für einen Massenmarkt aufbereitet werden.“

Einfacher gesagt: Eine kluge Zeitung aufzumachen, die jeder Dumme versteht. Die lesen schon zu der Zeit lieber groß aufgemachte Polizei-News zum Frühstück. Bis der junge Horace kam und mit ein paar Gleichgesinnten die ‚New York Tribune‘ gründete, die erste Zeitung der Welt, in der gut geschriebene Reportagen unterhaltsame Geschichten erzählen und gleichzeitig Artikel erscheinen, in denen Jeder und jede Richtung zu Wort kommt. Ganz nach seinem journalistischen Motto:

„At the forefront reporting if not advocating every reform, radical ideas and ‚ism‘ that came into view.“

Also von ganz weit links durch die breite Mitte bis ganz nach rechts einfach jeden alles sagen und verkünden lassen, was er will. Weil in Amerika das wichtigste Menschenrecht schon damals so selbstverständlich ist, wie die Freiheit es überall und jederzeit in Anspruch zu nehmen, hinderte auch ihn niemand daran. So können seitdem in Amerika sogar die Dümmsten unter ihnen kluge Sachen lesen. Auch noch für einen Preis den jeder zahlen kann. Das war ja Horaces Grundidee:

„Eine gute Zeitung für den Massenmarkt.“

Weil er seinen Worten auch Taten folgen ließ, wurde aus dem 10 Dollar Traum die größte Zeitung der damaligen Welt, mit 287.750 verkauften Exemplaren hat sie mehr als die berühmte ‚Times‘ in London. Sie ist in Amerika zu der Zeit so einflussreich, dass sogar ihre Konkurrenten neidvoll sagen:

„She comes next to the Bibel.“

Horace hörte so etwas gern. Etwas Heiliges haftete dem ‚Exzentriker‘ schon immer an. Deshalb hatte er auch keinerlei Bedenken, als ihm seine rechte Hand, Charles Darna, von dem anderen Heiligen in London erzählte:

„Du weißt doch, der philosophierende Kommunistenführer, der in Europa als Kopf dieser neuen Bewegung gilt.“

„Der Autor des Manifestes?“

„Karl Marx.“

„Der sollte mal für uns schreiben.“

*

Seine rechte Hand fand das auch und schon am nächsten Tag geht die Post ab, nach London. Marx kann nicht glauben, was er kurz darauf in den Händen hält. Er soll „Europakorrespondent der New York Tribune“ werden. Das Angebot lautet: Für jeden Artikel 5 Dollar. Jenny kann es kaum fassen:

„God bless America!“

Karl kann sich dem Stoßgebet allerdings nicht so erlösend anschließen. Nach den ersten Versuchen klagt er:

„Das beständige Zeitungsschmieren ennuyiert mich. Rein wissenschaftliche Arbeiten sind etwas ganz Anderes.“

Er versucht jede Woche zwei mit der Schiffspost abzuschicken. Es geht um alles, was sich in Europa bewegt und wie er, der „Kommunistenführer“, die Entwicklungen sieht. Weil in Amerika selbst Kommunisten sagen und schreiben können, was sie wollen, bekommt auch Marx keinerlei Schwierigkeiten wegen seinen Meinungen und Ansichten. Anders als in Europa. Deshalb steht sein Name auch nicht unter dem, was er den Amis alles schreibt. Damit es keinerlei Schwierigkeiten gibt. Die Einnahmen sind weiterhin die einzigen im hungrigen Haushalt Marx. Dass der bekannteste Kommunistenführer Europas für die einflussreichste Zeitung Amerikas sogar Leitartikel verfasst, ahnten nicht mal Friedrichs lesende Beamte. Die wunderten sich in einer ‚Blattkritik‘ der Zensurbehörde in Berlin nur:

„Die New York Tribune ist ein Organ, das sich seltsamerweise in linker Extravaganz gefällt.“

*

Auf die schwarze Liste kam das „rote Blatt“ aber nicht. Englisch sprach ja kaum einer in Deutschland und eine nächste Revolution war nicht abzusehen. Die zahlen sich immer erst aus, wenn man sie gewinnt und seine erste hatte Karl Marx verloren. Trotzdem brachte sie ihm am Ende etwas ein. Zehn Jahre lang rollte der Dollar in die leere Haushaltskasse der hungrigen Familie Marx. Und jedes Mal wieder freute sich Jenny darüber am meisten:

„God bless Amerika. Unserem Retter aus der Not.“

Torsten Preuß ist Journalist und Schriftsteller.