Die Panikspirale. Oder: Wie man aus Stroh Gold spinnt – und aus Gold Stroh

Widerstand gegen die Irrationalität der Corona-Politik ist endlich angesagt. Denn gegen das, was die Virusbekämpfung mit der offenen Gesellschaft macht, ist das Virus selbst tatsächlich nur eine Grippe.

I.

Man kann im Fernsehen nun zum Beispiel sehen, wie dem Zukunftsforscher Horx die Glückshormone aus dem Gesicht platzen – dagegen hilft kein Schutz und herrscht akute Ansteckungsgefahr. Endlich ist Zukunft wieder ein Geschäftsmodell. Zuvor ging das Geschäft schleppend. Denn Zukunft war mehr oder weniger nur die Hochrechnung der Gegenwart. Nun aber lautet die Botschaft: ALLES WIRD ANDERS. Nichts bleibt wie zuvor. Wer genau hinschaut liest: ICH BIN WIEDER DA. Der Menetekeldrescher spinnt sein altes Stroh. Neu an dem Trick ist nur, dass er das Wort schwarz mit rosa Farbe an die Wand pinselt und die Apokalypse als neues Glück verkauft.

II.

Auch der Verstand hat Hausarrest. Gegenreden sind nicht willkommen und ohnehin zwecklos. Das Problem kommt vom Missverhältnis zwischen Angst und tatsächlicher Gefahr. Der Treppenwitz dabei ist, dass sich die Besorgten auf Statistiken berufen, die eigentlich beweisen, wie außerordentlich gering (weit unter einem Prozent) das Risiko ist, an Corona zu sterben. Der vollständige Lockdown ist unverhältnismäßig und irrational. Aber die Angst kam als Vernunft kostümiert zum Karneval und steckte alle an. Geringes Risiko – große Ängste – große Maßnahmen – noch größere Ängste und so weiter: eine Panikspirale, von der Politiker, Medien, Virologen und andere profitieren. Gold aus Stroh.

III.

Alles-Erklärer wie der Herzjesusozialist Lesch gehören auch zu den Glücksrittern. Endlich nimmt ihm jemand den Schrebergarten-Savonarola ab. Der Neoliberalismus sei an allem Schuld bußpredigt er. Es ist die billigste aller derzeit boomenden Verschwörungstheorien.

IV.

Verschwörungstheorien haben ja ohnehin Konjunktur. War schon zu Pestzeiten so. Damals die Hexen. Heute Gates und Soros und die chinesische Biowaffenfabrik in Wuhan. Beziehungsweise die CIA. Gern auch das Wer-hat-Doktor-Li-ermordet-Spiel. Ich glaube an keine Verschwörung, sondern an die Macht der Dummheit.

V.

Merkel macht wieder auf alternativlos. Wir wissen aus Erfahrung: Nun herrscht höchste Gefahr. Ihre Beruhigungsstrategie beunruhigt. So hat sie es immer gemacht. Sie profitiert vom Virus wie keine andere. Ihre Zustimmungsquoten sind Spitze. Und alle Krisen, in denen sie bereits versagt hat – Migration, Energie, Euro – lässt das Virus vergessen. Auf ihre Art treibt sie die Panikspirale an. Ihre Art: Die Perversion von Rationalität als Rationalität hinzustellen.

VI.

Hat die Vernunft noch eine Chance? Nur, wenn der Bürger die Faxen der Freiheitsberauber satt hat. Ausflugsverbote zum Beispiel, was für ein Irrsinn! Ein erstes Gericht in McPomm hat bereits widersprochen. Beklagt euch nicht, klagt! Es geht vermutlich nicht ohne eine zweite Angstspirale, die in die Gegenrichtung dreht. Die Angst davor, dass diese Gesellschaft mit allem, was ihr etwas wert ist, vor die Hunde vernünftelt wird. Die Einsicht, dass man gerade aus Gold Stroh spinnt. Wenn die Gesunden merken, dass sie schwächer sind als die Gefährdeten. Sogar der Ethikrat – ein oft ätzender Moralstammtisch – hat es bereits begriffen. Er warnt vor dem Obrigkeitsstaat. Die Opfer des Lockdown müssten einbezogen werden. Vernünftiger wäre eine flexible Strategie – Versuch und Irrtum. Vor allem: Ein offener Wettbewerb der Ideen. Wie wahr!

VII.

Die Überbevölkerung begünstigt die Entstehung und Ausbreitung der Viren. Leider kann man den Globus nicht wegen Überfüllung sperren. Der Lockdown wird eine halbe Milliarde Menschen nach Jahren wachsenden Wohlstands zurück in die Armut treiben. Es werden wieder viel mehr Menschen an Hunger sterben. Die Überbevölkerung ist leider nur durch Entwicklung sinnvoll zu begrenzen. Aber genau diese Entwicklung wird durch die Coronapanik massiv zurückgeworfen. Aber diese Logik steht in keiner missbrauchten Statistik.